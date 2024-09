La solución Load Assurance de Command Alkon ofrece visibilidad total sobre las propiedades del concreto y el contenido de aire en tiempo real

La tecnología innovadora de sensores en tránsito mide el aire, el asentamiento, la temperatura, el volumen, las adiciones de agua y más

BIRMINGHAM, Ala., Sept. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Command Alkon, el principal proveedor de software y soluciones para la industria de materiales de construcción, se enorgullece de anunciar la disponibilidad de la medición en tiempo real del contenido de aire a través de su software Load Assurance y su tecnología de sensores en el mixer. Esta innovadora función ofrece una visibilidad completa e inigualable de las propiedades del concreto, mejorando los resultados generales de la obra, mientras se incrementa la seguridad, se reduce el desperdicio de material y se ahorra tiempo valioso.



Load Assurance utiliza tecnología de contacto directo en el mixer para medir las propiedades del concreto durante todo el proceso de entrega. Los datos del sensor, incluyendo el asentamiento, temperatura, volumen, adiciones de agua, relación agua/cemento, rotación del mixer y dirección de cada carga, y ahora también el contenido de aire, se transmiten de manera continua a Command Cloud en tiempo real. Esto elimina la necesidad de que los productores de concreto premezclado dependan de la percepción del conductor sobre los atributos de la carga durante el tránsito, y con base científica, ofece visibilidad en tiempo real sobre las propiedades del concreto fresco.

Lo que destaca a Load Assurance es su conectividad integral con tecnologías relacionadas para la producción de concreto premezclado, despacho, control de calidad y gestión de flotas. Esto convierte a Load Assurance en la solución más robusta, eficiente y fácilmente escalable disponible en el mercado actual. La capacidad de rastrear las propiedades del concreto a través del monitoreo en tiempo real permite un control más estricto del agua, lo que reduce el uso de cemento por metro cúbico y disminuye la desviación estándar de la resistencia. Esto, a su vez, reduce los costos de energía al regular con precisión la temperatura del concreto fresco para lograr la temperatura de colocación deseada.

Además, los datos de los sensores proporcionados por Load Assurance mejoran la visibilidad de las propiedades de los materiales, permitiendo la reutilización de los materiales retornados. Los despachadores pueden tomar decisiones con mejor información sobre la reutilización de materiales basándose en datos precisos sobre el volumen retornado, el exceso de agua y la temperatura, eliminando el costoso desperdicio de material. Un productor líder reportó un logro notable con Load Assurance, reutilizando el 3% del concreto retornado de su volumen total de producción, equivalente a más de 2,500 metros cúbicos. Esto resultó en una reducción de 600 kilos de emisiones de CO2 y un ahorro total de $250.000 en tan solo 10 meses.

Al transformar los camiones en laboratorios móviles, Load Assurance ofrece valiosas perspectivas que ayudan a reducir los problemas fuera de especificación y a limitar el número de cargas rechazadas. La transmisión de datos en tiempo real a la tableta del conductor, a través de un sistema de sensores duradero y confiable instalado en el mixer, reduce el uso de combustible al minimizar el tiempo de mezcla del camión y el tiempo de inactividad en la obra durante las pruebas de control de calidad.

Además, Load Assurance contribuye a un ahorro significativo de combustible al permitir que los productores mezclen los materiales a velocidades más bajas, reduciendo aún más las emisiones de CO2. La plataforma notifica al conductor cuando el concreto ha alcanzado un estado de mezcla completo, lo que permite reducir la velocidad del mixer y disminuir el consumo de combustible y las emisiones.

Los beneficios de Load Assurance van más allá de la calidad del material, el combustible y las emisiones. Los productores pueden esperar:

Reducir el tiempo en planta en un promedio de 2-3 minutos

Reducir el tiempo empleado en pruebas manuales de contenido de aire en la obra

Reducir los costos de capacitación y adaptación de conductores.

Reducir la rotación de conductores mejorando la satisfacción laboral

Disminuir las lesiones de conductores y las reclamaciones de compensación laboral al mantener a los conductores dentro de la cabina

Generar ingresos y mejorar márgenes vendiendo concreto retornado y reduciendo el costo de procesamiento y eliminación de desechos

Reducir las reclamaciones relacionadas con la calidad del concreto y proporcionar pruebas de calidad del producto en el momento de la colocación

Aumentar la calidad y consistencia general del producto

La industria ha reconocido la innovación revolucionaria de Load Assurance, como lo demuestran los numerosos premios que ha recibido, incluidos el Supply and Demand Chain Executive Green Award, el Supply and Demand Chain Executive Top 100 Award, el Constructech Top Products Award, y su contribución al reconocimiento de Command Alkon como una de las empresas más innovadoras por parte de Fast Company.

Load Assurance continúa revolucionando la industria del concreto con su tecnología avanzada y su compromiso de ofrecer visibilidad en tiempo real, mayor calidad y significativos ahorros de costos. Para obtener más información, visita https://latam.commandalkon.com/products/load-assurance/.

ABOUT COMMAND ALKON

Command Alkon es el proveedor líder de software y soluciones para el sector de la construcción. La suite de soluciones centradas en el cliente de Command Alkon le permite tomar el control de tareas operativas y de producción, descentralizadas y complejas, a la vez que permite a los equipos generar un impacto en el mundo real. Command Alkon tiene su sede central en Birmingham, Alabama, y cuenta con oficinas en todo el mundo. Más información en, https://latam.commandalkon.com/.

For More Information, Contact:

Karli Langner

Command Alkon

(205) 879-3282 x 3968

klangner@commandalkon.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.