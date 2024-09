3forgeがモルガン・スタンレー (Morgan Stanley) から投資を獲得

New York, Sept. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ビジネスクリティカルなアプリケーション向けの革新的なハイ・インパクト (High Impact™) コードソリューションのリーダーである3forgeは本日、モルガン・スタンレーからの投資を完了したことを発表した。 2011年の設立以来、3forgeが外部資本を調達するのは今回が初めてとなっている。

3Forgeは、開発者がエンタープライズ・アプリケーションを構築するために使用する高性能プラットフォームである。 そのテクノロジーにより、リアルタイムのデータ統合、仮想化、処理、視覚化に重点を置いたフロントエンド・アプリケーションの迅速な開発と展開が可能となった。

2014年以来、ティア1のグローバル銀行、ヘッジファンド、資産運用会社、取引所、政府系ファンドが3forgeのプラットフォームを導入し、何百ものクライアント主導の重要なビジネスユースケースを実現している。

3forgeの創設者であるロバート・クック (Robert Cooke) は以下のように付け加えている。

「3forgeテクノロジーの価値とパフォーマンスを真に理解している長年のパートナーであるモルガン・スタンレーからの投資が成立したことを大変嬉しく思います。 これは、クライアントのワークフローと生産性の向上を支援するために継続的に機能を拡大している当社にとって、エキサイティングなマイルストーンです」。

この資金は、3forgeのグローバル市場参入戦略を加速し、開発コミュニティを拡大するために使用される。

3forgeについて

3forgeは、最も複雑なデータセットでも100%の柔軟性と拡張性を備えたフルスタックの高影響力コードプラットフォームである。 ティア1銀行の半数と多くのバイサイド企業から信頼されている3forgeは、リアルタイムのデータ統合、仮想化、視覚化を専門とし、比類のないパフォーマンス、拡張性、セキュリティを提供する。

インメモリデータベース、イベントプロセッサ、堅牢なデータ仮想化レイヤーなど、最小限のコーディングでカスタムアプリケーションを作成できるように設計された強力なツールスイートを提供している。

詳細は、https://3forge.comを参照されたい。

投資家向け問い合わせ先:

ピーター・シビルゼフ (Peter Sibirzeff)

Peter.sibirzeff@3forge.com

報道関係者向け問い合わせ先:

メラニー・ブッデン (Melanie Budden)

melanie.budden@therealizationgroup.com

マーケティング担当者向け問い合わせ先:

ユージーン・ファーバー (Eugene Farber)

eugene.farber@3forge.com

