การแข่งขันค็อกเทลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกได้ประกาศให้ Keegan McGregor…

ในการแข่งขัน World Class ครั้งที่ 15 นี้มีผู้เข้าแข่งขันหลายพันคนมาร่วมชิงชัยเพื่อคว้ารางวัลอันทรงเกียรติ

เซี่ยงไฮ้, Sept. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Keegan McGregor จากแคนาดา ชนะรางวัลบาร์เทนเดอร์ระดับโลกแห่งปี 2024 อันทรงเกียรติจากการแข่งขันค็อกเทลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจัดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้ในปีนี้ Keegan McGregor ได้รับการประกาศเป็นผู้ชนะอย่างเป็นทางการท่ามกลางผู้เข้าแข่งขันรอบสุดท้ายจาก 44 ภูมิภาคทั่วโลกในหกทวีป ระหว่างงานเฉลิมฉลองประจำปีของวัฒนธรรมค็อกเทลระดับโลก

Keegan จาก Highwayman Bar โดดเด่นเหนือผู้เข้าแข่งขันรายอื่น ๆ ด้วยการนำเสนอชุดเมนูเครื่องดื่มอันเป็นเอกลักษณ์ที่เชิดชูเรื่องชุมชน ความยั่งยืน และนวัตกรรม จนได้รับสิทธิ์เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นในเมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่มีประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่สุดของโลก การแข่งขัน World Class ซึ่งจัดโดย Diageo ตั้งเป้าที่จะท้าทายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับบาร์เทนเดอร์รุ่นต่อไปผ่านการแข่งขันที่เปี่ยมล้นด้วยจิตวิญญาณ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะได้รับรางวัลสำหรับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การเล่าเรื่อง และเทคนิคขึ้นไปสู่อีกระดับ

งานในปีนี้ที่มีธีม "Future Legacy" ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าอนาคตของการชงเครื่องดื่มนั้นน่าตื่นเต้นอย่างคาดไม่ถึง เนื่องจากมีการค้นพบการผสมผสานรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์และแนวคิดค็อกเทลที่สะท้อนถึงความมีชีวิตชีวาเหมือนที่พบเห็นในบาร์ที่ดีที่สุดทั่วโลก

ในระหว่างการแข่งขัน ผู้ชนะได้แสดงให้เห็นถึงวิธีที่ทำให้สก็อตช์วิสกี้มีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์ พร้อมทั้งยกระดับการให้บริการของคนรุ่นใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีและการเสิร์ฟแบบ Johnnie Walker Blue Label ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนี้ Keegan ยังท้าทายด้วยการรังสรรค์ภาพลักษณ์ใหม่ให้กับเครื่องดื่มสองเมนู ด้วยการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาผสมผสานกับเตกีลา Don Julio Keegan ได้นำอาหารจากบ้านเกิดของเขาในเมืองฮาลิแฟกซ์ รัฐโนวาสโกเชีย ที่เรียกว่า Hodge Podge ซึ่งเป็นสตูว์ที่ทำจากผักในท้องถิ่นมาปรับใช้ โดยนำส่วนผสมต่าง ๆ มาสร้างสรรค์เครื่องดื่ม Eggnog สุดคลาสสิกให้มีรสชาติที่แปลกใหม่ ในการแข่งขัน Ketel One vodka ครั้งหนึ่ง Keegan ได้รับมอบหมายให้สร้างสรรค์ค็อกเทลที่สนับสนุนการเติบโตของชุมชนการบริการในย่านของเขาในเมืองฮาลิแฟกซ์ นอกจากนี้ เขายังได้สร้างสรรค์ค็อกเทลจินสามสูตรที่เป็นนวัตกรรมใหม่โดยใช้ Tanqueray No. TEN ซึ่งได้นำพาผู้ตัดสินไปสำรวจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการทำเครื่องดื่มจากอดีตจนถึงอนาคต โดยเครื่องดื่มแต่ละชนิดได้รับการสร้างสรรค์เพื่อเพื่อยกย่องบุคคลที่เป็นตำนานในวงการ

