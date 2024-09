Les difficultés financières des entreprises continuent d’augmenter dans des secteurs clés

– L’incertitude économique et les récentes catastrophes naturelles pourraient avoir d’autres répercussions sur le rendement du crédit chez les entreprises –

Pouls du marché d’Equifax Canada – Rapport trimestriel du T2 2024 sur les tendances du crédit liées aux entreprises.

TORONTO, 17 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le rapport d’Equifax Canada sur les tendances du crédit liées aux entreprises du T2 révèle une hausse du nombre d’entreprises qui omettent des paiements de crédit. Selon les données, plus de 56 000 entreprises n’auraient pas respecté au moins un engagement de crédit au T2 de 2024, soit une hausse de 10,2 % par rapport à la même période en 2023.

Sur le plan des opérations, le taux d’arriérés de plus de 60 jours (volume) associé aux opérations financières est passé de 2,8 % à 3,1 % au cours des 12 derniers mois, une situation principalement attribuable aux prêts à tempérament. Les entreprises qui se sont précipitées à contracter des prêts à tempérament pour rembourser leurs prêts CUEC avant la date limite, associés à des taux d’intérêt élevés, peuvent contribuer à cette augmentation des arriérés sur les prêts. Le taux d’arriérés pour les opérations commerciales non financières a connu une hausse similaire, passant de 5,1 % au T2 de 2023 à 5,7 % au T2 de 2024. Les données indiquent également que les entreprises qui ont ouvert leurs portes au cours des 24 derniers mois commencent à omettre davantage de paiements, bien qu’elles affichent toujours des niveaux inférieurs à la moyenne nationale.

Difficultés financières dans les secteurs de la construction et du commerce de détail

Les secteurs de la construction et du commerce de détail connaissent des difficultés financières. Dans le secteur de la construction, les arriérés de plus de 60 jours associés aux opérations financières ont augmenté, en passant de 2,9 % au T2 de 2023 à 3,3 % au T2 de 2024, tandis que le taux d’arriérés sur les prêts garantis par des actifs a plus que doublé par rapport à l’année dernière.

Le secteur du commerce de détail affiche une augmentation des retards de paiement, en particulier dans les cas des arriérés sur les opérations financières, où le taux d’arriérés de plus de 60 jours est passé de 3,7 % au T2 de 2023 à 4,2 % au T2 de 2024. Le ralentissement des dépenses par carte de crédit chez les consommateurs et l’augmentation des omissions de paiements de crédit pourraient avoir une incidence directe sur le commerce de détail à l’approche de la période des fêtes. Pendant ce temps, les entreprises du secteur du commerce de détail lancent les promotions des fêtes encore plus tôt pendant l’année, reflétant potentiellement une dépendance croissante à la période des fêtes pour augmenter leurs revenus. Toutefois, le secteur du commerce de détail pourrait continuer de faire face à des taux d’arriérés élevés, puisque l’inflation et le chômage entraînent une incidence sur les budgets des ménages.

Alors que les paiements omis ont augmenté du côté des entreprises, les taux de faillites commencent à ralentir. Plus de 1500 entreprises ont déclaré faillite au T2 de 2024, soit une baisse de 23,1 % par rapport au trimestre précédent, mais une hausse de 41,4 % par rapport au T2 de 2023. Malgré une légère diminution du nombre de faillites, de nombreux secteurs affichent des taux d’arriérés plus élevés, ce qui reflète l’impact prolongé de l’incertitude économique, des taux d’intérêt élevés et de facteurs externes comme les catastrophes naturelles.

L’incidence des feux de forêt — les catastrophes naturelles s’ajoutent aux pressions financières

Les récents feux de forêt dans l’Ouest canadien, particulièrement en Alberta et en Colombie-Britannique, pourraient exacerber les défis à relever pour les petites entreprises. Dans ces provinces, les taux d’arriérés sont plus élevés que la moyenne nationale, et les entreprises pourraient avoir du mal à se remettre de l’impact combiné des catastrophes naturelles et des pressions économiques continues. Toutefois, en Alberta, la forte migration interprovinciale de personnes vers l’Alberta au cours des 12 derniers mois pourrait créer une plus grande demande et contrebalancer certains de ces défis à court terme.

« Alors que nous analysons le paysage actuel, bien que les cas d’insolvabilité liés aux entreprises se stabilisent, les taux d’arriérés continuent d’augmenter dans l’ensemble. Des secteurs comme le commerce de détail et la construction pourraient ressentir la pression alors que les dépenses de consommation diminuent et que l’incertitude demeure élevée pour de nombreuses entreprises canadiennes », a déclaré Jeff Brown, chef des solutions commerciales à Equifax Canada. « L’impact économique des catastrophes naturelles, de l’inflation et de la fluctuation des taux d’intérêt a créé un environnement difficile pour les entreprises. »

Taux d’intérêt

La baisse progressive des taux d’intérêt pourrait donner l’élan économique espéré par de nombreuses entreprises. Bien que les taux d’intérêt aient été abaissés en raison du ralentissement de l’activité économique, le rythme conservateur de ces réductions a peut-être incité les entreprises et les consommateurs à hésiter à faire des investissements importants.

« À l’approche de la période des fêtes, les entreprises se préparent à l’une des périodes les plus cruciales de l’année, mais beaucoup d’entre elles commencent cette période dans une position affaiblie », a ajouté M. Brown. « Il y a encore beaucoup d’incertitude sur le marché, et les entreprises sont très prudentes dans leur planification financière. »

À propos d’Equifax

À Equifax (NYSE: EFX), nous croyons que les connaissances entraînent le progrès. En tant qu’entreprise mondiale de données, d’analyses et de technologies, nous jouons un rôle essentiel dans l’économie mondiale en aidant les institutions financières, les entreprises, les employeurs et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions cruciales avec une plus grande confiance. Notre combinaison unique de données différenciées, d’analyses et de technologies infonuagiques alimente des aperçus qui permettent aux gens de prendre des décisions qui les feront aller de l’avant. Ayant son siège social à Atlanta et soutenue par près de 15 000 employés dans le monde entier, Equifax exploite des activités ou possède des investissements dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région de l’Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez le site Equifax.ca .

Pour nous joindre :

Andrew Findlater

SELECT Public Relations

afindlater@selectpr.ca

647 444-1197

Angie Andich

Relations avec les médias, Equifax Canada

MediaRelationsCanada@equifax.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.