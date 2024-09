세계 최대 규모의 칵테일 경연대회에서 올 해의 월드클래스 글로벌 바텐더 우승자로 Keegan McGregor 선정

제15회 월드 클래스 경연 무대에 수천 명의 참가자들이 모여 우승 타이틀 놓고 열띤 경쟁 펼쳐

상하이, Sept. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 올 해 상하이에서 열린 세계 최대 규모의 칵테일 경연대회에서 캐나다 출신의 Keegan McGregor가 2024 올 해의 월드클래스 글로벌 바텐더 (World Class Global Bartender of the Year 2024)라는 영예를 안게 되었다. Keegan McGregor는 전 세계 6개 대륙 44개 지역에서 올라온 최종 후보들과 열띤 경쟁을 펼쳤고 업계 레전드들이 즐비한 국제적인 라인업에서 최종 우승자가 되면서 글로벌 칵테일 문화를 기리는 이 연간 행사에서 우승컵을 거머 쥐었다.

하이웨이맨 바 (Highwayman Bar) 소속의 Keegan은 세계에서 가장 역사적이고 유명한 도시 중 하나인 상하이에서 열린 글로벌 파이널 무대에서 커뮤니티, 지속가능성, 혁신을 기념하는 일련의 시그니처 서빙을 선보이며 다른 경쟁자들 사이에서 두각을 나타냈다. 디아지오 (Diageo)가 주최하는 월드 클래스 대회는 차세대 바텐더들이 창의력과 스토리텔링, 기술을 한 차원 더 성장시킬 수 있는 도전과 영감을 부여하는 대회로, 열정적인 경연을 통해 차세대 바텐더들에게 도전의식을 고취시키고 있다.

'미래의 유산' (Future Legacy)을 테마로 설정한 올해 행사는 바텐딩의 미래가 그 어느 때보다 흥미진진하다는 점을 보여주었다. 독특한 맛의 조합과 칵테일 컨셉을 발견하는 재미를 제공하며 전 세계 최고 수준의 바에서 볼 수 있는 활기 넘치는 분위기를 그대로 반영하였다.

Keegan은 우승을 향한 여정의 일환으로 맞춤형 조니워커 블루 라벨 (Johnnie Walker Blue Label)서빙을 통해 스카치 위스키가 어떻게 기술을 통해 새로운 세대의 서빙 (특정한 방식으로 제공되는 칵테일)에 생기를 불어넣고 수준을 높일 수 있는지 보여주었다. 그는 또한 자신의 고향 도시와 개최 도시인 상하이를 돈 훌리오 데킬라 (Don Julio tequila)와 함께 토속적인 재료로 재해석한 두 가지 음료로 주조해야 하는 과제를 받았다. 고향인 노바스코샤주 핼리팩스 (Halifax, Nova Scotia)의 현지에서 수확한 채소로 호지 포지(Hodge Podge)라는 스튜 요리를 선보였고, 이 요리에서 특정 요소를 가져와 클래식 에그노그를 변형한 칵테일을 만들었다. Keegan은 케텔 원 (Ketel One)보드카 챌린지에서는 핼리팩스 지역의 바를 비롯해 접객서비스 업계의 성장을 지원하는 칵테일 이니셔티브를 만드는 임무를 맡았다. 그는 또 탄케레이 넘버 텐 (Tanqueray No. TEN)으로 선구적인 진 칵테일 3종을 만들어 심사위원들이 바텐딩이 거쳐 온 역사와 다가올 미래를 만나볼 수 있게 안내했으며, 각 칵테일을 통해 업계의 전설에 경의를 표하였다.

싱글톤 챌린지 (Singleton challenge)는 맛과 사운드가 조화를 이루는 독창적인 싱글 몰트 스카치 위스키 (Single Malt Scotch whisky)서빙을 만들어내는 것이었다. 정점은 상하이 쇼다운 (Shanghai Showdown)결승전으로, Keegan은 다른 결승 진출자 7명과 함께 바텐딩의 경계를 뛰어넘는 몰입형 바 팝업 경험을 만들어 칵테일 문화의 미래를 위한 분위기를 조성하는 데 도전장을 내밀었다.

수상 경력에 빛나는 런던의 바인 Connaught Bar 소속의 믹솔로지 디렉터인 Agostino Perrone, 미스터 라이언 (Mr Lyan) 제국의 거장인 Ryan Chetiyawardana, 뉴욕의 핫플레이스인 Milady’s와 Clover Club에서 온 Julie Reiner 등 업계에서 존경받는 이들과 주요 수상자들과 함께 세계에서 가장 유명한 바에서 활동 중인 유명 바텐더 및 바 오너들로 구성된 엘리트 팀이 일주일 내내 심사위원단을 구성해 이번 대회의 심사를 진행하였다.

