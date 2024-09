Sofascore revela a los ganadores del galardón Jugador de la temporada para la temporada 2023/2024

ZAGREB, Croacia, Sept. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sofascore, la famosa plataforma deportiva con resultados en vivo y con estadística, ha anunciado su lista de ganadores del galardón Jugador de la temporada para la temporada 2023/2024. Basados en el Sofascore sistema de calificación universalmente aclamado, estos galardones celebran la excelencia y la determinación constantes demostradas durante la temporada entera y no solo breves momentos de genialidad. Entre los ganadores de este prestigioso galardón se encuentran: Kylian Mbappé (Ligue 1), Jude Bellingham (La Liga), Rodri (Premier League), Ewa Pajor (Bundesliga femenina), Harry Kane (Bundesliga), Caroline Graham Hansen (Liga F) y Khadija Shaw (Women’s Super League). Junto con los mercados cuya temporada finalizará en diciembre, el galardón reconocerá a los mejores jugadores en 50 ligas a nivel mundial.



Este año, los trofeos de Jugador de la temporada llevan un significado especial. Con la campaña Campo de Sueños, Sofascore colaboró con Zico, la leyenda del fútbol brasileño, para renovar el campo de fútbol en su academia en Río de Janeiro. Cada trofeo incorpora un trozo del campo de fútbol renovado de la academia de Zico, simbolizando la conexión entre los orígenes de cada jugador y su ascenso hacia la grandeza.

Hablando sobre la asociación, Zico declaró: “El fútbol es más que un juego; es un viaje guiado por sueños y sostenido con el esfuerzo máximo cada día. Estoy orgulloso de la asociación con Sofascore dedicada a renovar el campo de fútbol en mi academia donde las futuras generaciones de estrellas de fútbol empezarán su viaje.”

En el centro de la campaña está la creencia que el fútbol no se puede definir con un breve momento de genialidad, sino con trabajo duro y dedicación constantes necesarios para alcanzar la excelencia.

Branimir Karačić, el director de marketing de Sofascore, compartió sus pensamientos del significado más profundo del galardón, “El concepto del Campo de Sueños no consiste solamente en homenajear a las estrellas actuales, sino en recordarle a cada jugador dónde empezó su viaje. Es un reconocimiento de su duro trabajo y un homenaje al apoyo que recibieron a lo largo del camino.”

