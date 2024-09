จดหมายเปิดผนึกที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติ ซึ่งรวมถึงผู้ลงนามอย่าง Gillian Anderson และ Forest Whitaker เรียกร้องให้รัฐบาลต่าง ๆ เผชิญหน้ากับวิกฤตความรุนแรงที่น่าตกใจซึ่งส่งผลกระทบต่อเด็ก 1 ใน 2 คนทั่วโล…

ลอนดอน, Sept. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ผู้รอดชีวิต ผู้เชี่ยวชาญ และผู้สนับสนุนจากทั่วโลกกำลังร่วมกันรณรงค์ทั่วโลกเพื่อแก้ไขปัญหาที่น่าตกใจเรื่องความรุนแรงต่อเด็ก



วันนี้ [17 กันยายน] กลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้เผยแพร่จดหมายเปิดผนึก ซึ่งเรียกร้องให้ผู้นำโลกดำเนินการอย่างเร่งด่วนก่อนการประชุมระดับรัฐมนตรีของโลกครั้งแรกเกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อเด็ก โดยจะจัดขึ้นที่โคลอมเบียในเดือนพฤศจิกายนนี้

บุคคลสาธารณะ เช่น นักแสดง ครีเอเตอร์ และนักเขียนอย่าง Calle & Poché, Forest Whitaker, Gillian Anderson, Shudu Musida และ Will Poulter ได้เพิ่มชื่อของตนลงในจดหมายดังกล่าว ซึ่งได้รับการประสานงานโดย Project Everyone และได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกและ UNICEF

ตามตัวเลขขององค์การอนามัยโลก เด็กหนึ่งในสองคนทั่วโลกหรือกว่า 1 พันล้านคนประสบกับความรุนแรงทุกปี ตั้งแต่การล่วงละเมิดทางเพศ ความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากร การแต่งงานในวัยเด็ก ไปจนถึงการใช้แรงงานเด็ก

ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงในวัยเด็กหลายคนเข้าร่วมกับผู้สนับสนุนที่มีชื่อเสียงควบคู่ไปกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านบาดแผลทางจิตใจ Bessel van der Kolk นักรณรงค์เพื่อสิทธิเด็ก Hina Jilani และเจ้าหญิง Mabel van Oranje และผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ Dr Denis Mukwege

จดหมายฉบับนี้มุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการเร่งด่วนและผลักดันการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลกด้วยการสร้างความตระหนักรู้ กลุ่มดังกล่าวเรียกร้องให้ผู้นำโลกใช้การประชุมระดับรัฐมนตรีที่กำลังจะมีขึ้น เพื่อเน้นย้ำถึงกลยุทธ์ที่สำคัญ และเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงบริการตอบสนองและสนับสนุนต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง

จดหมายเปิดผนึกที่มีพลังนี้ยังเรียกร้องให้ผู้นำโลกเข้าร่วมการประชุมที่โคลอมเบีย และให้คำมั่นสัญญาที่เป็นรูปธรรม สร้างสรรค์ และสอดคล้องกับขอบเขตและความรุนแรงของวิกฤต

หลักฐานแสดงให้เห็นว่าแนวทางที่ถูกต้องจะสามารถทำให้ความรุนแรงต่อเด็กลดลงได้อย่างมาก ประเทศต่าง ๆ ซึ่งใช้กลยุทธ์ที่อ้างอิงตามหลักฐาน สามารถเห็นความรุนแรงลดลงได้มากถึง 50%

Dr. Etienne Krug ผู้อำนวยการแผนกปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพขององค์การอนามัยโลก กล่าวว่า

“เด็กครึ่งหนึ่งตกเป็นเหยื่อของการกระทำรุนแรงอันโหดร้ายทุกปี แต่ปัญหานี้กลับไม่ได้รับความสนใจ เงินทุน หรือความสำคัญทางการเมืองเท่าที่ควร หลักฐานแสดงให้เห็นว่าสามารถป้องกันความรุนแรงต่อเด็กได้ บัดนี้รัฐบาลทั่วโลกจะต้องคว้าโอกาสสำคัญนี้ไว้ เพื่อทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นจริงกับเด็ก 1 พันล้านคนบนโลกนี้ที่ประสบกับอันตรายทุกปี"

ดูจดหมายฉบับเต็มได้ที่นี่

สามารถรับชมรูปภาพประกอบของการแถลงนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d27bb52e-4d96-4ac7-a7c8-47c20b28ac2c

สอบถามข้อมูล: Chris Bull (Goodness PR) cbull@goodnesspr.co.uk / +44 7760 273 160

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.