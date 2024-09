Theriva™ Biologics obtiene financiación para la fabricación del plan nacional de transferencia de conocimiento del Gobierno español

Theriva Biologics y la Universidad Autónoma de Barcelona recibirán un total de 2,28 millones de euros en apoyo del proyecto THERICEL, una plataforma de células en suspensión para la producción de terapias basadas en virus

ROCKVILLE, Maryland, Sept. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theriva™ Biologics (NYSE American: TOVX) («Theriva» o la «Empresa»), una empresa diversificada de fase clínica que desarrolla terapias diseñadas para tratar el cáncer y enfermedades relacionadas en áreas de gran carencia, ha anunciado hoy que el proyecto THERICEL ha recibido una financiación de 2 280 000 euros del plan nacional de transferencia de conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno español en apoyo de una colaboración entre la Empresa y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) con el fin de avanzar en la plataforma de células en suspensión de la Empresa para la producción clínica de terapias con adenovirus y virus adenoasociados (AAV, por sus siglas en inglés). En virtud de la adjudicación, Theriva recibirá un préstamo de 1 330 000 euros en un pago único en el cuarto trimestre de 2024, a devolver en 7 años a partir de los tres años siguientes a la fecha de adjudicación, y la UAB recibirá una subvención de 950 000 euros dedicada al proyecto THERICEL, abonada en plazos anuales durante los tres próximos años.



El proyecto THERICEL pretende determinar la viabilidad del uso de la plataforma de células en suspensión A549 patentada por Theriva para la producción clínica de terapias adenovirales y AAV. Se espera que la producción de células en suspensión aumente sustancialmente la eficiencia y disminuya el coste de producción en comparación con las plataformas de células adherentes utilizadas en la actualidad. Los esfuerzos de Theriva en el marco de la adjudicación se centrarán en ampliar la producción de VCN-01, el principal candidato a producto de virus oncolítico de la Empresa, actualmente en fase 2b de evaluación clínica en pacientes con adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC) metastásico recién diagnosticado. Los investigadores de la UAB evaluarán la utilidad potencial de la línea celular en suspensión para la producción de productos AAV destinados a la terapia génica.

«Nos sentimos honrados de recibir este premio de financiación, que proporciona capital adicional y supone la validación externa de nuestro enfoque terapéutico», declaró Steven A. Shallcross, consejero delegado (CEO) de Theriva Biologics. «Esta adjudicación acelerará la puesta en marcha de nuestra innovadora plataforma de células en suspensión, que creemos que posicionará aún más a Theriva en la vanguardia del desarrollo de virus oncolíticos y puede ofrecer oportunidades de colaboración en la fabricación de productos. Junto con nuestros colaboradores de la Universidad Autónoma de Barcelona, estamos deseando avanzar en nuestra misión común de atender las importantes necesidades no satisfechas de los pacientes».

La financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se obtuvo mediante un proceso de revisión competitiva en el marco de un plan estatal de innovación científica y técnica para impulsar proyectos colaborativos entre el sector público y privado (Proyectos colaborativos entre el sector público y privado 2023). La financiación para Theriva se concede mediante un préstamo sin aval a un tipo de interés del 4,015 %, con un período de carencia fijo de tres años antes de que venza el primer reembolso, junto con los intereses devengados. Tras el período de gracia, el plazo máximo de amortización es de 7 años.

Acerca de Theriva™ Biologics, Inc.

