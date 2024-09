KFSH&RC Redefine a Saúde Global com IA e Robótica Cirúrgica Inovadoras

RIADE, Arábia Saudita, Sept. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) lidera a inovação na saúde com a utilização de IA para gerenciamento de pacientes, diagnóstico remoto e cirurgias robóticas. Isso contribui para a Saudi Vision 2030 e deve somar US $ 27 bilhões ao setor médico do Reino até 2030.

O programa de cirurgia robótica do KFSHRC estabeleceu novos padrões de precisão e atendimento ao paciente. Em 2023 foram realizadas 1.195 cirurgias robóticas, inclusive o primeiro transplante de fígado totalmente robótico do mundo. O programa aumentou significativamente a precisão cirúrgica e reduziu o tempo de recuperação.

O Programa de Cirurgia Robótica Cardíaca do KFSHRC tem o mais alto volume de cirurgias robóticas cardíacas fora dos EUA e está entre os cinco maiores do mundo, com uma taxa de sobrevivência de 98% em mais de 400 cirurgias. O programa se destaca em procedimentos complexos, como operações com várias válvulas e troca de válvulas aórticas. O uso de avançados sistemas robóticos e cirurgias minimamente invasivas nestas operações reduziu a dor e o tempo de internação em mais de 50%, além de reduzir os custos em 40% em comparação com os métodos convencionais.

O Centro de Comando de Capacidade Conduzido por IA do KFSHRC realizou mais de 170.000 intervenções desde 2021, reduzindo a espera de leitos de 81% e espera no departamento de emergência em 14%. Na radiologia, as ferramentas de IA aprimoraram a precisão diagnóstica em 25% e reduziram as taxas de diagnóstico incorreto em 18%, para um atendimento oportuno e preciso.

Os diagnósticos remotos expandiram o acesso à saúde em regiões carentes. O KFSHRC utiliza plataformas avançadas de telemedicina para fornecer consultas oportunas e diagnósticos especializados.

Na C3 Summit, the Davos of Healthcare em Nova York, o Dr. Feras Khaliel, Chefe de Cirurgia Cardíaca e Diretor do Programa de Robótica e Cirurgia Minimamente Invasiva do KFSHRC, disse: "A integração de IA com a robótica no KFSHRC está estabelecendo novos padrões em cirurgia de precisão, aumentando a segurança do paciente e possibilitando cirurgias anteriormente de alto risco com o mínimo de invasividade".

Vale ressaltar que o King Faisal Specialist Hospital & Research Centre foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e África e em 20º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos pelo segundo ano consecutivo e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance de 2024. Além disso, no mesmo ano, ele ficou classificado entre os 250 melhores hospitais do mundo pela prestigiada revista Newsweek.

Contato com a Mídia:

Essam AlZahrani

+966 55 525 4429

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

