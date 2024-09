Cellebrite aprimora a solução de análise investigativa com Amazon Web Services (AWS)

Os recursos do Pathfinder agora estão disponíveis na nuvem, oferecendo às autoridades policiais novas opções de implementação para acelerar a justiça

TYSONS CORNER, Va. e PETAH TIKVA, Israel, Sept. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), principal líder global em soluções Investigativas Digitais para os setores público e privado, anunciou hoje o lançamento do Pathfinder Cloud com a Amazon Web Services (AWS) (Nasdaq: AMZN), que viabiliza que os clientes acessem o Pathfinder, a solução de análise investigativa líder do setor da Cellebrite, por meio de uma nuvem virtual segura da Amazon (Amazon Virtual Private Cloud -VPC).

Agora disponível para uso no local e na nuvem, o Pathfinder reduz drasticamente as horas que investigadores e analistas gastam em casos porque seus recursos de inteligência artificial (IA) ajudam a identificar rapidamente dados e conexões significativas em vários dispositivos. Ele identifica gírias e termos associados a atividades criminosas e permite que os investigadores pesquisem e categorizem imagens explícitas – diminuindo o volume de exposição a imagens e áudios perturbadores. Com o Optical Character Recognition (Reconhecimento Óptico de Caracteres - OCR), o Pathfinder também torna os dados facilmente pesquisáveis, pois digitaliza e converte texto de imagens e dispositivos. Além disso, com os Serviços de Tradução Automatizada do Pathfinder da Cellebrite, as agências de aplicação da lei podem superar rapidamente as barreiras linguísticas, obtendo acesso rápido a dados e insights essenciais a partir de evidências digitais em vários idiomas.

O Pathfinder Cloud com a AWS, parte da plataforma Case-to-Closure (C2C) da Cellebrite, ajuda agências de todos os tamanhos a eliminar a necessidade de comprar e manter servidores físicos, bem como a dependência comum de salas de servidores dedicados e salas seguras com instalações de informações compartimentadas confidenciais (SCIF). Com essa atualização, os clientes agora podem dimensionar rapidamente o armazenamento e os recursos com base na demanda, preservando os recursos, pagando apenas pelo que é necessário.

Os principais recursos do Pathfinder Cloud com a AWS são:

Acesso Rápido aos Recursos: Com a nuvem, as organizações podem acessar e desativar rapidamente os recursos conforme necessário, em comparação com os prazos mais longos para o provisionamento de recursos que as configurações tradicionais no local exigem.

Com a nuvem, as organizações podem acessar e desativar rapidamente os recursos conforme necessário, em comparação com os prazos mais longos para o provisionamento de recursos que as configurações tradicionais no local exigem. Alta Disponibilidade e Redundância: O Amazon VPC oferece aos clientes alta disponibilidade, redundância de tempo de atividade, e recursos de failover com segurança de dados robusta e continuidade dos negócios, eliminando a necessidade de investir em infraestrutura de alta disponibilidade.

O Amazon VPC oferece aos clientes alta disponibilidade, redundância de tempo de atividade, e recursos de failover com segurança de dados robusta e continuidade dos negócios, eliminando a necessidade de investir em infraestrutura de alta disponibilidade. Infraestrutura Flexível, Segurança e Conformidade: Os clientes podem adaptar seus controles de infraestrutura, segurança e conformidade para se alinharem aos requisitos da organização, tudo sem o uso de hardware físico.



“As agências de aplicação da lei e as organizações de segurança pública têm a ganhar significativamente com o uso de soluções de análise investigativa na nuvem”, disse Cam Cowdery, detetive do Departamento de Polícia de Nampa e membro da Força-Tarefa Forense Digital de Treasure Valley. "Com a mescla da adaptabilidade de uma nuvem privada virtual segura,e com os recursos analíticos orientados por IA do Pathfinder; examinadores, investigadores e detetives podem acessar as evidências e resolver os casos mais rapidamente."

“Com o aumento do volume e da complexidade das evidências digitais, é fundamental que os investigadores tenham acesso a uma solução em nuvem segura e baseada em IA que atenda aos requisitos da organização”, disse Ronnen Armon, Diretor de Produtos e Tecnologias da Cellebrite. "O Pathfinder utiliza a Amazon VPC para capacitar as agências a escalar de forma rápida e econômica seus recursos e infraestrutura para atender às necessidades em evolução e acelerar a análise de evidências digitais."

Para mais informação sobre o Cellebrite Pathfinder, visite https://cellebrite.com/en/pathfinder/.

###

Sobre a Cellebrite

A Cellebrite (Nasdaq: CLBT) tem como missão viabilizar que seus clientes protejam e salvem vidas, acelerem a justiça e preservem a privacidade em comunidades em todo o mundo. Somos líderes globais em soluções de Inteligência Digital dos setores público e privado, capacitando as organizações a dominar as complexidades das investigações digitais legalmente autorizadas, simplificando os processos de inteligência. Utilizada por milhares de agências e empresas líderes em todo o mundo, a plataforma e as soluções de Inteligência Digital da Cellebrite transformam a forma como os clientes coletam, revisam, analisam e gerenciam dados para investigações legalmente autorizadas. Para mais informação visite-nos em www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com, ou siga-nos no Twitter em @Cellebrite.

Mídia

Victor Ryan Cooper

Diretor Sênior de Comunicações Corporativas + Operações de Conteúdo

Victor.cooper@cellebrite.com

+1 404.804.5910

Relacionamento com o Investidor

Andrew Kramer

Vice-Presidente, Relacionamento com o Investidor

investors@cellebrite.com

+1 973.206.7760

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.