Theriva™ Biologics (NYSE American: TOVX) es una empresa diversificada de fase clínica que desarrolla terapias diseñadas para tratar el cáncer y enfermedades relacionadas en áreas de gran carencia. La Empresa ha estado desarrollando una nueva plataforma de adenovirus oncolíticos diseñada para la administración intravenosa, intravítrea y antitumoral con el fin de desencadenar la muerte de las células tumorales, mejorar el acceso de las terapias oncológicas coadministradas al tumor y promover una respuesta antitumoral sólida y sostenida por parte del sistema inmunitario del paciente. Los principales candidatos de la Empresa son: (1) VCN-01, un adenovirus oncolítico diseñado para replicarse de forma selectiva y agresiva dentro de las células tumorales, y para degradar la barrera del estroma tumoral que sirve de importante barrera física e inmunosupresora al tratamiento del cáncer; (2) SYN-004 (ribaxamasa), diseñado para degradar ciertos antibióticos betalactámicos intravenosos de amplio uso dentro del tracto gastrointestinal (GI) para evitar daños en el microbioma, limitando así el crecimiento excesivo de organismos patógenos como los ERV (enterococos resistentes a la vancomicina) y reduciendo la incidencia y la gravedad de la enfermedad aguda de injerto contra huésped (EICH aguda) en receptores de trasplantes alogénicos de células hematopoyéticas (TCH); y (3) SYN-020, una formulación oral recombinante de la enzima fosfatasa alcalina intestinal (FAI) producida bajo condiciones establecidas por las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) actuales y destinada a tratar enfermedades GI tanto locales como sistémicas. Para obtener más información, consulte el sitio web de Theriva Biologics en www.therivabio.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por terminología como «puede», «debería», «potencial», «continuar», «se espera», «se anticipa», «pretende», «planea», «cree», «estima» y expresiones similares, e incluyen declaraciones relativas al potencial de la plataforma de células en suspensión de Theriva para aumentar sustancialmente la eficiencia y disminuir el coste de producción de terapias con virus y AAV, recibiendo Theriva un préstamo de 1 330 000 euros en un pago único en el cuarto trimestre de 2024 y la UAB un total de 950 000 euros abonados en plazos anuales durante los próximos tres años; al proyecto THERICEL que determina la viabilidad del uso de la plataforma de células en suspensión A549 patentada de Theriva para la producción clínica de terapias adenovirales y de AAV; a la producción de células en suspensión que aumenta sustancialmente la eficiencia y disminuye el coste de producción en comparación con las plataformas de células adherentes utilizadas en la actualidad; a la adjudicación que acelera la puesta en marcha de la innovadora plataforma de células en suspensión de la Empresa; a la adjudicación que posiciona aún más a Theriva a la vanguardia del desarrollo de virus oncolíticos y ofrece oportunidades de colaboración en la producción de productos; y al trabajo con colaboradores de la UAB para la misión compartida de abordar las grandes necesidades no cubiertas de los pacientes. Los factores importantes que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de las expectativas actuales incluyen, entre otros, la capacidad de la Empresa para acelerar la puesta en marcha de su innovadora plataforma de células en suspensión; la capacidad de la Empresa para utilizar con éxito la financiación concedida; la capacidad de la Empresa y de VCN para alcanzar los hitos clínicos cuando se prevea, incluida la capacidad de la plataforma de células en suspensión para fabricar virus y productos AAV con la calidad y a la escala adecuadas para su uso clínico, generando datos clínicos que establezcan que VCN-01 puede conducir a una mejora de los resultados clínicos en pacientes con PDAC y otros cánceres sólidos; que los productos candidatos de la Empresa y de VCN demuestren seguridad y eficacia, así como resultados coherentes con los anteriores; la capacidad de llevar a cabo los ensayos clínicos a tiempo y de lograr los resultados y beneficios deseados; la capacidad de obtener la aprobación reglamentaria para la comercialización de los productos candidatos o de cumplir los requisitos reglamentarios en curso, las limitaciones reglamentarias relativas a la capacidad de la Empresa y de VCN para promover o comercializar sus productos candidatos para las indicaciones específicas, la aceptación de los productos candidatos en el mercado y el éxito del desarrollo, la comercialización o la venta de los productos de la Empresa y de VCN, los desarrollos de los competidores que hagan que dichos productos queden obsoletos o no sean competitivos, la capacidad de la Empresa y de VCN para mantener los acuerdos de licencia, el mantenimiento y crecimiento continuos del patrimonio de patentes de la Empresa y de VCN, la capacidad para seguir estando bien financiada y otros factores descritos en el informe anual de la Empresa en el formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023 y sus otros documentos presentados ante la SEC, incluidos los informes periódicos posteriores en los formularios 10-Q y los informes actuales en el formulario 8-K. La información contenida en este comunicado se proporciona únicamente a fecha de este comunicado y Theriva Biologics no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas expresadas en este comunicado de prensa, ya sea a causa de una nueva información, acontecimientos futuros o por cualquier otro motivo, a menos que así lo estipule la ley.

Fuente: Theriva Biologics, Inc.

