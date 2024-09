在全球最大的雞尾酒比賽中，Keegan McGregor 獲評為 World Class 全球調酒師年度冠軍

數千人參加第 15 屆 World Class 大賽,爭奪夢寐以求的冠軍榮銜

上海, Sept. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 來自加拿大的 Keegan McGregor 榮獲令人夢寐以求的 2024 年度 World Class 全球調酒師冠軍,這是全球最大的雞尾酒比賽,今年在上海舉行。 Keegan McGregor 與來自六大洲 44 個地區的決賽選手展開角逐,最終在這場全球雞尾酒文化年度慶典上,被一眾國際業界傳奇人物評選為最終優勝者。

Highwayman Bar 的 Keegan 在眾多參賽者中脫穎而出,推出了一系列頌揚社群、可持續發展和創新的招牌飲品,取得全球總決賽的入場券。這場全球總決賽在世界上歷史最悠久、最著名城市之一的上海舉行。 由 Diageo 主辦的 World Class 比賽旨在透過激烈的比賽來挑戰和激勵新一代調酒師,他們在比賽中,將創意、故事描述和技巧提升到新的水平,從而獲得獎勵。

今年的活動以「未來遺產」為主題,證明調酒的未來世界從未如此令人雀躍,參賽者探索獨特的風味組合和雞尾酒概念,反映了世界各地頂級酒吧的無窮活力。

作為比賽過程的一部分,優勝者運用技術和特製的 Johnnie Walker Blue Label 飲品,展示了蘇格蘭威士忌如何迸發活力,令新一代雞尾酒更上一層樓。 他面對的挑戰,是要採用本土材料和 Don Julio 龍舌蘭酒,創作一款混合兩種元素的飲品,重新演繹其故鄉城市和上海的特色。 對於他的家鄉新斯高沙省哈利法斯 (Halifax, Nova Scotia),他借鑒了一道名為 Hodge Podge (用當地種植的蔬菜烹飪而成的燉菜) 的菜餚,提取相關元素,用以重新調製經典蛋酒。 在 Ketel One 伏特加挑戰賽中,Keegan 的任務是制定一項雞尾酒計劃,以支援哈利法斯社區酒店款待業社群的發展。 他還用 Tanqueray No. TEN 創製了三款開創性的氈酒 (Gin) 雞尾酒, 帶領評審們踏上調酒歷史的繼往開來之旅,每款飲品都向業界傳奇人物致敬。

Singleton 挑戰則是設計一款匠心獨運,以單一麥芽蘇格蘭威士忌調製的雞尾酒,將味道與聲音融為一體。 The Shanghai Showdown 終極挑戰賽為整個賽事的高潮所在,Keegan 與其他七名決賽選手一起創造了一種沉浸式酒吧快閃體驗,超越了調酒的界限,並為雞尾酒文化的未來奠定了基礎。

一些業內最受尊崇的獲獎人才,包括屢獲殊榮、倫敦 Connaught 酒吧的調酒總監 Agostino Perrone、Mr Lyan 帝國的策劃人 Ryan Chetiyawardana、來自紐約熱點地區 Milady's 和 Clover Club 的 Julie Reiner,以及來自世界上某些最著名酒吧的調酒師和酒吧東主等眾多精英組成的評審團,負責整個星期賽事的評審工作。

2024 年度 World Class 全球調酒師冠軍 Keegan McGregor 說道:

「我的 World Class 之旅始於六年前,現在能獲評選為 2024 年度 World Class 全球調酒師冠軍,真是非常特別的經驗。 在本週賽事中,參賽者之間的友誼既鼓舞人心,亦激勵我勇往直前。 我獲得的最寶貴意見就是展現真我本色,而我也確實做到了。」

World Class 全球資深品牌經理 Kevin Delaney 表示:

「在過去 15 年裡,World Class 不斷茁壯成長,在孕育潮流和頂級酒吧文化方面享負盛名。 對於我們的比賽和全球酒店款待業社群來說,今年的賽事確實像是十五年來學習發展的巔峰時刻。 上海融合傳統與現代文化,極具特色,這座城市做好東道主的角色,為激動人心的一週賽事提供了最佳舞台,讓大家充分發揮創意、體現專業精神和款待業的好客之道。 Diageo 長期以來一直致力頌揚這個精彩行業的最佳表現,今晚我們恭賀本年度的得獎者之餘,還為過去 15 年來成為 World Class 一份子的每一位而喝采。 我為 Keegan 感到相當驕傲,並且急不及待想與這位 World Class 全球調酒師年度冠軍一同開啟振奮人心的全新旅程。」