การแข่งขัน Singleton เป็นการออกแบบการเสิร์ฟสก็อตช์วิสกี้ Single Malt อย่างมีความคิดสร้างสรรค์และแสดงออกในลักษณะที่เป็นละคร ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างรสชาติของเครื่องดื่มและประสบการณ์ทางเสียงในระหว่างการเสิร์ฟ บทสรุปสุดท้ายของการแข่งขันคือ The Shanghai Showdown ซึ่งในรอบชิงชนะเลิศนี้ Keegan และผู้เข้ารอบสุดท้ายอีกเจ็ดคนได้สร้างประสบการณ์บาร์แบบป๊อปอัปที่ดื่มด่ำ ซึ่งเกินขอบเขตทั่วไปของการทำเครื่องดื่มและกำหนดทิศทางใหม่สำหรับอนาคตของวัฒนธรรมค็อกเทล

บุคลากรที่มีชื่อเสียงและได้รับรางวัลในวงการบางส่วน เช่น Agostino Perrone ผู้อำนวยการฝ่ายผสมเครื่องดื่มที่ Connaught Bar ซึ่งเป็นบาร์ที่ได้รับรางวัลในลอนดอน, Ryan Chetiyawardana ผู้ริเริ่มโครงการอาณาจักร Mr Lyan, Julie Reiner จากสถานที่ยอดนิยมในนิวยอร์กอย่าง Milady’s และ Clover Club รวมถึงทีมบาร์เทนเดอร์และเจ้าของบาร์ระดับแนวหน้าที่อยู่เบื้องหลังบาร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินตลอดทั้งสัปดาห์

Keegan McGregor เจ้าของตำแหน่งบาร์เทนเดอร์ระดับโลกแห่งปี 2024 กล่าวว่า:

"เส้นทางการแข่งขัน World Class ของผมเริ่มต้นเมื่อหกปีที่แล้ว ดังนั้นการได้รับการยอมรับให้เป็นบาร์เทนเดอร์ระดับโลกแห่งปี 2024 จึงเป็นประสบการณ์ที่พิเศษมากสำหรับผม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าแข่งขันในสัปดาห์นี้ได้เป็นทั้งแรงบันดาลใจและช่วยกระตุ้นให้ผมเดินหน้าต่อไป คำแนะนำที่สำคัญที่สุดที่ผมได้รับคือการเป็นตัวของตัวเอง และนั่นคือสิ่งที่ผมทำอย่างแท้จริง"

Kevin Delaney ผู้จัดการแบรนด์อาวุโสระดับโลกของ World Class กล่าวว่า

"World Class ได้พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา จนมีชื่อเสียงในฐานะศูนย์กลางของแนวโน้มใหม่ ๆ และเป็นจุดสูงสุดของวัฒนธรรมบาร์ โปรแกรมในปีนี้ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการสรุปผลของการเรียนรู้และการเติบโตตลอดระยะเวลาสิบห้าปี ของโปรแกรมของเราและชุมชนการบริการทั่วโลก เซี่ยงไฮ้เป็นการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างความดั้งเดิมกับความทันสมัย ซึ่งมหานครแห่งนี้ได้สร้างบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมสำหรับสัปดาห์แห่งความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นมืออาชีพ และการบริการที่ดีที่สุดอีกด้วย Diageo มีความมุ่งมั่นด้านนการเฉลิมฉลองสิ่งที่ดีที่สุดของวงการอันแสนยอดเยี่ยมนี้มาอย่างยาวนาน และในคืนนี้ เราจะเฉลิมฉลองให้กับผู้ชนะของปีนี้ รวมถึงทุกคนที่มีส่วนร่วมใน World Class ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ผมรู้สึกภาคภูมิใจในตัว Keegan อย่างมาก และแทบจะรอไม่ไหวที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของบทใหม่ที่น่าตื่นเต้นในเส้นทางของเขาในฐานะบาร์เทนเดอร์ระดับโลกแห่งปีของ World Class"

