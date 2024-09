KFSHRC redefine la salud mundial con innovaciones en IA y cirugía robótica

RIAD, Arabia Saudita, Sept. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) lidera la innovación en atención médica, implementando la gestión del paciente impulsada por IA, diagnóstico remoto y cirugías robóticas. Contribuye a Saudi Vision 2030 y se proyecta que agregará hasta $ 27 mil millones al sector médico del Reino para 2030.

El programa de cirugía robótica de KFSHRC ha establecido nuevos puntos de referencia de precisión y atención al paciente. En 2023, se realizaron 1,195 cirugías con asistencia robótica, incluido el primer trasplante de hígado totalmente robótico del mundo. El programa mejoró significativamente la precisión quirúrgica y redujo los tiempos de recuperación.

El Programa de Cirugía Cardíaca Robótica de KFSHRC cuenta con el mayor volumen de cirugías cardíacas robóticas fuera de Estados Unidos y está clasificado entre los cinco primeros en todo el mundo, con una tasa de supervivencia del 98% en más de 400 cirugías. El programa se destaca en procedimientos complejos como operaciones multiválvulas y reemplazos de válvulas aórticas. El uso de sistemas robóticos avanzados y cirugías mínimamente invasivas en estas operaciones ha comprobado que reduce el dolor, acorta las estancias hospitalarias en más del 50% y reduce los costes en un 40% en comparación con los métodos convencionales.

Mientras tanto, el Centro de Comando de Capacidad impulsado por IA de KFSHRC condujo más de 170 000 intervenciones desde 2021, reduciendo los tiempos de espera de las camas del 81% y tiempos de espera del departamento de emergencias en un 14%. En radiología, las herramientas de IA aumentaron la precisión diagnóstica en un 25% y disminuyeron las tasas de diagnóstico erróneo en un 18%, asegurando una atención oportuna y precisa.

Los diagnósticos remotos expanden el acceso a la atención médica en las regiones desatendidas. KFSHRC utiliza plataformas avanzadas de telemedicina para ofrecer consultas oportunas y diagnósticos especializados.

En la Cumbre C3, el Davos of Healthcare en Nueva York, el Dr. Feras Khaliel, jefe de cirugía cardíaca y director del Programa de Robótica y Cirugía Mínimamente Invasiva de KFSHRC, declaró: "La integración de IA y robótica de KFSHRC está estableciendo nuevos estándares en cirugía de precisión al mejorar la seguridad del paciente y hacer posibles cirugías previamente de alto riesgo con mínima invasión".

Es de notar que King Faisal Specialist Hospital & Research Centre fue clasificado en primer lugar en el Medio Oriente y África y en vigésimo lugar en todo el mundo en la lista de los 250 principales Centros Médicos Académicos por segundo año consecutivo y reconocido como la marca de atención médica más valiosa en el Reino y Oriente Medio, según los rankings de 2024 Brand Finance. Además, en el mismo año, la revista Newsweek lo clasificó entre los mejores 250 hospitales del mundo.

