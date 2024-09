11x、ベンチマーク (Benchmark) が主導する2,400万米ドル (約33億7,838万円) のシリーズA資金調達でデジタルワークの未来を創造

AI搭載デジタルワーカーの開発を加速し、グローバル展開を拡大するための投資



サンフランシスコ発, Sept. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 自律型デジタルワーカーで現代の労働力を変革する先駆的なAIスタートアップである 11x は、本日、2,400万米ドル (約33億7,838万円) のシリーズA資金調達ラウンドを完了したことを発表した。 このラウンドはベンチマークが主導し、クワイエットキャピタル (Quiet Capital)、SVエンジェル (SV Angel)、アブストラクトベンチャーズ (Abstract Ventures)、ルクスキャピタル (Lux Capital)、オペレーターパートナーズ (Operator Partners)、ビジョナリーズ (Visionaries)、アクティバント (Activant)、ハブスポットベンチャーズ (HubSpot Ventures)、プロジェクトA (Project A)、20VC、20グロース (20Growth)、20セールス (20Sales) が参加した。

2022年に最高経営責任者 (CEO) のハッサン・スカール (Hasan Sukkar) によって設立された11xは、AI搭載デジタルワーカーを使用して市場投入 (GTM) 業務を簡素化し、チームが戦略的な作業に集中することを可能にする。

「当社はSaaS支出をターゲットにしているのではなく、採用予算をターゲットにしています。 仕事を売るビジネスなのです」と11xのパートナーシップ責任者であるギヨーム・ルー-ロメスタン (Guillaume Roux-Romestaing) は述べている。

GTM課題への対応

過去20年間で、GTMツールの状況はますます断片化してきた。 CRMやマーケティング自動化プラットフォームから、セールスエンゲージメントツールやデータエンリッチメントサービスに至るまで、専門ソフトウェアの急増は収益チームの負担となっている。

「セールスフォース (Salesforce) が1999年に発明されて以来、チーム内での専門GTMソフトウェアの蓄積により、システムが断片化され、運用コストが膨れ上がっています。 新しいツールごとに独自の統合、メンテナンス、トレーニングが必要になることが多く、最終的にはこれらのツールが提供するはずだった効率性の向上が失われてしまいます」と、11xの成長責任者であるキース・フィアロン (Keith Fearon) は説明している。

11xのソリューション

11xは、収益チームでワークフローを自律的に実行するAI搭載のデジタルワーカーを開発することで、労働力を再定義している。 従来従業員が担ってきた役割を自動化することで、これらのデジタルワーカーを「雇用」し、効率的かつ大規模にタスクを処理させることが可能となる。

「鍵となるのは、従来従業員が担ってきた特定のタスクを分解し、それを再販することです」と、ベンチマークのゼネラルパートナーであるサラ・タベル (Sarah Tavel) は指摘している。

11xは今年初め、AIを活用した営業開発担当者「アリス」をリリースした。 アリスは、大規模な見込み客開拓、マルチチャネルエンゲージメント、パーソナライゼーションを自動化し、企業が自動操縦で成長できるようにすることで、大きな注目を集めている。 最近リリースされた、インバウンドリードの選別に焦点を当てたAI電話担当者「ジョーダン」は、既に「リード獲得までのスピード」プロセスの合理化を目指す企業から関心を集めている。

投資の影響と成長計画

シリーズAの資金調達により、11xの製品開発パイプラインが加速し、チームを拡大し、特に最近本社を移転した米国市場でのグローバル市場での存在感が高まる。 チームは成長を続けており、最高技術責任者 (CTO) のプラバフ・ジェイン (Prabhav Jain) (ブレックス (Brex) の元金融サービスエンジニアリング責任者) など、大手テクノロジー企業から重要な人材を採用している。

「2年後には、デジタルワーカーが世界中の企業の業務に欠かせない存在になると考えています」とハッサン・スカールは述べている。

11xについて

11xは、ハッサン・スカールによって 2022年に設立されたAIスタートアップ企業である。 同社は、市場進出戦略 (Go-to-Market、GTM) ワークフローを自動化する自律型デジタルワーカーの開発を専門としており、組織の効率性を高め、コストを削減する。 11xは、営業、マーケティング、収益オペレーションなどのGTMチームの役割の自動化に重点を置いている。

詳しくは、 11x.ai を閲覧されたい。

問い合わせ先:

キース・フィアロン (Keith Fearon) - 11x成長担当責任者 (Head of Growth@11x)

電子メール: keith@11x.ai

この発表に関する写真はこちらで入手可能:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/611dfd4d-804c-49a2-83fe-94fbdcdbff65

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/52cc596e-a9c8-4d71-b427-dbfa36170db5

