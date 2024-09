Sofascore rende noti i vincitori del premio “Player of the Season” per la stagione 2023/2024

ZAGABRIA, Croazia, Sept. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La ben conosciuta piattaforma di sport con risultati e statistiche in diretta, Sofascore, ha reso noto il suo elenco dei vincitori del premio “Player of the Season” per la stagione 2023/2024. In base alla qualifica Sofascore , criterio per la prestazione dei giocatori riconosciuto globalmente, questi premi non celebrano solo momenti di brillantezza, ma anche la tenacia e la coerente eccellenza durante tutta la stagione. Tra i vincitori di questo premio prestigioso sono Kylian Mbappé (Ligue 1), Jude Bellingham (La Liga), Rodri (Premier League), Ewa Pajor (Frauen-Bundesliga), Harry Kane (Bundesliga), Caroline Graham Hansen (Liga F) e Khadija Shaw (Women’s Super League). Assieme ai mercati la cui stagione finirà a dicembre, il premio renderà omaggio ai migliori giocatori in 50 campionati del mondo.



I trofei “Player of the Season” di quest’anno hanno un significato aggiuntivo. Con l’iniziativa “Field of Dreams” Sofascore si è unita con la leggenda del calcio brasiliana Zico per contribuire al restauro del campo da calcio presso la sua accademia a Rio de Janeiro. Ogni trofeo contiene in modo unico parti del rinnovato campo da calcio presso l’accademia di Zico, simbolizzando la connessione tra le radici del giocatore e la sua crescita fino a divenire una grandezza riconosciuta.

Parlando della partnership Zico ha dichiarato: “Il calcio è più di un gioco; è un viaggio accompagnato da sogni e sostenuto da tenacia. Sono orgoglioso di questa partnership con Sofascore nel restauro del campo da calcio presso la mia accademia, dove le future star del mondo di calcio cominceranno il loro viaggio.”

Al centro dell’iniziativa vi è la convinzione che il calcio non è definito da un momento di brillantezza, ma da duro e coerente lavoro nonché dedizione necessari a raggiungere l’eccellenza.

Ognuno di questi giocatori ha dimostrato la sua perseverante dedizione all’eccellenza, distinguendosi così dagli altri nei propri campionati.

https://www.youtube.com/watch?v=86-kUKsv8o8

Branimir Karačić, il direttore marketing della Sofascore, spiega il significato più profondo del premio: „Con il concetto di “Field of Dreams” non vogliamo solo rendere omaggio alle star di oggi, ma vogliamo anche far ricordare a tutti i giocatori dov’è incominciato il loro viaggio. È un segno di riconoscimento per il loro duro lavoro e un omaggio al sostegno che hanno ottenuto nel loro viaggio.”

L’elenco completo è riportato in seguito.

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile su: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/81c5df75-522b-4da8-9982-cb5e699f42f5

Per ulteriori informazioni: pr@sofascore.com

