11x Memperoleh Pendanaan Seri A Senilai $24 Juta yang Dipimpin Benchmark demi Menciptakan Masa Depan Pekerjaan Digital

SAN FRANCISCO, Sept. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 11x , perusahaan rintisan AI inovatif yang mentransformasi ketenagakerjaan modern dengan pekerja digital otonom, hari ini mengumumkan perolehan pada tahap pendanaan Seri A senilai $24 juta. Tahap ini dipimpin oleh Benchmark, dengan partisipasi dari Quiet Capital, SV Angel, Abstract Ventures, Lux Capital, Operator Partners, Visionaries, Activant, HubSpot Ventures, Project A, 20VC, 20Growth, dan 20Sales.

Didirikan pada tahun 2022 oleh CEO Hasan Sukkar, 11x menyederhanakan operasi Go-to-Market (GTM) dengan pekerja digital yang didukung AI, sehingga tim dapat berfokus pada pekerjaan strategis.

"Kami tidak mengincar pengeluaran SaaS; kami mengincar anggaran perekrutan. Bisnis kami adalah menjual pekerjaan," ujar Guillaume Roux-Romestaing, Kepala Departemen Kemitraan di 11x.

Mengatasi Tantangan GTM

Selama dua dekade terakhir, lanskap alat bantu GTM menjadi semakin luas. Meluasnya perangkat lunak khusus, mulai dari CRM dan platform automasi pemasaran hingga alat bantu komunikasi penjualan dan layanan pengayaan data, telah membebani tim pendapatan.

"Sejak Salesforce didirikan pada 1999, akumulasi perangkat lunak GTM khusus dalam tim telah menyebabkan sistem terfragmentasi dan biaya operasional membengkak. Setiap alat bantu sering kali memerlukan integrasi, pemeliharaan, dan pelatihannya sendiri, yang pada akhirnya justru menghilangkan manfaat efisiensi yang seharusnya diberikan oleh semua alat bantu ini,” demikian penjelasan Keith Fearon, Kepala Departemen Pertumbuhan di 11x.

Solusi 11x

11x mendefinisikan ulang ketenagakerjaan dengan mengembangkan pekerja digital yang didukung AI yang secara otonom melaksanakan alur kerja dalam tim pendapatan. Dengan mengotomatiskan peran yang sebelumnya dilaksanakan oleh karyawan, pekerja digital ini dapat "direkrut" untuk menangani tugas secara efisien dan dalam skala besar.

"Kuncinya adalah membagi-bagi tugas spesifik yang sebelumnya dilaksanakan oleh karyawan, dan menjualnya kembali," komentar Sarah Tavel, Mitra Umum di Benchmark.

Awal tahun ini, 11x meluncurkan “Alice,” Perwakilan Pengembangan Penjualan yang didukung AI. Alice telah memperoleh daya tarik signifikan dengan membantu perusahaan bertumbuh secara otomatis melalui otomatisasi pencarian, komunikasi multisaluran, dan personalisasi dalam skala besar. Peluncuran terbaru “Jordan,” perwakilan telepon AI yang berfokus pada kualifikasi prospek yang masuk, telah menarik minat berbagai bisnis yang berusaha menyederhanakan proses “waktu tanggapan penjualan (speed to lead)” mereka.

Dampak Investasi dan Rencana Pertumbuhan

Pendanaan Seri A akan mempercepat rangkaian pengembangan produk 11x, memperluas timnya, dan meningkatkan kehadirannya di pasar global, terutama di pasar AS, yang menjadi negara tujuan perpindahan kantor pusat perusahaan baru-baru ini. Tim terus bertumbuh di sana, yang memikat kandidat utama dari beragam perusahaan teknologi terdepan seperti CTO Prabhav Jain (mantan Kepala Departemen Teknik Layanan Keuangan di Brex).

“Dalam dua tahun, kami yakin pekerja digital akan menjadi bagian reguler dari operasi perusahaan di seluruh dunia,” ujar Hasan Sukkar.

Tentang 11x

11x adalah perusahaan rintisan AI yang didirikan pada tahun 2022 oleh Hasan Sukkar. Perusahaan ini berspesialisasi dalam mengembangkan pekerja digital otonom yang mengotomatiskan alur kerja Go-to-Market (GTM), sehingga organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. 11x berfokus untuk mengotomatiskan peran dalam berbagai tim GTM seperti Penjualan, Pemasaran, dan Operasi Pendapatan.

