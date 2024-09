Rogers en voie de devenir propriétaire majoritaire de Maple Leaf Sports & Entertainment

Rogers signe une entente pour racheter la participation de 37,5 % de Bell dans MLSE

Rogers investira pour accueillir des championnats au Canada

Sportsnet continuera de diffuser 50 % des matchs régionaux des Maple Leafs et 50 % des matchs des Raptors dont MLSE contrôle les droits

TORONTO, 18 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications Inc. (TSX : RCI. A et RCI.B) (NYSE : RCI) (« Rogers ») a annoncé aujourd’hui avoir signé une entente pour acheter la participation de 37,5 % de Bell dans Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) pour la somme de 4,7 milliards $ CA.

« MLSE est l’une des plus prestigieuses entreprises spécialisées dans les sports et le divertissement au monde, et nous sommes fiers d’accroître notre participation dans ces équipes sportives tant convoitées, a déclaré Tony Staffieri, président et chef de la direction, Rogers. En tant que référence canadienne en matière de communications et de divertissement, les compétitions sportives et le divertissement en direct sont au cœur de notre stratégie d’affaires. »

Rogers continuera d’investir pour accueillir des championnats au Canada

Rogers a investi 14 milliards $ dans la scène sportive canadienne au cours des 10 dernières années. Grâce à cette transaction, Rogers continuera d’investir pour encourager la tenue de championnats sportifs au Canada.

« Les fans de sports adorent les équipes gagnantes, c’est la raison pour laquelle nous nous engageons à investir pour accueillir plus de championnats au Canada, a affirmé Edward Rogers, président exécutif du conseil, Rogers. Nous avons comme passion les sports et la victoire. »

Un investissement stratégique qui créera de la valeur à long terme

Le financement nécessaire à cette transaction, qui prévoit la participation d’investissements privés, n’aura aucune incidence sur le levier d’endettement de Rogers.

« MLSE continue de s’apprécier de façon considérable. De pair avec nos actifs sportifs et médiatiques, nous prévoyons créer plus de valeur à long terme pour les actionnaires, a affirmé M. Staffieri. Cette entente donne également l’assurance à long terme que ces équipes de renom resteront entre des mains canadiennes et continueront d’être financées au pays. »

Rogers accroît son investissement dans la scène sportive canadienne

Cette entente vient s’ajouter au portefeuille actuel d’actifs sportifs de Rogers; la Société est notamment propriétaire des Toronto Blue Jays, du Rogers Centre et de Sportsnet, le réseau des sports numéro un au Canada. La Société maintient également des partenariats stratégiques avec les Canucks de Vancouver, les Oilers d’Edmonton, les Flames de Calgary et la LNH. À la clôture de la transaction, Rogers deviendra le principal propriétaire de MLSE avec une participation majoritaire de 75 % dans MLSE.

Cette entente donnera la possibilité à Bell de renouveler ses droits de diffusion et de commandite actuels avec MLSE dans l’avenir à long terme à la juste valeur marchande. Cela comprend l’accès aux droits sur le contenu pour 50 % des matchs régionaux des Toronto Maple Leafs et 50 % des matchs des Toronto Raptors dont MLSE contrôle les droits. La transaction est assujettie à l’obtention de l’approbation des ligues et des organismes de réglementation.

À propos de Rogers Communications Inc.

Rogers est la référence canadienne en matière de communications et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus, visitez rogers.com ou investisseurs.rogers.com.

Pour en savoir plus :

Média

media@rci.rogers.com

1-844-226-1338

Relations avec les investisseurs

investisseurs.rogers.com

1-844-801-4792

À propos des renseignements prospectifs

Ce communiqué de presse contient de « l’information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur (collectivement, les « renseignements prospectifs ») concernant, notamment, la transaction et le financement, y compris, la réception des approbations réglementaires ou des ligues qui sont exigées et les avantages anticipés de la transaction, et notre levier d’endettement.

Ces renseignements prospectifs reposent sur nombre de prévisions et d’hypothèses en date de la publication du présent communiqué de presse. Les événements et résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés explicitement ou implicitement dans les renseignements prospectifs si les attentes ou hypothèses qui sous-tendent les renseignements prospectifs se révélaient incorrectes ou si nos objectifs, stratégies ou intentions changent ou en raison des risques, incertitudes et autres facteurs, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et qui comprennent : la transaction ou le financement par des investisseurs privés pourraient ne pas être achevés dans les conditions prévues ou du tout; nous pourrions à la place financer le prix d’achat de la transaction, au complet ou en partie, par l’entremise d’autres sources, y compris des emprunts ou des capitaux propres de Rogers Communications Inc., en raison d’exigences des ligues, de la conjoncture générale de l’économie et du marché, ou d’autres considérations internes ou externes; les bénéfices anticipés de la transaction pourraient ne pas se concrétiser; la transaction est assujettie aux conditions de clôture et aux droits de résiliation; et notre exposition aux risques associés aux franchises sportives pourrait augmenter à la suite de la conclusion de la transaction. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou de modifier les déclarations contenant des renseignements prospectifs, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

