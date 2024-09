Combodo annonce la nomination de son Responsable avant-vente

Combodo, éditeur de la solution ITSM Open Source iTop, fait évoluer son équipe commerciale en annonçant la promotion de Alexandre Zana au poste de Responsable avant-vente.

Précédemment Product Owner chez Combodo, Alexandre Zana bénéficie d’une parfaite connaissance de l’offre de l’éditeur. Dans sa nouvelle mission, il supportera les équipes commerciales dans leurs différentes démarches, assurera les présentations et démonstrations et jouera un rôle d’interface technique avec les équipes en charge du développement de la solution pour leur faire remonter les besoins exprimés par les prospects et clients.

Avant de rejoindre Combodo en 2018, Alexandre Zana a occupé de nombreux postes de management dans des sociétés de premier plan. Alexandre Zana est ingénieur diplômé d’un DEA Mécanique de Grenoble INP-Ense3.





Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.