Akur8 raccoglie 120 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie C per accelerare la crescita della sua piattaforma attuariale di nuova generazione

PARIGI e LONDRA e NEW YORK, Sept. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Akur8, la piattaforma di pricing e di reserving che utilizza l’Intelligenza Artificiale, ha annunciato oggi di aver ottenuto un finanziamento di serie C che ammonta a 120 milioni di dollari, aumentando l'investimento totale sull’azienda a oltre 180 milioni. Quest'ultimo round di finanziamento è stato guidato da One Peak, una delle principali società di Growth Equity che investe in scale-up di software, con la partecipazione di Partners Group, una delle più grandi società di private markets al mondo e storico investitore di Guidewire Software, Inc (NYSE:GWRE).



Questo nuovo round di finanziamento rafforzerà in modo significativo le risorse di Akur8 con lo scopo di espandere il proprio portafoglio prodotti e alimentare la crescita nei principali mercati globali. Sviluppata appositamente per le compagnie assicurative, Akur8 rivoluziona dal 2019 il pricing su tutte le linee di business Non-Life grazie all’algoritmo di machine learning di cui è proprietario. La sua piattaforma completamente integrata, basata su cloud, consente agli assicuratori di prezzare le polizze ad una velocità senza precedenti, con un impatto diretto sui risultati aziendali e apportando migliorie alla valutazione del rischio. Con la recente acquisizione della piattaforma di reserving Arius ( leggi il comunicato stampa ), Akur8 amplia ulteriormente il proprio portafoglio prodotti e la propria base clienti, amplificando il valore offerto alle compagnie assicurative di tutto il mondo.

Il nuovo finanziamento sarà utilizzato per :

Alimentare l'innovazione di prodotto : Akur8 investirà in R&D per migliorare la sua piattaforma di pricing con due nuovi moduli:

(1) O ptim , che consente agli assicuratori di determinare la strategia tariffaria ottimale per raggiungere le proprie business KPIs.

(2) Deploy , il nuovo pricing engine di Akur8, che consente ai team di pricing di mettere in produzione le tariffe in modo trasparente.

: Akur8 investirà in R&D per migliorare la sua piattaforma di pricing con due nuovi moduli: (1) , che consente agli assicuratori di determinare la strategia tariffaria ottimale per raggiungere le proprie business KPIs. (2) , il nuovo pricing engine di Akur8, che consente ai team di pricing di mettere in produzione le tariffe in modo trasparente. Stimolare la crescita aziendale attraverso la recente acquisizione di Arius da parte di Akur8 : entrando nel settore delle riserve assicurative, Akur8 si rivolge strategicamente a nuovi segmenti di mercato e colmerà il divario tra pricing e reserving.

Grazie alla sua grande esperienza con SaaS e Intelligenza Artificiale, Akur8 accelera lo sviluppo della piattaforma Akur8 Reserving .



: entrando nel settore delle riserve assicurative, Akur8 si rivolge strategicamente a nuovi segmenti di mercato e colmerà il divario tra pricing e reserving. Grazie alla sua grande esperienza con SaaS e Intelligenza Artificiale, Akur8 accelera lo sviluppo della . Accelerare l'espansione globale: oltre alla R&D, questo finanziamento svolgerà un ruolo chiave nell'espansione strategica di Akur8 nei mercati principali in crescita, in particolare in Nord America.



Rafforzando la sua posizione in questa regione, Akur8 penetrerà in nuovi segmenti di clienti e adatterà le sue offerte per soddisfare le esigenze uniche di questi mercati.

"Siamo lieti di lavorare a stretto contatto con i nostri nuovi investitori One Peak e Partners Group, due società di investimento leader che condividono la nostra visione di innovazione ed eccellenza. Con il loro sostegno, ci impegniamo ad accelerare i nostri sforzi nello sviluppo prodotto e a rimanere all'avanguardia sulle tendenze del settore per offrire una piattaforma attuariale integrata senza pari agli assicuratori di tutto il mondo", ha dichiarato Samuel Falmagne, CEO e co-fondatore di Akur8.

Brune de Linares, Chief Client Officer e co-fondatore di Akur8, ha aggiunto: "Quest'ultimo round di finanziamenti ci permetterà di soddisfare meglio le mutevoli esigenze dei nostri clienti, di migliorare la loro efficienza operativa e di dotarli di strumenti innovativi per mitigare al meglio le sfide in un panorama assicurativo sempre più competitivo. Siamo entusiasti delle opportunità di crescita e dei progressi che questo investimento sbloccherà per il nostro continuo successo".