2024 올해의 월드클래스 글로벌 바텐더로 선정된 Keegan McGregor는 다음과 같이 수상소감을 밝혔다:

“월드 클래스를 향한 내 개인적 여정은 6년 전에 시작되었기에 2024 올해의 월드 클래스 글로벌 바텐더로 선정된 것은 너무나도 특별한 경험이 되고 있다. 이번 주 경쟁자들이 보여준 동료애는 내게 어떤 영감을 불러 일으켰고 계속해서 도전할 수 있는 원동력으로 작용하였다. 개인적으로 받았던 가장 큰 조언은 나 자신이 되라는 것이었고, 바로 그게 내가 실행에 옮긴 일이었다.”

월드클래스의 글로벌 수석 브랜드 매니저인 Kevin Delaney는 다음과 같이 축하 메시지를 전했다:

“월드 클래스는 지난 15년 동안 발전에 발전을 거듭하며 트렌드의 메카이자 바 문화의 정점이라는 명성을 쌓아왔다. 올해 진행된 행사는 우리의 전통적인 프로그램과 글로벌 호스피탈리티 커뮤니티 (접객서비스 업계)가 지난 10년 반 동안 배우고 성장해 온 그 결실의 정점이라고 본다. 전통과 현대가 조우하는 독특한 도시인 상하이는 일주일간에 걸쳐 창의성과 전문성, 아울러 뛰어난 환대의 분위기를 제공하며 이 놀라운 무대를 마련하였다. Diageo는 오랜 시간에 걸쳐 이 환상적인 업계의 최고를 기리기 위해 노력해왔으며, 오늘 밤 우리는 올해의 우승자 뿐만 아니라 지난 15년 동안 월드 클래스에 참여한 모든 사람들을 기리게 되었다. 우승자인 Keegan에 대해 커다란 자부심을 느끼며 올해의 월드클래스 글로벌 바텐더가 된 그의 앞으로의 여정에 있어 새로운 장을 함께 할 수 있게 되어 기대감이 크다.”

혁신적이고 역동적으로 펼쳐진 3주간의 하이라이트 프로그램에 참여하기 위해 칵테일 애호가와 업계 전문가들은 전 세계 곳곳에서 모여들었다. 이번 대회와 함께 열린 월드 클래스 칵테일 페스티벌에서는 100개 이상의 장소에서 독특한 이벤트와 메뉴를 통해 상하이와 주변 지역의 칵테일 및 바 신 (bar scene: 바와 어우러져 나타나는 독특한 문화나 분위기, 활동 등)을 선보이며 상하이 최고의 작품들이 펼쳐졌다. 유명한 바텐더이자 바 오너인 Shingo Gokan이 운영하는 상하이의 대표 바인 Speak Low, Sober Company, The Odd Couple을 비롯해 멕시코풍의 아가베 증류주와 칵테일 전문 바인 Coa Shanghai, 아시아 50대 베스트 바 14위에 선정된 Hope & Sesame Guangzhou, 상하이 로컬 문화와 디스코 시대를 선보이는 크로스유 (Cross Yu)의 칵테일 바 Epic, 일본풍의 Suzu Bar 상하이에서 특별 게스트들이 교대로 초청되었다. 지난 해 월드 클래스 글로벌 우승자인 Jacob Martineh 광저우 인근의 만다린 오리엔탈 호텔에서 게스트 시프트 행사를 열었다.

업계 전문가들이 즐비한 월드 클래스의 국제 인사들은 도전 과제를 심사하고 도시의 바 현장 활동에 직접 참여하는 것뿐만 아니라 최초의 월드 클래스 맨토십 프로그램에 참여하고 인더스트리 포럼에도 기여했다. 세미나, 워크숍, 그룹 토론으로 구성된 이 포럼은, 모든 지역의 글로벌 호스피탈리티 비즈니스 (접객 산업)와 전문가들이 직면하고 있는 가장 열띤 논의의 주제에 대해 초점을 맞추었다. 여기에는 Julie Reiner, Adrián Michalčík, Shelley Tai, Ervin Trykowksi 등이 참여한 '바이브 아키텍처' (Vibe Architecture)가 포함되었으며, 참석자들은 소비자 서비스를 완벽하게 보완하는 감각적인 환경 조성에 요구되는 필수 요소에 대해 심도 있게 논의했다. “콘텐츠는 여왕이다"는 Jing Daily의 글로벌 편집장인 Jing Zhang, @likeablecocktails의 Kaitlyn Stewart, 월드클래스 및 탄케레이의 글로벌 문화 매니저 Giuliana Pe Benito가 참여한 가운데 디아지오 럭셔리 글로벌 문화 책임자 Gillian Cook이 진행을 맡았다. 참석자들은 디지털 시대를 맞아 럭셔리 브랜드를 구축하고 잠재고객에게 다가가는 데 있어 오늘날의 콘텐츠 크리에이터가 직면한 과제에 대한 고유한 솔루션을 함께 모색하는 논의의 장을 가졌다.

