KFSHRC impulsa el surgimiento de Arabia Saudita como potencia mundial de biotecnología

RIAD, Arabia Saudita, Sept. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) lidera los esfuerzos de Arabia Saudita para convertirse en una potencia mundial de biotecnología con avances pioneros en genómica, biofabricación y prácticas de atención médica sostenibles.

Un logro significativo para KFSHRC es la localización de la producción de células T CAR, convirtiéndolo en el primero en Arabia Saudita en producir estas células terapéuticas internamente, reduciendo los costos de tratamiento en un 80% y acelerando el acceso a terapias que salvan vidas. El Centro de Genómica del hospital lidera la medicina de precisión, utilizando análisis genéticos avanzados para desarrollar tratamientos personalizados, mientras que el Centro de Oncología aprovecha estos conocimientos genómicos para establecer estándares en la atención del cáncer. Los investigadores de KFSHRC desarrollaron los primeros ratones genéticamente modificados en el Reino utilizando la tecnología de edición de genes CRISPR-Cas9, marcando otro avance significativo en la investigación biomédica.

KFSHRC es fundamental para el ecosistema biotecnológico de Arabia Saudita, aprovechando la ubicación geográfica estratégica del Reino entre Europa, Asia y África. En colaboración con King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), KFSHRC ayudó a establecer el Centro Nacional de Biotecnología para traducir los descubrimientos científicos en sectores viables.

El Dr. Edward Cupler, director ejecutivo de Investigación e Innovación de KFSHRC, declaró en sus comentarios en la Cumbre C3, el Davos of Healthcare, en Nueva York: "La visión de Arabia Saudita de convertirse en una potencia de la biotecnología está al alcance, impulsada por las innovaciones pioneras de KFSHRC en terapia de células T CAR, genómica e IA".

A fin de sostener este crecimiento, KFSHRC desarrolló programas integrales de educación y capacitación en genómica, medicina regenerativa y bioinformática para adquirir experiencia local, reducir la dependencia de las importaciones y fomentar la autosuficiencia biotecnológica. Estos esfuerzos también incluyen asegurar una fuerza laboral calificada que atraiga talento global, reforzando la posición de Arabia Saudita como un líder en biotecnología en pleno auge.

Aprovechando estas condiciones favorables, KFSHRC está a la vanguardia de convertir la Estrategia Nacional de Biotecnología en realidad.

Es de notar que King Faisal Specialist Hospital & Research Centre fue clasificado en primer lugar en el Medio Oriente y África y en vigésimo lugar en todo el mundo en la lista de los 250 principales Centros Médicos Académicos por segundo año consecutivo y reconocido como la marca de atención médica más valiosa en el Reino y Oriente Medio, según los rankings de 2024 Brand Finance. Además, en el mismo año, la revista Newsweek lo clasificó entre los mejores 250 hospitales del mundo.

Contacto de Medios:

Essam AlZahrani

+966 55 525 4429

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3170f2a8-312a-4ccd-bdec-32041da004e4

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.