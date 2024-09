La Concejal Natali Fani-González organiza una asamblea del Distrito 6 sobre seguridad pública en colaboración con representantes estatales y agencias del condado

MARYLAND, September 19 - For Immediate Release: Wednesday, September 18, 2024 De la Oficina de la Concejal Fani-González

El foro público el 25 de septiembre destacará la colaboración necesaria entre agencias para mejorar la seguridad pública, el tratamiento a jóvenes adictos al consumo de fentanilo, y ofrecerá una oportunidad para el diálogo con la comunidad

ROCKVILLE, Md., 18 de septiembre de 2024—La Concejal Natali Fani-González organizará una asamblea abierta sobre seguridad pública en el Distrito 6 el miércoles 25 de septiembre a las 6 p.m. en la Biblioteca y Centro de Recreación de Wheaton ubicada en 11701 Georgia Ave, Wheaton. Los asistentes recibirán información sobre los esfuerzos de seguridad pública por parte de funcionarios del condado y del estado. Este esfuerzo colectivo reunirá a las delegaciones estatales de los Distritos 18 y 19, el Departamento de Policía, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el Fiscal del Estado, las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery y a varias organizaciones sociales, incluida Identity. Este encuentro público es una oportunidad para que los miembros de la comunidad expresen sus inquietudes y compartan sus experiencias sobre la seguridad pública en sus vecindarios directamente con líderes locales y estatales. “Creemos que la participación de la comunidad es la piedra angular para mejorar la seguridad en nuestros vecindarios. Este evento comunitario brinda una oportunidad vital para que los residentes conecten con sus funcionarios electos y se conviertan en parte de la solución”, dijo la concejal Natali Fani-González, quien representa al Distrito 6. “Juntos, podemos resolver los desafíos que enfrentamos y trabajar de manera más coordinada hacia un entorno más seguro y con mayor apoyo por parte de todos”. El encuentro sobre seguridad pública contará con servicios de traducción simultánea al español y se ofrecerá una cena ligera. Invitamos a miembros de la comunidad a confirmar su asistencia en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexxddlCYCZn8CB0rjfcaaEdveyuipKO9tu7NwA2OF1e33TQA/viewform # # # Release ID: 24-333