편집자 주

KEEGAN MCGREGOR 소개

노바스코샤주 핼리팩스 출신의 Keegan은 뉴브런즈윅에서 클래식 음악을 공부한 후 캐나다를 여행하면서 호스피탈리티 산업이 갖는 매력에 빠지게 되었다.

Keegan은 고객이 마치 키친 파티에 초대받은 듯한 느낌을 조성하며 이에 걸맞은 적절한 음료를 제공하는 등 고객들이 언제나 따뜻한 환영을 받게 만든다는 소박한 목표를 갖고 있다. 펍 위주의 주류 시장을 성장시키기 위해 고객과 동료들을 교육하고 주류 세계에 더 많은 관심을 불러일으키기 위해 노력 중이다. 올 해는 Keegan이 월드 클래스 캐나다에 세 번째로 출전한 해이다.

WORLD CLASS 소개

월드 클래스는 보다 나은 주류 문화를 위한 영감을 제공하며 그 과정에서 잊을 수 없는 경험을 선사하는 것을 사명으로 삼고 있다. 집이 되었건 바가 되었건, 월드 클래스는 소비자들이 무엇을, 어디서, 어떻게 마시는지에 대해 생각하고 관심을 갖도록 장려하며, 이를 통해 최고의 칵테일 문화를 발견할 수 있도록 지원하고 있다.

월드 클래스는 지난 15년 동안 전 세계 40만 명 이상의 바텐더를 지원, 교육하고 영감을 주었으며, 세계 최고의 주류 브랜드와도 파트너십 활동을 진행해 왔다. 월드 클래스는 최신 음료, 트렌드, 칵테일 레시피 및 업계 인사이트에 대한 정보를 제공하는 글로벌 음료 업계의 권위 있는 단체이다.

WORLD CLASS INDUSTRY FORUM 소개

월드 클래스는 세계에서 가장 존경받고 유명한 인재들이 회합하는 글로벌 모임으로, 월드 클래스 인더스트리 포럼 이니셔티브를 통해 창의성을 증진 차원의 논의를 독려하고 있다. 인더스트리 포럼은 커뮤니티를 통합하고 주요 인사들 간의 인사이트 공유와 영향력에 대한 논의의 장을 제공하고 있다. 접객업계 종사자들을 대상으로 지속적인 영향력을 미칠 유의미한 유산 구축을 장려하는 플랫폼을 마련하고 있는 것이다. 기술을 접목한 믹솔로지 도입부터 손님을 위한 정서적 연결을 큐레이팅하는 예술적 차원의 바이브 아키텍처에 이르기까지, 월드 클래스 커뮤니티는 칵테일 문화를 변화시키고 모든 칵테일 애호가에게 한 차원 높은 경험을 제공하기 위해 최선을 다하고 있다. 올해 월드 클래스 인더스트리 포럼에서는 새로운 일대일 멘토링 프로그램도 도입되어 결선 진출자들에게 월드 클래스 명예의 전당에 오른 레전드를 비롯, 업계 최고의 인재들과 전담 미팅과 맞춤형 지도를 받을 수 있는 기회를 제공하여 눈길을 끌었다.

DIAGEO 소개

디아지오 (Diageo)는 증류주 및 맥주 카테고리 전반에 걸쳐 뛰어난 브랜드 컬렉션을 보유한 음료 주류 분야의 글로벌 리더이다. 이 뛰어난 브랜드 리스트에는 모틀락(Mortlach), 조니워커(Johnnie Walker), 크라운 로얄(Crown Royal), J&B 와 뷰캐넌 위스키(J&B and Buchanan’s whiskies), 스미노프, 시로크와 케텔원 보드카(Smirnoff, Cîroc and Ketel One vodkas), 캡틴 모건(Captain Morgan), 베일리스(Baileys), 돈 훌리오(Don Julio), 탄케레이 (Tanqueray), 기네스 (Guinness)등이 있다. 디아지오의 제품은 전 세계 180여 개국에서 판매되고 있을 정도로 글로벌 기업이다. 런던증권거래소(DGE)와 뉴욕증권거래소(DEO)에 상장되어 있다. 습니다. 디아지오와 구성원, 디아지오의 다양한 브랜드, 주요 성과에 대한 자세한 정보는 www.diageo.com 에서 확인이 가능하다. 주요 정보와 이니셔티브, 모범 사례에 대한 확인이 필요할 경우 책임감 있는 음주문화 리소스를 제공하는 디아지오의 웹사이트(www.DRINKiQ.com)를 방문하세요. 늘 어느 곳에서나 우리의 아름다운 라이프를 기념합니다.