雞尾酒愛好者和業界專家從世界各地趕來參加為期三週、充滿創意和活力的精彩活動。 與比賽同期舉行的 World Class Cocktail Festival (World Class 雞尾酒節) 展示了上海及鄰近地區最出色的雞尾酒和酒吧,超過 100 個場地舉辦了特別活動並推出特色菜譜。 Shingo Gokan 在上海獲獎無數的酒吧 Speak Low、Sober Company 和 The Odd Couple 擔任特邀客席調酒師;充滿墨西哥風情的雞尾酒吧 Coa Shanghai 以龍舌蘭烈酒和雞尾酒而馳名;廣州的 Hope & Sesame 在 Asia’s 50 Best Bars (亞洲最佳酒吧 50 強) 排行榜中名列第 14 位;由 Cross Yu 主理,屢獲殊榮的雞尾酒吧 Epic,展現出上海本地文化和的士高時代風貌,而上海的 Suzu Bar 則深受東洋風格影響。 去年的 World Class 全球冠軍 Jacob Martin 還在鄰近廣州、奢華的文華東方酒店 (Mandarin Oriental Hotel) 擔任客席調酒師。

World Class 的國際業界專家團隊不僅在挑戰賽中擔任評審,還進駐了這個城市的酒吧,他們亦參加了 World Class 首個導師計劃,並為行業論壇作出了貢獻。 當中包括研討會、工作坊和小組討論,重點在於討論全球酒店款待業公司和各地專業人士面臨當前最熱門和談論最多的行業話題。 其中包括由 Julie Reiner、Adrián Michalčík、Shelley Tai 和 Ervin Trykowski 攜手演繹的「Vibe Architecture」(氣氛架構),讓與會者沉浸在賞心悅目的場景中,令氣氛與飲品相得益彰。 由《Jing Daily》全球總編輯 Jing Zhang、@likeablecocktails 的 Kaitlyn Stewart 及 World Class 和 Tanqueray 全球文化經理 Giuliana Pe Benito 一同出席的「Content is Queen」活動,由 Diageo Luxury 全球文化主管 Gillian Cook 主持。 就當今內容創作者在數碼時代針對奢侈品牌的建立和覆蓋受眾所面對的挑戰,他們共同探討了獨特的解決方案。

關於 KEEGAN MCGREGOR

Keegan 在新斯高沙省哈利法斯出生和成長,於紐賓士域省 (New Brunswick) 學習古典音樂後,他遊歷加拿大期間與酒店款待業結下不解之緣。

Keegan 的目標簡單明確,就是務必令顧客獲得熱情款待:讓對方感受猶如獲邀到家中參加廚房派對,一杯合適的飲品在手,盡享賓至如歸之感。 他不斷致力於教育顧客和同業,協助推動以酒吧為主導的市場發展,讓烈酒得到更多人的關注。 今年是 Keegan 第三次參與 World Class 加拿大賽區的比賽。

關於 WORLD CLASS

World Class 的使命是鼓勵人們以更佳的方式飲酒,並在此過程中締造難忘的體驗。 無論是在家裡還是在酒吧,World Class 都鼓勵消費者思考和關心他們飲用的飲品、地點和方式,並藉此探索雞尾酒文化的精華。

過去十五年來,World Class 為全球超過 40 萬名調酒師提供了支援、培訓和啟發,同時透過世界上最優質的烈酒,與調酒師們通力合作。 World Class 是全球飲品業界的權威,提供有關最新飲品、潮流趨勢、雞尾酒酒譜和行業見解的資訊。

關於 WORLD CLASS 行業論壇

World Class 是世界上最受尊崇和最著名人才的全球匯聚,透過 World Class 行業論壇的倡議,鼓勵大家進行有助激發創意的對話。 這個行業論壇提供團結社群的平台,鼓勵領導者分享見解、討論影響,並為從業者留下持久的寶貴文化遺產。 從引入結合技術的調酒學到氣氛架構,以及為顧客建立情感聯繫的藝術,社群一直致力於引領雞尾酒文化變革,並為每位雞尾酒愛好者提供更高層次的體驗。 今年的 World Class 行業論壇還推出了全新的個人導師計劃,為決賽選手提供在專門時段獲得個人指導的機會,導師包括入選 World Class 名人堂的某些全球業界頂尖人才。

關於 DIAGEO

Diageo 是全球酒精飲品行業的領導者,擁有一系列卓越的烈酒和啤酒品牌。 這些品牌包括 Mortlach、Johnnie Walker、Crown Royal、J&B 和 Buchanan's 威士忌、Smirnoff、Cîroc 和 Ketel One 伏特加、Captain Morgan、Baileys、Don Julio、Tanqueray 和 Guinness。 Diageo 是一間國際公司,我們的產品風行全球,暢銷至 180 多個國家。 公司在倫敦證券交易所 (DGE) 和紐約證券交易所 (DEO) 上市。 欲了解更多有關 Diageo 以及我們的員工、品牌和業績的資訊,請瀏覽 www.diageo.com。 欲了解資訊、倡議以及分享最佳實踐的方法,請瀏覽 Diageo 的全球負責任飲酒資源 www.DRINKiQ.com。 「隨時隨地,歡慶生命」(Celebrating life, every day, everywhere)。

