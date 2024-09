Kem One présente une vidéo sur sa stratégie RSE 2030 : guider l’industrie du PVC vers la baisse de ses émissions carbone

LYON, FRANCE, September 18, 2024 / EINPresswire.com / -- Kem One vient de publier une vidéo, faisant partie de la série documentaire ‘Vision 2045’ diffusée sur Reuters, qui présente les objectifs et engagements de l’entreprise pour une croissance durable.Kem One, acteur européen majeur de l’industrie du PVC, de la soude et des produits dérivés du chlore, a publié une vidéo qui explore la stratégie et les objectifs RSE de l'entreprise pour 2030. Elle fait partie de la série ‘Vision 2045’ qui présente des entreprises internationales œuvrant pour atteindre certains des dix-sept Objectifs de Développement Durable (ODD) définis par les Nations Unies.Ce mini documentaire explore comment l'entreprise s'engage à minimiser son impact environnemental pour l'ensemble de ses installations. L’innovation, au cœur des initiatives, permettra de guider l’industrie du PVC vers une réduction significative de ses émissions de carbone et de positionner l’entreprise parmi les leaders en matière de pratiques industrielles durables.Kem One engagée en faveur de la durabilitéLe film met en lumière des investissements conséquents en faveur de l’environnement et de la réduction de l'empreinte carbone, notamment un projet pionner de recyclage visant à revaloriser des produits PVC en fin de vie qui jusqu’à présent n’étaient pas recyclés. Un exemple concret des efforts de Kem One en faveur de l’économie circulaire.Une vision partagée par toute l'entrepriseLe documentaire donne la parole à plusieurs collaborateurs de Kem One qui témoignent de leur engagement au quotidien dans ces initiatives de durabilité. Ils illustrent la conviction, partagée au sein de l'entreprise, que l'innovation et la collaboration sont essentielles pour réussir la transition vers une production responsable.Dans la vidéo, Paolo Barbieri, PDG de Kem One, exprime : "Kem One contribue à l'avenir en offrant des produits essentiels et durables issus de la chimie du sel, et en investissant dans des technologies complexes telles que le recyclage. Pour accélérer le changement et réduire notre impact sur le climat, nous travaillerons main dans la main avec toute la chaîne de valeur. Il n'y a pas d’autre alternative que d’investir dans une production responsable pour préserver notre planète."Regardez la vidéo ici : https://www.reuters.com/plus/acumen/vision-2045/kem-one-low-carbon-pvc Pour plus d'informations à propos de Kem One : KEM ONE - Durabilité Contact presse : info-presse@kemone.comÀ propos de Kem OneKem One offre des produits essentiels et durables issus de la chimie du sel en préservant chaque jour un peu plus les ressources et le climat. Acteur européen majeur du PVC, de la soude et de produits dérivés du chlore, Kem One exporte plus de 80% de sa production. Ses produits servent principalement les clients des secteurs du bâtiment, de l’automobile et de la santé. L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros en 2023. Kem One compte plus de 1 500 collaborateurs et huit sites industriels (sept en France, un en Espagne). L’objectif de l’entreprise est d’être le référent mondial du secteur vinylique sur le plan des émissions carbone.

Kem One in Vision 2045 | Advancing sustainability in the PVC Industry.

