سوق السفر الرائد WINGIE الرائد يشهد إقبالاً متزايداً مع اقتراب اليوم الوطني السعودي 2024

ددبي، الإمارات العربية المتحدة والرياض، المملكة العربية السعودية،, Sept. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- مع استعداد المملكة العربية السعودية للاحتفال باليوم الوطني 94 في 23 سبتمبر، يستعد المواطنون والمقيمون للاستمتاع بإجازة تمتد لمدة أربعة أيام، مما يتيح لهم الفرصة الاستمتاع بالمشاركة في احتفالات اليوم الوطني. وتأتي WINGIE ، سوق السفر الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في طليعة هذه المناسبة الهامة، حيث تشهد زيادة كبيرة في حجوزات السفر مع اقتراب اليوم الوطني.

تقترب احتفالات اليوم الوطني السعودي 2024، حيث ستمتد الإجازة لمدة أربعة أيام للقطاعين العام والخاص. ويصادف احتفال هذا العام، تحت شعار "نحلم ونحقق"، الذكرى 94 لتوحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. ومن المقرر أن تشهد الإجازة في يوم 23 سبتمبر تقديم المطاعم والمقاهي في جميع أنحاء المملكة أطباقًا سعودية خاصة، في حين تقام فعاليات ثقافية وعروض حية في مواقع مختلفة من المملكة. وسيكون مهرجان أزمث الموسيقي في العلا، الذي يضم فنانين عالميين، من أبرز الأحداث، إلى جانب فعاليات وأنشطة مثل رحلات المناطيد، والسياحة العلاجية، والجولات التاريخية.

كما ستستضيف العلا العديد من الفعاليات، مما يمنح الزوار فرصة لاستكشاف تراثها الغني وجمالها الطبيعي. من المغامرات المثيرة إلى السياحة العلاجية في المنتجعات الفاخرة، هناك خيارات تناسب الجميع. وتضيف المأكولات الشهية والتسوق في البلدة القديمة في العلا متعة خاصة إلى التجربة، مما يجعل اليوم الوطني السعودي لهذا العام مناسبة لا تنسى. ومع اقتراب اليوم الوطني، تستعد الشركات والمحلات للانضمام إلى الاحتفالات بعروض خاصة وأسعار تنافسية، مما يعزز الأجواء الاحتفالية في جميع أنحاء المملكة.

عن مجموعة Wingie Enuygun

مجموعة Wingie Enuygun هي سوق سفر رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتختص في رحلات الطيران من خلال منصاتها wingie.ae ، sa.wingie.com ، wingie.co m و enuygun.com . تقدم الشركة مجموعة واسعة من منتجات السفر بما في ذلك رحلات الطيران وحجز الفنادق وتأجير السيارات وتذاكر الحافلات. تشتهر مجموعة Wingie Enuygun بابتكاراتها، وهي في طليعة صناعة السفر عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورائدة في مجال التقدم التكنولوجي وتقود التحول الرقمي داخل الصناعة.

يستفيد Wingie من تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتوفير تجربة مستخدم سلسة، مع ميزة الربط الافتراضي لرحلات الطيران ومجموعة متنوعة من تذاكر الطيران ومحتوى السفر. المنصة متاحة بست لغات، وتوظف أكثر من 400 شخص، وتجذب حوالي 200 مليون زائر سنويًا، مما يؤكد مكانتها كخيار مميز للمسافرين.

للتواصل: marketing@wingie.com

