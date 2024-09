国連が支援する公開書簡にジリアン・アンダーソン (Gillian Anderson) とフォレスト・ウィテカー (Forest Whitaker)…

ロンドン発, Sept. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界中の被害者、専門家、擁護者が、子供に対する暴力という衝撃的な問題に取り組む世界的な取り組みを開始している。



本日 (9月17日)、コロンビアで今年11月に開催される史上初の子供に対する暴力根絶に関する世界閣僚会議 (Global Ministerial Conference on Ending Violence Against Children) を前に、世界の指導者に緊急の行動を求める公開書簡を発表した。

俳優、クリエイター、作家のカジェ・アンド・ポシェ (Calle & Poché)、フォレスト・ウィテカー、ジリアン・アンダーソン、シュドゥ・ムシダ (Shudu Musida)、ウィル・ポールター (Will Poulter) などの著名人が、プロジェクト・エブリワン (Project Everyone) が調整し、世界保健機関とユニセフが支援するこの書簡に署名した。

世界保健機関の統計によると、世界中の子供の2人に1人、つまり10億人以上が、性的虐待やギャングによる暴力から児童婚や児童労働に至るまで、毎年暴力を経験している。

トラウマ専門家のベッセル・ファン・デル・コルク (Bessel van der Kolk)、子供の権利活動家のヒナ・ジラニ (Hina Jilani) とメイベル・ファン・オラニエ妃 (Princess Mabel van Oranje)、ノーベル平和賞受賞者のデニス・ムクウェゲ博士 (Dr Denis Mukwege) などの第一人者とともに、子供時代の暴力の被害者が数多く、著名な擁護者に加わっている。

この書簡は、意識を高めることで、緊急の行動を促し、地域レベルと世界レベルの両方で変化を推進することを目指すものである。 同グループは、世界の指導者に対し、来たる閣僚会議を利用して重要な戦略に焦点を当て、対応と支援サービスが支援を必要とするすべての子供に普遍的にアクセスできるようにするよう求めている。

この力強い公開書簡は、世界の指導者に対し、コロンビア会議に出席し、危機の規模と深刻さに見合った具体的で革新的な誓約をするよう求めている。

適切なアプローチをとることで、子供に対する暴力を大幅に減らすことができるという証拠がある。 証拠に基づく戦略を実施している国では、最大50%の削減を見込むことができる。

世界保健機関の健康の社会的決定要因部門のディレクター、エティエンヌ・クルーグ博士 (Dr. Etienne Krug) は次のように述べている。

「毎年、子供の半数が残酷な暴力行為にさらされていますが、この問題は当然受けるべき注目、資金、政治的優先順位を受けていません。 子供に対する暴力は予防可能であることが証拠によって証明されています。 世界中の政府は今すぐ、この重要な機会を捉えて、毎年被害を受けている地球上の10億人の子供たちのために、その変化を現実のものにしなければなりません」。

書簡の全文はこちらを参照されたい。