ผู้หลงใหลในค็อกเทลและผู้เชี่ยวชาญในวงการเดินทางมาจากทั่วโลกเพื่อเข้าร่วมในโปรแกรมที่น่าทึ่งและมากด้วยความคิดสร้างสรรค์ตลอดระยะเวลาสามสัปดาห์นี้ เทศกาลค็อกเทล World Class ซึ่งจัดร่วมกับการแข่งขัน ได้แสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมของวงการค็อกเทลและบาร์ในเซี่ยงไฮ้และพื้นที่โดยรอบ โดยมีสถานที่มากกว่า 100 แห่งที่จัดกิจกรรมและเมนูพิเศษ งานที่มีแขกรับเชิญพิเศษมาเป็นบาร์เทนเดอร์จัดขึ้นที่บาร์ที่ได้รับรางวัลของ Shingo Gokan ในเซี่ยงไฮ้ ได้แก่ Speak Low, Sober Company และ The Odd Couple, Coa Shanghai บาร์ค็อกเทลที่ได้แรงบันดาลใจจากเม็กซิโก ซึ่งเชี่ยวชาญในการทำวิสกี้และค็อกเทลจากพืชตระกูลอะกาเว, Hope & Sesame Guangzhou ที่ติดอันดับที่ 14 ใน 50 บาร์ยอดเยี่ยมของเอเชีย รวมถึง Epic บาร์ค็อกเทลที่ได้รับรางวัลจาก Cross Yu ที่นำเสนอวัฒนธรรมท้องถิ่นของเซี่ยงไฮ้ในยุคดิสโก้ และ Suzu Bar บาร์ที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมญี่ปุ่นในเซี่ยงไฮ้ Jacob Martin ผู้ชนะระดับโลกของ World Class เมื่อปีที่แล้ว ยังทำหน้าที่เป็นแขกรับเชิญพิเศษด้วยการร่วมเป็นบาร์เทนเดอร์ที่โรงแรมหรู Mandarin Oriental ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองกวางโจวที่อยู่ใกล้เคียง

ผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศของ World Class ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในการแข่งขันและมีบทบาทในวงการบาร์ของเมืองเท่านั้น แต่พวกเขายังได้เข้าร่วมในโปรแกรมการให้คำปรึกษาของ World Class ครั้งแรกและมีส่วนร่วมใน Industry Forum ด้วย โดยในงานประกอบด้วยกิจกรรมการสัมมนา เวิร์กช็อป และการสนทนากลุ่ม ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่ร้อนแรงและเป็นที่พูดถึงมากที่สุดในวงการปัจจุบัน ที่ธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการระดับโลกในทุกภูมิภาคต่างต้องเผชิญ ซึ่งรวมไปถึงการสัมมนาในหัวข้อ "Vibe Architecture" ร่วมกับคุณ Julie Reiner, Adrián Michalčík, Shelley Tai และ Ervin Trykowski ที่พาผู้เข้าร่วมดื่มด่ำไปกับองค์ประกอบสำคัญในการสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นประสาทสัมผัส ที่สามารถเสริมสร้างประสบการณ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์แบบ หัวข้อ "Content is Queen" กับ Jing Zhang บรรณาธิการบริหารระดับโลกของ Jing Daily, Kaitlyn Stewart จาก @likeablecocktails และ Giuliana Pe Benito ผู้จัดการฝ่ายวัฒนธรรมระดับโลกของ World Class และ Tanqueray ที่มีคุณ Gillian Cook หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรมระดับโลกของ Diageo Luxury เป็นพิธีกร พวกเขาร่วมกันศึกษาแนวทางเฉพาะที่ผู้สร้างเนื้อหาในปัจจุบันนำมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านการสร้างแบรนด์หรูและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัล

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ

เกี่ยวกับ KEEGAN MCGREGOR

Keegan เกิดและเติบโตที่เมืองฮาลิแฟกซ์ รัฐโนวาสโกเชีย เขาหลงใหลในอุตสาหกรรมการบริการขณะเดินทางท่องเที่ยวในแคนาดา หลังจากที่เขาศึกษาด้านดนตรีคลาสสิกที่รัฐนิวบรันสวิก

