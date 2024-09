11x obtiene financiamiento Serie A de $ 24 millones liderado por Benchmark para la creación del futuro del trabajo digital

La inversión acelera el desarrollo de trabajadores digitales impulsados por IA y expande su presencia global

SAN FRANCISCO, Sept. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 11x , una startup de IA pionera, que transforma la fuerza laboral moderna con trabajadores digitales autónomos, anunció hoy el cierre de una ronda de financiamiento Serie A de $ 24 millones. La ronda fue liderada por Benchmark, con participación de Quiet Capital, SV Angel, Abstract Ventures, Lux Capital, Operator Partners, Visionaries, Activant, HubSpot Ventures, Project A, 20VC, 20Growth y 20Sales.

Fundada en 2022 por el director ejecutivo, Hasan Sukkar, 11x simplifica las operaciones de Go-to-Market (GTM) con trabajadores digitales impulsados por IA, permitiendo que los equipos se centren en el trabajo estratégico.

“No nos enfocamos en el gasto de SaaS; nos enfocamos en los presupuestos de contratación. Estamos en el negocio de vender trabajo”, dijo Guillaume Roux-Romestaing, director de asociaciones en 11x.

Abordaje del desafío GTM

En las últimas dos décadas, el panorama de las herramientas GTM está cada vez más fragmentado. La proliferación de software especializado, desde CRM y plataformas de automatización de marketing hasta herramientas de compromiso de ventas y servicios de enriquecimiento de datos, sobrecargado a los equipos de ingresos.

"Desde que Salesforce se inventó en 1999, la acumulación de software GTM especializado en equipos condujo a sistemas fragmentados y costos operativos inflados. Cada nueva herramienta generalmente requiere sus propias integraciones, mantenimiento y capacitación, finalmente eliminando cualquier ganancia de eficacia que estas herramientas están supuestas a generar", explicó Keith Fearon, jefe de crecimiento de 11x.

La solución 11x

11x redefine la fuerza laboral mediante el desarrollo de trabajadores digitales impulsados por IA que ejecutan flujos de trabajo de forma autónoma en equipos de ingresos. Al automatizar los roles tradicionalmente desempeñados por los empleados, estos trabajadores digitales pueden ser "contratados" para manejar tareas de manera eficaz y a escala.

"La clave es individualizar las tareas específicas que tradicionalmente realizan los empleados y revenderlas", señaló Sarah Tavel, socia general de Benchmark.

A principios de este año, 11x lanzó "Alice", una representante de desarrollo de ventas impulsada por IA. Alice ganó una tracción significativa al ayudar a las empresas a crecer en piloto automático automatizando la prospección, compromiso multicanal y personalización a escala. El reciente lanzamiento de "Jordan", un representante telefónico de IA centrado en calificación de leads entrantes ya tiene el interés de las empresas que buscan agilizar sus procesos de "velocidad de leads".

Impacto de la inversión y planes de crecimiento

El financiamiento de la Serie A acelerará la cartera desarrollo de productos de 11x, ampliará su equipo y expandirá su presencia en el mercado global, en particular en el mercado estadounidense, donde la empresa recientemente reubicó su sede. El equipo continúa creciendo allí, atrayendo contrataciones clave de empresas tecnológicas líderes como el CTO Prabhav Jain (ex jefe de ingeniería de servicios financieros en Brex).

"En dos años, creemos que los trabajadores digitales serán una parte regular de cómo operan las empresas en todo el mundo", dijo Hasan Sukkar.

Acerca de 11x

11x es una startup de IA fundada en 2022 por Hasan Sukkar. La empresa se especializa en el desarrollo de trabajadores digitales autónomos que automatizan flujos de trabajo Go-to-Market (GTM), permitiendo que las organizaciones aumenten la eficacia y reduzcan los costos. 11x se centra en la automatización de roles en equipos de GTM, como ventas, marketing y operaciones de ingresos.

Para más información visite, 11x.ai .

Contactos:

Keith Fearon - Head of Growth @ 11x

Email: keith@11x.ai

Fotos asociadas a este comunicado de prensa están disponibles en

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/611dfd4d-804c-49a2-83fe-94fbdcdbff65

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/52cc596e-a9c8-4d71-b427-dbfa36170db5

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.