11x Mendapat Pembiayaan Siri A $24 Juta Diketuai oleh Benchmark untuk Mencipta Masa Depan Kerja Digital

Pelaburan untuk Mempercepatkan Pembangunan Pekerja Digital Dikuasakan AI dan Meluaskan Jejak Global



SAN FRANCISCO, Sept. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 11x , perintis pemula AI yang mengubah tenaga kerja moden dengan pekerja digital autonomi, mengumumkan penutupan pusingan pembiayaan Siri A $24 juta hari ini. Pusingan itu diketuai oleh Benchmark, dengan penyertaan daripada Quiet Capital, SV Angel, Abstract Ventures, Lux Capital, Operator Partners, Visionaries, Activant, HubSpot Ventures, Projek A, 20VC, 20Growth dan 20Sales.

Diasaskan pada 2022 oleh Ketua Pegawai Eksekutif Hasan Sukkar, 11x memudahkan operasi Pergi-ke-Pasaran (GTM) dengan pekerja digital dikuasakan AI, membolehkan pasukan menumpukan pada kerja strategik.

“Kami tidak menyasarkan perbelanjaan SaaS; kami menyasarkan belanjawan pengambilan pekerja. Kami menjalankan perniagaan menjual kerja,” kata Guillaume Roux-Romestaing, Ketua Perkongsian di 11x.

Menangani Cabaran GTM

Sepanjang dua dekad yang lalu, landskap alatan GTM telah menjadi semakin berpecah-belah. Proliferasi perisian khusus—daripada sistem pengurusan hubungan pelanggan (CRM) dan platform automatik pemasaran kepada alat penglibatan jualan dan perkhidmatan pengayaan data—telah membebankan pasukan hasil pendapatan.

“Sejak Salesforce dicipta pada 1999, pengumpulan perisian GTM khusus dalam pasukan telah membawa kepada sistem berpecah-belah dan kos operasi yang meningkat. Setiap alat baharu selalunya memerlukan penyepaduan, penyelenggaraan dan latihannya sendiri, akhirnya menghapuskan sebarang keuntungan kecekapan yang sepatutnya disediakan oleh alatan ini,” jelas Keith Fearon, Ketua Pertumbuhan di 11x.

Penyelesaian 11x

11x sedang mentakrifkan semula tenaga kerja dengan membangunkan pekerja digital dikuasakan AI yang melaksanakan aliran kerja secara autonomi dalam pasukan hasil pendapatan. Dengan mengautomasikan peranan yang biasanya dilakukan oleh pekerja, pekerja digital ini boleh "diupah" untuk mengendalikan tugas dengan cekap dan berskala.

"Kuncinya adalah untuk menyahhimpunkan tugas-tugas tertentu yang biasanya dilakukan oleh pekerja dan menjualkannya semula," kata Sarah Tavel, Rakan Kongsi Umum di Benchmark.

Awal tahun ini, 11x melancarkan "Alice," Wakil Pembangunan Jualan dikuasakan AI. Alice telah mendapat daya tarikan yang ketara dengan membantu syarikat berkembang secara autopilot dengan mengautomasikan pencarian, keterlibatan berbilang saluran dan pemperibadian pada skala. Pelancaran “Jordan,” wakil telefon AI yang memfokuskan pada kelayakan petunjuk masuk baru-baru ini, telah menerima minat daripada perniagaan yang bertujuan untuk menyelaraskan proses “kelajuan untuk memimpin” mereka.

Kesan Pelaburan dan Rancangan Pertumbuhan

Pembiayaan Siri A akan mempercepatkan saluran pembangunan produk 11x, mengembangkan pasukannya dan mempertingkatkan kehadiran pasaran globalnya, terutamanya di pasaran AS, di mana syarikat itu baru-baru ini telah menempatkan semula ibu pejabatnya. Pasukan ini terus berkembang di sana, menarik pekerja utama daripada syarikat teknologi terkemuka seperti CTO Prabhav Jain (bekas Ketua Kejuruteraan Perkhidmatan Kewangan di Brex).

“Dalam dua tahun, kami percaya bahawa pekerja digital akan menjadi sebahagian daripada cara syarikat di seluruh dunia beroperasi,” kata Hasan Sukkar.

Perihal 11x

11x ialah permulaan AI yang diasaskan pada 2022 oleh Hasan Sukkar. Syarikat itu pakar dalam membangunkan pekerja digital autonomi yang mengautomasikan aliran kerja Pergi-ke-Pasaran (GTM), membolehkan organisasi meningkatkan kecekapan dan mengurangkan kos. 11x memfokuskan pada mengautomasikan peranan dalam pasukan GTM seperti Jualan, Pemasaran dan Operasi Hasil Pendapatan.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lawati 11x.ai .

Hubungan:

Keith Fearon - Ketua Pertumbuhan @ 11x

E-mel: keith@11x.ai

Foto yang mengiringi pengumuman ini boleh didapati di

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/611dfd4d-804c-49a2-83fe-94fbdcdbff65

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/52cc596e-a9c8-4d71-b427-dbfa36170db5

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.