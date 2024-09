Lingokids es nombrada la Mejor App de Educación y Entretenimiento para Niños por Good Housekeeping un año más

LOS ÁNGELES, Sept. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lingokids , la app educativa infantil número 1, se enorgullece de anunciar que ha resultado ganadora en los Best Parenting Awards 2024 de Good Housekeeping por segundo año consecutivo. Concretamente, Lingokids ha sido recibido la distinción de Mejor App de Educación y Entretenimiento para Niños, consolidando aún más su posición como la plataforma de aprendizaje infantil número uno en el mundo.



Los Best Parenting Awards anuales de Good Housekeeping celebran productos innovadores e impactantes que realmente marcan la diferencia en la vida de las familias. Su equipo de expertos, junto con más de 200 familias, revisaron rigurosamente los productos presentados para su consideración, lo que convierte a este premio en uno de los más respetados en la industria de la crianza. Este reconocimiento a Lingokids aparece en la edición impresa de septiembre/octubre de la revista, que cuenta con el respaldo de 27 millones de lectores, lo que lo convierte en un logro importante y una victoria significativa para Lingokids.

Un compromiso con la excelencia en el aprendizaje

Ganar el premio por segundo año consecutivo es un testimonio del compromiso inquebrantable de Lingokids de revolucionar la educación infantil. Desde su lanzamiento en 2015, Lingokids ha priorizado constantemente la creación de una plataforma atractiva, fácil de usar y completa que satisfaga las necesidades educativas de los niños de hoy en día. El catálogo de actividades de la app cuenta con más de 1,600 juegos educativos, podcasts y videos que ayudan a niños de 2 a 8 años a desarrollar habilidades clave en lenguaje, ciencia, tecnología y bienestar emocional.

Al comentar sobre este prestigioso galardón, la Dra. Suzanne Barchers, Presidenta del Consejo Asesor de Educación de Lingokids y reconocida autora, declaró que: "Ser reconocidos como la Mejor App de Educación y Entretenimiento por Good Housekeeping un segundo año es increíblemente gratificante. En Lingokids, nuestro objetivo es fomentar un amor por el aprendizaje que dure toda la vida, fusionando el juego y la educación de formas que involucren e inspiren a los niños. Este reconocimiento destaca el impacto positivo que estamos teniendo en familias y estudiantes de todo el mundo."

El premio de Good Housekeeping refuerza los esfuerzos continuos de Lingokids para proporcionar a los niños las herramientas necesarias para tener éxito tanto en el aula como en la vida. Con la incorporación de nuevas series como Baby Bot’s Backyard Tales y la expansión continua de su contenido Playlearning™, Lingokids se dedica a mantener su reputación como la plataforma de referencia en educación infantil temprana.

La visión de Lingokids para el futuro

Con la mirada puesta hacia adelante, Lingokids planea seguir innovando y mejorando sus servicios, asegurándose de que siga siendo líder en el sector edtech para los más pequeños. El enfoque único de la plataforma ya ha ganado la confianza de más de 95 millones de familias en todo el mundo, y este premio marca un hito importante en el crecimiento de la empresa.

Rhona Anne Dick, Directora de la Experiencia de Aprendizaje y Curriculum de Lingokids, expresó su entusiasmo por el futuro: "Este premio subraya nuestra creencia de que la educación debe ser una aventura. Nuestra metodología Playlearning™ permite que los niños sean los líderes de su viaje de aprendizaje, y estamos encantados de ver cómo resuena tan profundamente tanto con las familias como con los expertos de la industria. Estamos ansiosos por llevar más allá los límites de lo que las apps educativas pueden lograr."

A medida que Lingokids sigue innovando, la empresa espera ayudar a muchas más familias a descubrir la alegría de aprender a través del juego.

Sobre Lingokids

Lingokids es la app de aprendizaje infantil de inglés para niños de 2 a 8 años ganadora del Premio a Mejor Learning App Original en 2022 y 2023 por KidScreen Awards. Desarrolló un método único de enseñanza, llamado Playlearning™️: más de 1,600 actividades para aprender inglés y desarrollar habilidades académicas y socioemocionales mientras juegan y se divierten. 95 millones de familias de todo el mundo confían en Lingokids como la herramienta ideal de aprendizaje en casa. La aplicación está valorada con 5 estrellas por más de 850,000 familias y está disponible en dispositivos iOS, Android y Amazon.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7e625b18-39b3-4e0b-86e4-e940cc2c1050/es

Contacto For media inquiries, please contact: Sergio Navarro PR & Comms team https://lingokids.com/ press@lingokids.com | sergio.navarro@lingokids.com +1 (786) 542-3747

Lingokids es reconocida como Mejor App de Educación y Entretenimiento por Good Housekeeping. Lingokids gana por segundo año consecutivo los Best Parenting Awards de la prestigiosa revista Good Housekeeping.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.