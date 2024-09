Akur8、シリーズCラウンドで1億2000万ドルを調達し、次世代保険数理プラットフォームの成長を加速

パリ - ロンドン - ニューヨーク, Sept. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 機械学習を活用した保険プライシングおよびリザーピング・プラットフォームを提供する Akur8 は本日、シリーズ C で 1 億 2,000 万ドルの資金を調達し、累計資金調達額は合計 1 億 8,000 万ドルに達しました。 今回の資金調達ラウンドは、ソフトウェアのスケールアップ企業に投資する大手グロース・プライベート・エクイティファンドであるOne Peakが主導し、グローバルなプライベート・マーケット投資運用会社最大手の一社であるPartners Groupと、既存の弊社株主であるGuidewire Software, Inc.(NYSE:GWRE)が参加しました。今回の資金調達により、Akur8 は製品ポートフォリオを拡大し、主要なグローバル市場での成長を加速することが可能となります。



Akur8は、2019年より透明性の高いAIを活用し、損害保険業界の保険料率算定プロセスに革新をもたらしてきました。クラウドベースの統合型の保険数理プラットフォームにより、保険会社はかつてないスピードでプライシングを行うことができ、経営に直接的なインパクトをもたらし、リスク管理を高度化することができます。直近発表したのAriusリザービング・プラットフォームの買収( PRを読む )により、製品ポートフォリオと顧客・事業基盤をさらに拡大し、世界中の保険会社に提供する付加価値をより一層高めてまいります。

新たな資金調達の目的は以下の通りです:

Akur8 の CEO兼共同創業者であるサミュエル・ファルマーニュは「当社は、イノベーションとエクセレンスという当社のビジョンを共有する2つの大手投資会社であるOne PeakおよびPartners Groupと緊密に協力していくことを楽しみにしています。両社の支援により、当社は製品開発を加速し、業界のトレンドを先取りすることで、世界の保険会社に比類のない統合型の保険数理プラットフォームを提供することを約束いたします。」とコメントしています。

Akur8のチーフ・クライアント・オフィサー兼共同創業者であるブルーン・デ・リナレスは「この度の資金調達により、私たちは顧客の変化するニーズによりよく応え、業務効率を高め、競争が激化する保険業界で成功するための革新的なツールを提供できるようになります。この投資がもたらす成長機会と今後の進展に期待しており、当社の継続的な成功につながることを確信しています。」とコメントしています。

One Peakの共同創業者兼マネージング・パートナーであるハンバート・ド・リーデカーケ・ボーフォートは 「Akur8は、独自の機械学習アルゴリズムを活用することで、保険会社のプライシングプロセスにスピードと正確性をもたらすと同時に、作成されたモデルの高い透明性、可監査性、そしてコントロールを担保する、真にユニークなクラウドベースのエンド・ツー・エンドの保険数理プラットフォームを提供しています。Akur8のユーザフレンドリーなインターフェース、導入のしやすさ、そして世界の大手保険会社から高く評価されている素晴らしいカスタマーサービスに特に感銘を受けました。 同社のグローバルな事業拡大、業界におけるリーダーシップ、そしてイノベーションの旅の次の章を、Akur8の経験豊富な経営陣と緊密に協力しながら描いていくことを楽しみにしています。」とコメントしています。

Partners Groupのプライベート・エクイティ・テクノロジー担当のピエール・キュリスは 「Akur8は他に類を見ない次世代のプライシング・プラットフォームを開発し、保険会社における業務の高度化と高まる新しいテクノロジーの活用の必要性を背景に事業を伸ばしています。イノベーションと顧客満足に対するコミットメントを追求する意欲的な経営陣を支援し、同社が次の成長段階に踏み出していくことを嬉しく思います。」とコメントしています。

この資金調達においては、Akur8創業以来当社に助言をしているWalter Billet Avocatsが法務アドバイザーを、そしてPerella Weinberg Partnerが財務アドバイザーを務めました。

Akur8について:

Akur8は、その革新的なプライシングおよびリザービング・ソリューションによって損害保険業界に変革をもたらしています。

当社の次世代プライシングおよびリザービング・プラットフォームは、最先端のテクノロジーと卓越した保険数理を組み合わせてお客様のビジネスに貢献し、あらゆる保険会社にスピード、パフォーマンス、透明性、信頼性をもたらします。

Akur8 は、AXA、Generali、Munich Re、MAPFRE、HDI、東京海上、MS&AD など、40 カ国以上、250 社以上のお客様にサービスを提供しています。3000人以上のアクチュアリーが、あらゆる保険商品におけるプライシング・モデルとリザービング(支払備金算出)予測モデルを構築するために、日々Akur8を利用しています。

One Peakについて:

One Peakは、運用資産20億米ドルの大手グロース・プライベート・エクイティ・ファームで、スケールアップフェーズにあるテクノロジー企業に投資しています。One Peakは、革新的で急成長している企業を、永続的で業界カテゴリーを定義するリーダーへと昇華させることを目指し、優れた起業家に対し、成長資本、経営に関する専門知識、広範なネットワークへのアクセスを提供しています。One Peakの投資先には、Akur8のほか、Ardoq、Coro、Cymulate、Deepki、Docplanner、Keepit、Lucca、Neo4J、Pandadoc、Sprykerなどがあリマス。詳しくは、 www.onepeak.tech をご覧ください。

Partners Groupについて:

Partners Groupは、約1,800名のプロフェッショナルと約1,500億米ドルの運用資産を擁する、グローバル・プライベート・マーケット業界最大手の一社です。同社は、プライベート・エクイティ、プライベート・クレジット、インフラストラクチャー、不動産、ロイヤリティなど幅広い資産クラスへの投資プログラムとオーダーメイドの投資機会を提供しています。スイスにルーツを持ち、アメリカのコロラドに主要拠点を置き、業界の他の企業とは異なる独自の体制を持っています。同社は、その差別化された文化と運営重視のアプローチを活用して、魅力的な投資テーマを特定し、ビジネスやアセットをマーケット・リーダーへと成長させます。詳しくは www.partnersgroup.com をご覧いただくか、LinkedInをフォローしてください。

本文は英語原文を翻訳したものです。本文と原文に相違がある場合には、英語の原文が優先します。

