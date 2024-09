Director ejecutivo adjunto de KFSHRC recibe Premio Global de Salud Innovadora y Transformación de Impacto en la Cumbre de Nueva York

RIAD, Arabia Saudita, Sept. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- El director ejecutivo adjunto de King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC), el Dr. Björn Zoéga, recibe el prestigioso Premio Global de Salud Innovadora y Transformación de Impacto en la C3 de 2024.

Este premio reconoce a los líderes que diseñan e implementan soluciones innovadoras para mejorar los resultados del paciente, aumentar la accesibilidad y reducir los costos globales de atención médica. También destaca la dedicación de KFSHRC a los cambios transformativos en atención médica, con un fuerte enfoque en sostenibilidad, responsabilidad social y colaboración de las partes interesadas.

"Es un gran honor recibir el Premio Global de Salud Innovadora y Transformación de Impacto en la C3. Este galardón va más allá de mi trabajo como persona y refleja los esfuerzos colectivos de los brillantes equipos con los que he tenido el privilegio de trabajar", comentó el Dr. Zoega en la Cumbre C3, Davos of Healthcare en Nueva York. "Este premio también es un recordatorio de nuestra gran responsabilidad de asegurar que nuestras innovaciones continúen mejorando vidas en todo el mundo, creando un cambio significativo y escalable en servicios de atención médica. Con visión futura, creo que nuestros esfuerzos para integrar tecnologías avanzadas y forjar asociaciones globales continuarán preparando el terreno para una atención médica más accesible, sostenible y centrada en el paciente".

El Dr. Zoéga se unió a KFSHRC con una distinguida carrera en gestión y políticas de atención médica. Con una vasta experiencia en organizaciones líderes de atención médica de talla mundial, anteriormente ejerció como presidente de la Alianza Europea de Hospitales Universitarios (EUHA, por sus siglas en inglés). Realizó contribuciones clave a colaboraciones internacionales como la iniciativa JOIN4ATMP, que promueve el acceso a terapias innovadoras.

Su trayectoria de logros impulsa los objetivos de KFSHRC de elevar la atención al paciente y alinear aún más sus servicios con las tendencias globales de atención médica. KFSHRC tiene como objetivo abordar las transformaciones globales del sector e inducir un cambio positivo en la vida de los pacientes en todo el mundo.

Es de notar que KFSHRC fue clasificado en primer lugar en Oriente Medio y África y en vigésimo lugar mundialmente en la lista de los 250 principales Centros Médicos Académicos por segundo año consecutivo y reconocido como la marca de atención médica más valiosa en el Reino y Oriente Medio, según los rankings de 2024 Brand Finance. Además, en el mismo año, la revista Newsweek lo clasificó entre los mejores 250 hospitales del mundo.

