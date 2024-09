Teledyne推出首款16k TDI線掃描相機， 線速率達1兆赫茲

加拿大滑鐵盧, Sept. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne科技\[紐交所代碼:TDY]旗下公司Teledyne DALSA推出Linea™ HS2 TDI線掃描相機系列。憑藉超過四十年的行業深耕,這一創新的相機系列代表了下一代TDI技術的重大突破。 它專為光照匱乏條件下的超高速成像而設計,提供具有16k/5 µm解析度的卓越圖像品質,擁有業界領先的1兆赫茲最大線速率或每秒160億像素資料輸出量。



Linea HS2採用高靈敏度背照式(BSI)多陣列電荷域TDI CMOS感測器,具有16k/5 µm的解析度和優化量子效率,可滿足當前和未來機器視覺應用的嚴格要求。多陣列TDI感測器架構允許根據特定應用要求配置相機,具有最大線速率、動態範圍或電位井容量,從而獲取卓越圖像品質。這使其特別適合檢測半導體晶圓、高密度互連器件和平面顯示器以及生命科學應用。晶片上像素合併還可實現更高的輸送速度,提高系統生產量。該相機配備了連接主動式光纜的雙Camera Link HS CX4連接器,提供全面EMI抗干擾能力。

Linea HS2提供對Teledyne現有Linea HS線掃描相機的無縫升級,具有相同的像素尺寸、光學元件、電纜和安裝硬體,但速度提高2.5倍,同時保持適當的功耗。可選配液體冷卻附件在運行期間提供熱穩定性。

為了提供全面的解決方案,Linea HS2相機採用新一代CLHS技術,與Teledyne的Xtium2 CLHS系列高性能圖像採集卡搭配使用。它建立在經過現場驗證的可靠高速數據傳輸技術之上,通過連接有源光纜的雙CLHS CX4連接器以每秒160億像素的速度傳輸數據。其資料轉發功能支持多達12台PC的並行資料處理。

Linea HS2將在2024年10月8日至10日於德國舉辦的斯圖加特VISION機器視覺展覽會, 8 B10號Teledyne展位上亮相, 也可訪問產品頁面瞭解更多資訊。如需諮詢銷售事宜,請訪問我們的聯絡頁面。

Teledyne DALSA隸屬於Teledyne視覺解決方案集團,是機器視覺數位成像元件設計、製造和部署領域的領導者。Teledyne DALSA圖像傳感器、相機、智慧型相機、圖像採集卡、軟體和視覺解決方案是全球多個行業數千種檢測系統的核心。如需了解更多資訊,請瀏覽www.teledynedalsa.com/imaging。





所有商標均由其各自的公司註冊。

Teledyne DALSA保留隨時進行更改的權利,恕不另行通知。

媒體聯絡人:

Yuki Chan

yuki.chan@teledyne.com

此公告隨附的照片可在以下網址查看:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1c67c8c8-fc99-4589-989e-390de55382b1/zh-Hant

Teledyne DALSA's Linea HS2 TDI line scan camera 新型Linea HS2非常適合檢測半導體晶圓、高密度互連器件、平面顯示器和生命科學應用

