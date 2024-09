Teledyne推出首款16k TDI线扫描相机， 线速率达1兆赫兹（1MKz）

加拿大滑铁卢, Sept. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne科技\[纽交所代码:TDY]旗下公司Teledyne DALSA推出Linea™ HS2 TDI线扫描相机系列。凭借超过四十年的行业深耕,这一创新的相机系列代表了下一代TDI技术的重大突破。它专为光照匮乏条件下的超高速成像而设计,提供具有16k/5 µm分辨率的卓越图像质量,拥有业界领先的1兆赫兹最大线速率或每秒16吉(16G)像素数据吞吐量。



Linea HS2采用高灵敏度背照式(BSI)多阵列电荷域TDI CMOS传感器,具有16k/5 µm的分辨率和优化量子效率,可满足当前和未来机器视觉应用的严格要求。多阵列TDI传感器架构允许根据特定应用要求配置相机,具有最大线速率、动态范围或满井,从而获取卓越图像质量。这使其特别适合检测半导体晶圆、高密度互连器件和平板显示器以及生命科学应用。片上像素合并还可实现更高的输送速度,提高系统吞吐量。该相机配备了连接有源光缆的双Camera Link HS CX4连接器,提供全面EMI抗干扰能力。

Linea HS2提供对Teledyne现有Linea HS线扫描相机的无缝升级,具有相同的像素尺寸、光学元件、电缆和安装硬件,但速度提高2.5倍,同时保持适当的功耗。可选配液体冷却附件可在运行期间提供热稳定性。

为了提供全面的解决方案,Linea HS2相机采用新一代CLHS技术,可与Teledyne的Xtium2 CLHS系列高性能图像采集卡搭配使用。它建立在经过现场验证的可靠高速数据传输技术之上,通过连接有源光缆的双CLHS CX4连接器以每秒16吉(16G)像素的速度传输数据。其数据转发功能支持多达12台PC的并行数据处理。

Linea HS2将在2024年10月8日至10日举办的斯图加特机器视觉展览会8 B10号Teledyne展位上亮相,您也可以访问产品页面了解更多信息。如需咨询销售事宜,请访问我们的联系页面。

Teledyne DALSA隶属于Teledyne视觉解决方案集团,是机器视觉数字成像组件设计、制造和部署领域的领导者。Teledyne DALSA图像传感器、相机、智能相机、图像采集卡、软件和视觉解决方案是全球多个行业数千种检测系统的核心。 如需了解更多信息,请访问www.teledynedalsa.com/imaging。





所有商标均由其各自的公司注册。

Teledyne DALSA保留随时进行更改的权利,恕不另行通知。

媒体联系人:

Yuki Chan

yuki.chan@teledyne.com

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1c67c8c8-fc99-4589-989e-390de55382b1/zh-Hans

Teledyne DALSA's Linea HS2 TDI line scan camera 新型Linea HS2非常适合检测半导体晶圆、高密度互连器件、平板显示器和生命科学应用

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.