Surat terbuka yang disokong PBB - termasuk penandatangan Gillian Anderson dan Forest Whitaker - menyeru kerajaan untuk menghadapi krisis keganasan yang membimbangkan yang menjejaskan 1 daripada 2 kanak-kanak di seluruh dunia

LONDON, Sept. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mereka yang terselamat, pakar dan peguam bela dari seluruh dunia yang sedang melancarkan usaha global bagi menangani isu keganasan yang mengejutkan terhadap kanak-kanak.



Mereka hari ini [17 September] telah mengeluarkan surat terbuka yang menuntut tindakan segera daripada pemimpin dunia menjelang Persidangan Peringkat Menteri Global mengenai Menamatkan Keganasan Terhadap Kanak-Kanak yang julung kalinya, yang berlangsung di Colombia pada November ini.

Tokoh awam termasuk pelakon, pencipta dan pengarang Calle & Poché, Forest Whitaker, Gillian Anderson, Shudu Musida dan Will Poulter telah menambah nama mereka pada surat itu, yang telah diselaraskan oleh Project Everyone dan disokong oleh Organisasi Kesihatan Sedunia dan UNICEF.

Menurut angka Pertubuhan Kesihatan Sedunia, satu daripada dua daripada semua kanak-kanak di seluruh dunia - lebih 1 bilion - mengalami keganasan setiap tahun, daripada penderaan seksual dan keganasan berkumpulan sehinggalah kepada perkahwinan kanak-kanak dan buruh kanak-kanak.

Sebilangan mangsa yang terselamat daripada keganasan kanak-kanak telah menyertai penyokong berprofil tinggi, bersama pakar terkemuka seperti pakar trauma, Bessel van der Kolk, aktivis hak kanak-kanak, Hina Jilani dan Puteri Mabel van Oranje serta pemenang Hadiah Keamanan Nobel, Dr Denis Mukwege.

Dengan meningkatkan kesedaran, surat itu bertujuan untuk mencetuskan tindakan segera dan memacu perubahan di peringkat tempatan dan global. Kumpulan itu menyeru pemimpin dunia untuk menggunakan Persidangan Menteri-menteri yang akan datang untuk menumpukan kepada strategi yang kritikal dan memastikan perkhidmatan respons dan sokongan dapat diakses secara universal kepada setiap kanak-kanak yang memerlukan.

Surat terbuka yang berkuasa itu menyeru para pemimpin dunia untuk menghadiri persidangan Colombia dan membuat ikrar yang konkrit dan inovatif yang sepadan dengan skala dan keterukan krisis.

Bukti menunjukkan bahawa dengan pendekatan yang betul, keganasan terhadap kanak-kanak boleh dikurangkan dengan ketara. Negara yang melaksanakan strategi berasaskan bukti boleh menyaksikan pengurangan sehingga 50%.

Dr. Etienne Krug, Pengarah Jabatan Penentu Kesihatan Sosial di Pertubuhan Kesihatan Sedunia, berkata:

“Separuh daripada semua kanak-kanak menjadi sasaran tindakan keganasan yang kejam setiap tahun, namun isu itu tidak mendapat perhatian, pembiayaan atau keutamaan politik yang sepatutnya. Bukti Menunjukkan bahawa keganasan terhadap kanak-kanak dapat dielakkan. Kerajaan di seluruh dunia kini mesti merebut peluang penting ini bagi menjadikan perubahan itu satu realiti untuk 1 bilion kanak-kanak di planet ini yang mengalami bahaya setiap tahun."

Lihat surat penuh di SINI.

Foto yang disertakan dengan pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d27bb52e-4d96-4ac7-a7c8-47c20b28ac2c

