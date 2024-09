Tara Risser rejoint Cologix à titre de cheffe de la direction des affaires

Une leader respectée du secteur des centres de données rejoint Cologix pour accélérer la croissance et l'expansion

DENVER, 18 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cologix , le chef de file nord-américain d’interconnexions neutres et des centres de données hyperscale edge, a annoncé aujourd'hui la nomination de Tara Risser au poste de cheffe de la direction des affaires. Leader chevronnée dans le secteur des centres de données, Tara Risser possède 25 ans d'expérience et dirigera le développement de l'entreprise, l'expansion du marché et les partenariats stratégiques de Cologix.

« Tara est un atout exceptionnel pour notre équipe de direction et elle possède une solide expérience dans notre secteur en matière de croissance organique et de fusions et acquisitions, en plus de ses solides partenariats et relations avec les clients », a déclaré Laura Ortman, PDG de Cologix. « Ses décennies d'expérience mondiale dans la conduite d'une croissance significative des revenus, la création de partenariats stratégiques et la concentration sur la réussite des clients seront déterminantes pour que nous puissions tirer parti de la dynamique de nos récents développements, expansions et acquisitions. »

Dans son nouveau rôle, Risser sera chargée de diriger le développement de l'entreprise, d'analyser les marchés et les tendances clés et de créer de nouveaux partenariats pour faire évoluer les déploiements post-client de Cologix. Risser pilotera également l'expansion du marché et les partenariats stratégiques, en se concentrant sur des domaines de croissance clés comme l'interconnexion, l'IA et le nuage hybride, ainsi qu'en optimisant le portefeuille d'actifs de Cologix. De plus, Risser dirigera la stratégie d'entreprise de Cologix pour l'expansion sur de nouveaux marchés.

« Je suis ravie de rejoindre Cologix à un moment aussi dynamique, dans cette phase de croissance accélérée pour l’entreprise et notre secteur », a déclaré Risser. « Avec le développement récent de nouveaux centres de données compatibles avec l’IA et les acquisitions, ainsi que l’expansion continue de Cologix sur de nouveaux marchés, je suis impatiente de contribuer à la prochaine phase de croissance et de positionner l’entreprise à l’avant-garde de l’IA et de l’interconnexion. »

Risser rejoint Cologix après avoir travaillé pendant neuf ans chez Equinix. Plus récemment, elle était présidente des Amériques, où elle était chargée de diriger la stratégie et la croissance en Amérique du Nord et du Sud. Elle a également occupé le poste de vice-présidente principale du service client et de l'expérience client au niveau mondial chez Equinix, où elle a piloté la transformation visant à élargir l'expérience client de l'organisation, du support réactif aux engagements proactifs. Avant de rejoindre Equinix, elle a passé 14 ans chez Level 3 Communications, où elle a occupé divers postes de direction pour stimuler l'efficacité des ventes, l'intégration et les efforts de service client. Risser est titulaire d'une maîtrise en commerce de l'Université du Colorado et d'une licence en génie chimique de l'Université du New Hampshire.

La nomination de Risser se présente alors que Cologix renforce sa présence en Amérique du Nord, avec des développements récents et de nouveaux partenariats ouvrant la voie à une expansion supplémentaire en 2024 et au-delà.

À propos de Cologix Inc.

Cologix vous propose des centres de données sur 12 marchés à travers l’Amérique du Nord offrant des environnements à la fois hyperscale et près de vos clients. Cologix est le point névralgique pour les fournisseurs infonuagiques, les transporteurs et une panoplie de partenaires qui veulent déployer leurs applications tout près des usagers à travers le Canada et les É.-U. Exploitant un nombre croissant de centres dernier cri qui répondent à vos besoins de croissance chez les fournisseurs infonuagiques et offrant un écosystème hautement branché, Cologix propose des solutions de centre de données à grande échelle et sur mesure pour accélérer la transformation numérique des clients. Pour une connectivité sur demande, pour l’évolutivité et le contrôle, Cologix Access Marketplace fournit un provisionnement rapide, fiable et en libre-service. Pour une visite de l’un de nos centres de données à Ashburn, Columbus, Dallas, Des Moines, Jacksonville, Lakeland, Minneapolis, Montréal, New Jersey, Silicon Valley, Toronto ou Vancouver, visitez Cologix ou courriel . Suivez Cologix sur LinkedIn et Twitter .

Contact média pour Cologix:

Shifali Erasmus, Crackle PR

Cologix@cracklepr.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a04b0a95-53ec-4a20-8b67-fdb7e616291c/fr

