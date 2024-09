Un alliage niobium - titane démontre son fort potentiel de commercialisation dans la fabrication de piles à combustible

MONTRÉAL, 19 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF) est fière d’annoncer les premiers résultats des travaux dans lesquels elle est impliquée avec l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ainsi que l’Université de Waterloo dans le cadre de la valorisation des métaux critiques et stratégiques rencontrés dans les projets que NioBay détient.



Travaux

Les plaques bipolaires métalliques sont essentielles au développement de piles à combustible compactes et légères à membrane d'échange de protons (PEMWE); cependant, la plupart d'entre elles se heurtent à des problèmes de durabilité et de conductivité dans l'environnement des piles à combustible. Dans cette étude, des revêtements d'alliage Nb-Ti/Pt sont déposés sur des plaques SS316L pour améliorer la résistance à la corrosion, la mouillabilité de la surface, la conductivité électrique et thermique, tout en réduisant la résistance de contact interfacial.

Les travaux furent dirigés par les professeurs Samaneh Shahgaldi de l’UQTR et Xianguo Li de l’Université de Waterloo et réalisés dans le cadre des travaux de doctorat de M. Pramoth Varsan Madhavan.

Résultats

Entre autres, l'incorporation de revêtements d'alliage Nb-Ti/Pt sur le SS316L augmente la conductivité électrique dans le plan de 42,6 % et la conductivité thermique de 3,5 %, dépassant ainsi les objectifs techniques du Département américain de l'énergie dans ces catégories. Ces résultats indiquent la viabilité des plaques bipolaires SS316L revêtues d'alliage Nb-Ti/Pt pour les applications de piles à combustible.

Les travaux furent publiés dans la revue : « Energy Conversion and Management 311 (2024) 118536. » Vous trouverez l’article complet sur le site web de NioBay sous projet R&D.









Extrait de la revue : Fig.9. (a) Conductivité électrique dans le plan et (b) conductivité thermique des échantillons SS316L non revêtus et revêtus d'alliage Nb-Ti/Pt.

Mot du président et chef de la direction de Métaux NioBay

« Nous sommes très heureux d’annoncer le début d’une série de résultats, le fruit de la collaboration de deux universités leaders dans le domaine de la recherche sur l’hydrogène. Ces travaux nous permettent d’entrevoir de nouveaux marchés pour le niobium et le titane » de conclure M. Jean-Sébastien David.

Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Jean-Sébastien David, géo., une personne qualifiée selon l'instrument national 43-101. M. David est président et chef de la direction de NioBay.

À propos des Métaux NioBay inc.

NioBay souhaite devenir un chef de file dans le développement de mines à faible consommation de carbone et de pratiques responsables de gestion de l’eau et de la faune, tout en donnant la priorité à l’environnement, à la responsabilité sociale, à la bonne gouvernance et à l’inclusion de toutes les parties prenantes. La priorité absolue, qui est essentielle à cette réussite, est le consentement et la pleine participation des communautés autochtones sur les territoires ou les terres ancestrales desquelles la Société opère. La Société détient, entre autres, une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le territoire Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh et a signé une option d’achat pour acquérir 80 % du projet de titane Foothills.

À propos du Niobium

Le niobium est un élément d’origine naturelle. C’est un métal ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu’il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d’applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l’énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu’il est ajouté à des matériaux tels que l’acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus efficaces et réduit leur impact sur l’environnement, tout en offrant d’autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.

À propos du Titane

Le titane (Ti) est aussi résistant que l'acier mais beaucoup moins dense. Il est donc important comme agent d'alliage avec de nombreux métaux, notamment l'aluminium, le molybdène et le fer. Ces alliages sont principalement utilisés dans les avions et les engins spatiaux en raison de leur faible densité et de leur capacité à résister à des températures extrêmes. Ils sont également utilisés dans des équipements sportifs, les ordinateurs portables, les bicyclettes et prothèses médicales. Récemment, ce métal a été utilisé dans certains composants de batteries.

À propos de l’Hydrogène

L'hydrogène est l'un des vecteurs énergétiques les plus efficaces et peut être produit par différentes méthodes. Parmi toutes les méthodes de production, l'électrolyseur d'eau à membrane échangeuse de protons (PEMWE) est considéré comme la technique la plus prometteuse pour produire de l'hydrogène très pur à partir de sources d'énergie renouvelables avec de l'oxygène pur comme sous-produit, sans émissions de carbone.

À propos de la technologie PEMWE

La technologie PEMWE a atteint les premières étapes du déploiement commercial, tandis que la production de masse est liée à la réduction des coûts. La cellule électrochimique unique comprend un assemblage membrane-électrode (MEA), des couches de transport poreuses (PTL) et des plaques bipolaires (BPP). Les PTL recouvrent la MEA des deux côtés et jouent un rôle important dans les performances et la durabilité de la cellule, car elles sont responsables de la conduction électrique et thermique dans la cellule ainsi que du transport de masse et de l'accessibilité des réactifs.

