KFSHRC lidera como principal destino de turismo médico y soluciones de cuidados innovadoras

RIAD, Arabia Saudita, Sept. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) consolida su posición como líder mundial en atención médica, como lo demuestra el notable crecimiento en admisiones de pacientes internacionales y logros médicos innovadores. En 2023, KFSHRC trató a 451 pacientes de turismo médico de países como Kuwait, Bahrein, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Egipto, India, Jordania, Líbano, Túnez y Estados Unidos, lo que reforzó su estatus de destino principal para el turismo médico.

KFSHRC atrae a pacientes internacionales ofreciendo servicios especializados de cardiología, oncología, neurociencia, trasplante de órganos y genética médica. Los Centros de Excelencia del hospital, dirigidos por especialistas de renombre mundial y equipados con tecnologías innovadoras, son parte integral de su reputación global. Por ejemplo, KFSHRC practicó con éxito un trasplante de corazón en un bebé de dos meses, el paciente más joven en someterse a este procedimiento en el Medio Oriente e implementó la terapia de células T CAR innovadora para cánceres de sangre, dando una nueva esperanza a más de 120 pacientes.

A fin de satisfacer la creciente demanda internacional, KFSHRC desarrolló paquetes de atención médica especializados, desde planes de tratamiento personalizados y gestión de citas médicas hasta arreglos de visas. La oficina de la Oficina de Servicios de Atención Médica Internacional (IHS) de KFSHRC garantiza que los pacientes internacionales reciban atención personalizada de talla mundial, todo dentro de un entorno de apoyo e integrado. Este compromiso con la atención al paciente se fortalece aún más por el apoyo adicional, como coordinación médica, asistencia financiera y expansión de instalaciones y servicios del hospital, lo que aumenta su capacidad para atender a más pacientes y avanzar los objetivos de atención médica del Reino.

Con ubicaciones estratégicas en Riad, Jeddah y Medina, KFSHRC es fácilmente accesible para pacientes internacionales. Esta accesibilidad, combinada con los servicios médicos avanzados del hospital, generó SAR 125 millones de pacientes internacionales y turismo médico en 2023.

Es de notar que King Faisal Specialist Hospital & Research Centre fue clasificado en primer lugar en el Medio Oriente y África y en vigésimo lugar en todo el mundo, en la lista de los 250 principales centros médicos académicos en el mundo por segundo año consecutivo. Este reconocimiento es un testimonio del compromiso de KFSHRC con la excelencia y debe infundir confianza en la credibilidad de la institución. Además, en el mismo año, la revista Newsweek lo clasificó entre los mejores 250 hospitales del mundo, consolidando aún más su posición como líder mundial en atención médica.

