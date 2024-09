Notified nombra a Miranda Smith vicepresidenta de EMEA y mercados emergentes

La experimentada líder mundial de SaaS impulsará la expansión en regiones clave

NUEVA YORK, Sept. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Notified, socio tecnológico de confianza a nivel mundial para los profesionales de las relaciones con los inversores y las relaciones públicas, se complace en dar la bienvenida a Miranda Smith como vicepresidenta de EMEA y mercados emergentes. En su nuevo cargo, Smith dirigirá las operaciones de ventas, impulsando el crecimiento y acelerando la expansión de Notified en esas regiones.



Durante más de 20 años, Notified ha prestado servicios de presentación de información reglamentaria en 16 mercados de toda Europa, con oficinas en Francia, Alemania, Lituania, Suecia y Reino Unido, así como presencia en Italia, Países Bajos y Dinamarca. Además, continúa ampliando su oferta con un mejor cumplimiento normativo, una mayor exposición a los medios de comunicación y una mayor visibilidad de marca para las organizaciones que distribuyen noticias en toda Europa con la distribución de comunicados de prensa de GlobeNewswire®.

«La trayectoria de liderazgo de Miranda y su talento para crear equipos de alto rendimiento la convierten en la persona ideal para ampliar nuestra presencia en EMEA», afirma Daniel Lotzof, director de ingresos de Notified. «Su experiencia y visión estratégica serán fundamentales para realzar nuestro enfoque de ventas e impulsar nuestras ambiciones de crecimiento».

Smith atesora más de 18 años de experiencia en puestos de liderazgo comercial en relaciones públicas y marketing. Recientemente ocupó el cargo de directora de ventas interina en Onclusive, donde dirigió iniciativas transformadoras. Su trayectoria incluye una década en Oriente Próximo, con puestos ejecutivos en Acumen Media Intelligence, Carma, IT Governance y YouGov MENA.

Acerca de Notified

Somos Notified, y su historia se incluye aquí. Comienza con GlobeNewswire, que lleva más de 30 años siendo el servicio de distribución de comunicados de prensa y de presentación de información reglamentaria de confianza a nivel mundial para las organizaciones líderes. A partir de ahí, obtenga una perspectiva más profunda de la audiencia con nuestras herramientas de medición de redes sociales y de medios de comunicación de primera clase, y eleve la confianza de los accionistas con nuestras galardonadas soluciones de relaciones con los inversores, para que usted —el profesional moderno de las relaciones públicas, las relaciones con los inversores y el marketing— esté bien preparado para captar, formar y entusiasmar a su audiencia.

Notified forma parte West Technology Group, LLC, controlado por filiales de determinados fondos gestionados por Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO).

La foto que acompaña a este comunicado está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/529bc58e-013f-477f-b34b-bd0628c927e4

