משקיע EB5 Capital מקבל אישור גרין קארד קבוע ראשון בפרויקט (JF24) 1900 Half Street

EB5 Capital שמחה לדווח על אישור הבקשה הראשון של I-829 בפרויקט 1900 Half Street (JF24), פיתוח רב משפחתי בוושינגטון הבירה. שירותי האזרחות וההגירה של ארצות הברית (USCIS) מנפיקים אישור להסרת תנאי התושבות למשקיעי EB-5 שהשלימו את תקופת התושבות המותנית שלהם והוכיחו כי השקעתם הביאה ליצירת לפחות עשר משרות מלאות לעובדים מוסמכים. אישורי I-829 מאפשרים למשקיעי EB-5 להיות תושבי קבע חוקיים של ארצות הברית.



"אנחנו נרגשים עבור כל משקיעי EB-5 המעורבים בפרויקט זה", אמרה נטליה פרונינה (Natalia Pronina), סגנית נשיא לקשרי משקיעים ב-EB5 Capital. "הבטחת אישור I-829 היא ציון דרך משמעותי בתהליך ההגירה EB-5 והיא עדות אמיתית לניסיון של מרכז אזורי בבחירת הזדמנויות למשקיעים המספקים את תוכנית EB-5".

פרויקט JF24 הממוקם ישירות על גדת הנהר, היה אחד הפיתוחים הראשונים של פרויקט רב משפחתי בשכונת באזארד פוינט בוושינגטון הבירה. הנכס כולל 453 יחידות דיור יוקרתיות, עם 17,000 רגל רבוע של שטחי מסחר קמעונאיים. EB5 Capital גייסה 44.5 מיליון דולר ממשקיעים המייצגים 16 מדינות שונות. הפרויקט הושלם בשנת 2020 ויצר מעל 1,100 משרות מתאימות EB-5 לכלכלה המקומית.

עד כה, EB5 Capital גייסה קרנות משקיעים זרים ביותר מ -40 פרויקטים EB-5 ברחבי ארצות הברית, כולל 18 בוושינגטון הבירה. JF24 הוא הפרויקט ה-18 של EB5 Capital שקיבל אישור I-829. כעת, לאחר שאושרו הבקשות הראשונות, צפויים בחודשים הקרובים דיונים נוספים באישורי I-829 לפרויקט זה.

EB5 Capital מספקת למשקיעים זרים כשירים הזדמנויות להשקיע בפרויקטים של יצירת מקומות עבודה בתחום הנדל"ן המסחרי במסגרת תוכנית המשקיעים המהגרים של ארצות הברית (EB-5 Visa Program). עם מטה בוושינגטון הבירה, הרקורד המכובד של EB5 Capital וההובלה בתעשייה משכו משקיעים מיותר מ-75 מדינות. כאחת ממפעילי המרכזים האזוריים הוותיקים והפעילים ביותר במדינה, החברה גייסה מעל מיליארד דולר של הון זר בכ -40 פרויקטים של EB-5. מאה אחוז מכספי המשקיעים שלנו מוגנים על ידי ביטוח התאגיד הפדרלי לביטוח פיקדונות (FDIC) לפני פריסתם בפרויקטים שלנו. אנא בקרו באתר www.eb5capital.com לקבלת מידע נוסף.