Keegan มีเป้าหมายที่เรียบง่ายคือการทำให้ลูกค้าของเขารู้สึกว่าตนได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเสมอ ราวกับว่าลูกค้าได้รับเชิญมางานปาร์ตี้ในครัวที่บ้านของเขาพร้อมกับได้จิบเครื่องดื่มที่โดนใจ เขาพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะช่วยพัฒนาตลาดที่เต็มไปด้วยผับ โดยการให้ความรู้แก่ลูกค้าและเพื่อนร่วมอาชีพของเขา และเพิ่มความสนใจในโลกของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปีนี้เป็นปีที่สามที่ Keegan มาเข้าร่วมการแข่งขัน World Class Canada

เกี่ยวกับ WORLD CLASS

World Class มีภารกิจในการส่งเสริมให้ผู้คนเลือกดื่มเครื่องดื่มได้อย่างเหมาะสมขึ้นและสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำในกระบวนการนี้ World Class ทำหน้าที่สนับสนุนให้ผู้บริโภคคิดและใส่ใจเกี่ยวกับสถานที่ รวมถึงเมนูและวิธีการที่ตนดื่ม เพื่อให้ได้สัมผัสถึงความยอดเยี่ยมของวัฒนธรรมค็อกเทล ไม่ว่าจะที่บ้านหรือในบาร์

ในช่วงสิบห้าปีที่ผ่านมา World Class ได้สนับสนุน ฝึกอบรม และสร้างแรงบันดาลใจให้กับบาร์เทนเดอร์มากกว่า 400,000 คนทั่วโลก พร้อมทั้งให้พวกเขามีโอกาสใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดีที่สุดในโลก World Class เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเครื่องดื่มล่าสุด แนวโน้ม สูตรค็อกเทล และข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมของวงการเครื่องดื่มระดับโลก

เกี่ยวกับ WORLD CLASS INDUSTRY FORUM

World Class เป็นการรวมตัวระดับโลกของบุคลากรที่มีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องมากที่สุด ซึ่งโครงการ World Class Industry Forum นี้ทำหน้าที่สนับสนุนการสนทนาที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ Industry Forum เป็นเวทีที่รวมกลุ่มชุมชนเข้าด้วยกันและสนับสนุนให้บุคคลที่เป็นผู้นำในวงการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก พูดคุยเกี่ยวกับผลกระทบ และสร้างมรดกที่ยั่งยืนสำหรับผู้ที่อยู่ในวงการ ตั้งแต่การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผสมเครื่องดื่มไปจนถึงการสร้างบรรยากาศที่สร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์กับผู้เยี่ยมชม ชุมชนแห่งนี้ยังคงมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมค็อกเทลและมอบประสบการณ์อีกระดับให้กับผู้หลงใหลในค็อกเทลทุกคน ในปีนี้ World Class Industry Forum ยังได้เปิดตัวโครงการการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวโครงการใหม่ล่าสุด โดยมอบโอกาสให้ผู้เข้ารอบสุดท้ายมีเวลาพิเศษเพื่อเข้ารับคำแนะนำจากบุคลากรชั้นนำของอุตสาหกรรมระดับโลก รวมถึง World Class Hall of Fame

เกี่ยวกับ DIAGEO

Diageo เป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมด้วยแบรนด์ที่โดดเด่นในกลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งประเภทสุราและเบียร์ แบรนด์เหล่านี้ ได้แก่ Mortlach, Johnnie Walker, Crown Royal, J&B และวิสกี้ของ Buchanan, Smirnoff, Cîroc และวอดก้า Ketel One, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray และ Guinness Diageo เป็นบริษัทระดับโลก และผลิตภัณฑ์ของเรามีจำหน่ายในประเทศต่าง ๆ กว่า 180 ประเทศทั่วโลก บริษัทได้มีการจดทะเบียนอยู่ทั้งในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (DGE) และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (DEO) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Diageo ทั้งในส่วนของบุคลากร แบรนด์ และผลประกอบการของเรา โปรดไปที่ www.diageo.com คุณสามารถศึกษาข้อมูล โครงการริเริ่ม และวิธีการแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดได้จากแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบระดับโลกของ Diageo ที่ www.DRINKiQ.com เฉลิมฉลองให้กับชีวิตในทุกวันและทุกสถานที่

