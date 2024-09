KFSHRC Lidera como Principal Destino de Turismo Médico e Soluções de Cuidados Inovadores

RIADE, Arábia Saudita, Sept. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O King Faisal Specialist Hospital& Research Centre (KFSH&RC) confirma sua posição de líder global em saúde com o seu crescimento notável em admissões de pacientes de outros países e conquistas médicas revolucionárias. Em 2023, o KFSHRC tratou 451 pacientes de turismo médico de países como Kuwait, Bahrein, Omã, Catar, Emirados Árabes Unidos, Canadá, Egito, Índia, Jordânia, Líbano, Tunísia e EUA, confirmando seu status de principal destino de turismo médico.

O KFSHRC atrai pacientes de todo o mundo oferecendo serviços especializados de cardiologia, oncologia, neurociências, transplante de órgãos e genética médica. Os Centros de Excelência do hospital, liderados por especialistas de renome mundial e equipados com novas tecnologias, são parte integrante da sua reputação internacional. Por exemplo, o KFSHRC realizou com sucesso um transplante de coração em um bebê de dois meses, o paciente mais jovem a se submeter a esse procedimento no Oriente Médio, e implementou uma terapia inovadora com células T CAR para cânceres de sangue, proporcionando uma nova esperança a mais de 120 pacientes.

Para acomodar a crescente demanda internacional, o KFSHRC desenvolveu pacotes de saúde especializados que abrangem desde planos de tratamento personalizados e gerenciamento de consultas médicas até providências de vistos. O escritório do International Healthcare Services Office (IHS) do KFSHRC garante que os pacientes do exterior recebam cuidados personalizados e de categoria internacional, tudo dentro de um ambiente encorajador e integrado. Esse compromisso com o atendimento ao paciente é reforçado por suporte adicional, como coordenação médica, assistência financeira e expansão das instalações e serviços do hospital, aumentando sua capacidade de atender mais pacientes e avançar nas metas de saúde do Reino.

Com localizações estratégicas em Riade, Jidá e Medina, o KFSHRC é facilmente acessível a pacientes de outros países. Essa acessibilidade, juntamente com os serviços médicos avançados do hospital, gerou SAR 125 milhões de pacientes do exterior e de turismo médico em 2023.

Vale ressaltar que o King Faisal Specialist Hospital & Research Centre foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e África e em 20º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos pelo segundo ano consecutivo. Este reconhecimento é um testemunho do compromisso do KFSHRC com a excelência e deve incutir confiança na credibilidade da instituição. Além disso, no mesmo ano, ele ficou classificado entre os 250 melhores hospitais do mundo pela prestigiada revista Newsweek, solidificando ainda mais a sua posição de líder global no setor de saúde.

