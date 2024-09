Axonaut déploie son Compte Pro pour les TPE

Innovateur sur le marché, le Compte Pro Axonaut s’imbrique dans une plateforme équipée pour la gestion complète d’une petite entreprise.

Cette semaine, Axonaut, acteur majeur de la transformation numérique des petites entreprises, annonce le lancement de son Compte Pro et des cartes de paiement totalement gratuits pour ses 140 000 utilisateurs. Inclus dans l'abonnement au logiciel Axonaut, ce compte professionnel s'intègre parfaitement avec l'ensemble des outils de gestion déjà proposés par la plateforme, rendant l'offre unique sur le marché. Ce lancement marque une étape clé dans l'engagement d'Axonaut à centraliser et à simplifier la gestion d'entreprise pour les petites structures.

Jusqu'à présent, Axonaut permettait aux petites entreprises de gérer efficacement leur facturation, CRM, trésorerie, gestion de projet et pré-comptabilité via une seule interface à partir de 41€99 par mois. Désormais, grâce à un partenariat stratégique avec la FinTech française Swan, Axonaut enrichit son offre en y ajoutant un compte professionnel qui connecte de manière fluide les outils de gestion aux comptes bancaires. Cette synchronisation innovatrice permet à Axonaut de proposer des raccourcis utiles comme la réconciliation automatique sans agrégateurs tierce et la capacité de programmer le paiement à échéance des dépenses et des salaires pour préserver sa trésorerie.

L’ouverture d’un Compte Pro Axonaut donne accès à un IBAN français, des cartes MasterCard, et assure des fonds sécurisés par la Banque de France. Les titulaires peuvent ainsi recevoir des paiements, effectuer des virements, et gérer les dépenses des employés en fixant des plafonds personnalisés pour chaque carte. Contrairement aux offres bancaires traditionnelles, Axonaut ne facture aucun frais pour l’ouverture du compte, la création des cartes, la tenue de compte, ni les virements SEPA, rendant cette solution d’autant plus avantageuse pour les petites entreprises.

D’après une étude réalisée auprès de ses utilisateurs, Axonaut a découvert que les frais bancaires annuels des dirigeants représentent près de 700 € pour les banques traditionnelles contre 300 € pour les banques en ligne. Partant de ce constat, l’entreprise toulousaine a décidé de rendre son compte pro le moins cher possible.

« Nous sommes ravis d'annoncer le lancement du Compte Pro Axonaut », déclare Quentin LEYMARIE, CMO chez Axonaut. « Nous croyons fermement que chaque petite entreprise mérite un accès facile et abordable à des outils financiers de haute qualité, et notre Compte Pro est conçu pour répondre à ce besoin. Avec des fonctionnalités avancées et une simplicité d'utilisation, nous sommes convaincus que le Compte Pro Axonaut deviendra rapidement un élément essentiel de la gestion financière de nos utilisateurs ».

Depuis sa création en 2017, Axonaut poursuit sa mission de faciliter le quotidien des petites entreprises françaises. Le lancement du Compte Pro s’inscrit dans cette continuité, renforçant la centralisation des opérations commerciales et comptables. Avec déjà 10 000 entreprises clientes qui émettent 2 millions de factures chaque année depuis la plateforme, Axonaut s’affirme comme un pilier incontournable de la digitalisation des TPE en France.

Retrouvez plus d'informations sur le Compte Pro Axonaut et les Cartes de Paiement gratuits à : https://www.youtube.com/watch?v=Y-WtC1eumEc