Humbert de Liedekerke Beaufort, cofondatore e managing partner di One Peak, ha dichiarato: "Akur8 offre una piattaforma attuariale end-to-end basata su cloud davvero unica, che sfrutta algoritmi di intelligenza artificiale proprietari per iniettare velocità e accuratezza nel processo di pricing degli assicuratori, garantendo al contempo completa trasparenza, verificabilità e controllo sui modelli creati. Siamo rimasti particolarmente colpiti dall'interfaccia user-friendly, dalla facilità di implementazione e dalla reputazione di Akur8 tra i principali assicuratori del mondo per l'eccezionale servizio clienti. Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con l’esperto leadership team di Akur8 per tracciare il prossimo capitolo dell'espansione globale, della leadership di mercato e del percorso di innovazione dell'azienda".

Pierre Curis, Private Equity Technology, Partners Group, ha commentato: "Akur8 ha sviluppato una piattaforma di pricing di nuova generazione che trae vantaggio dalla crescente sofisticazione degli assicuratori e dalla crescente adozione di nuove tecnologie. Siamo lieti di sostenere un leadership team ambizioso, impegnato nell'innovazione e nella soddisfazione dei clienti, nell'intraprendere una nuova ed entusiasmante fase di crescita".

Walter Billet Avocats ha agito come consulente legale di Akur8 in questa transazione e ha assistito la società fin dalla sua nascita. Perella Weinberg Partners ha agito come consulente finanziario di Akur8 nella transazione.

Informazioni su Akur8

Akur8 sta trasformando il settore assicurativo danni con le sue soluzioni innovative di pricing e reserving.

La nostra piattaforma di pricing e reserving di nuova generazione combina una tecnologia all'avanguardia con l'eccellenza attuariale per offrire valore al business, portando velocità, performance, trasparenza e affidabilità agli assicuratori di tutte le dimensioni.

Akur8 ha più di 250 clienti in oltre 40 paesi, tra cui AXA, Generali, Munich Re, MAPFRE, HDI, Tokio Marine e MS&AD. Più di 3.000 attuari utilizzano Akur8 ogni giorno per costruire i loro modelli di pricing e le proiezioni di accantonamento in tutte le linee di business.

Informazioni su One Peak

One Peak è una società specializzata nel growth equity con 2 miliardi di dollari di asset in gestione che investe in aziende tecnologiche in fase di scale-up.

One Peak fornisce a realtà imprenditoriali straordinarie il capitale per la crescita, competenze operative e l'accesso alla sua vasta rete, per aiutare a trasformare aziende innovative e in rapida crescita in leader sostenibili e di categoria.

Oltre ad Akur8, One Peak ha investito in Ardoq, Coro, Cymulate, Deepki, Docplanner, Keepit, Lucca, Neo4J, Pandadoc, Spryker e molte altre. Per saperne di più, visitate il sito www.onepeak.tech.

Informazioni sul Gruppo Partners

Partners Group è una delle maggiori aziende del settore per i mercati privati a livello globale, con circa 1.800 professionisti e circa 150 miliardi di dollari di asset in gestione. L'azienda dispone di programmi di investimento su misura che coprono i settori del private equity, del credito privato, delle infrastrutture, del real estate e delle royalties. Con il suo patrimonio in Svizzera e la sua principale presenza nelle Americhe in Colorado, Partners Group è costruito in modo diverso dal resto del settore.

L'azienda sfrutta la sua cultura speciale e il suo approccio operativo per identificare temi d'investimento interessanti e costruire aziende e attività leader di mercato. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.partnersgroup.com o seguiteci su LinkedIn.

Contatti con i media:

Akur8

Vera Buttinger

Direttore marketing

vera.buttinger@akur8.com

+33 7 66 31 47 58

One Peak

Lauren Sharman

Responsabile della piattaforma

lauren@onepeak.tech

+44 7393 569004

Partners Group

Henry Weston

Responsabile delle comunicazioni

henry.weston@partnersgroup.com

+44 77 4876 0944

Fotos che accompagnano questo annuncio sono disponibili all'indirizzo:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/74999edf-41b0-4b6b-8dcf-799caaa22aac/it

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1938a004-3cd3-4e5e-8426-95eae0d432f4/it

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b992f447-2289-4df6-88f9-a21bb20e9d1e/it

Akur8 secures $120 million in Series C funding Brune de Linares, Chief Client Officer together with Samuel Falmagne, CEO of Akur8 Akur8 secures $120 million in Series C funding Akur8 closed its Series C funding round, bringing its total raised investment to $180 million Akur8 secures $120 million in Series C funding Akur8 announces Series C funding backed by One Peak and Partners Group

