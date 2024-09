Kompetisi Koktail Terbesar di Dunia Menganugerahi Keegan McGregor sebagai Bartender Global World Class Tahun Ini

Ribuan orang berkompetisi dalam edisi ke-15 World Class untuk mengincar gelar yang didambakan tersebut

SHANGHAI, Sept. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Keenan McGregor dari Kanada telah dianugerahi gelar yang didambakan sebagai Bartender Global World Class Tahun 2024 di kompetisi koktail terbesar di dunia, yang dirayakan di Shanghai tahun ini. Berkompetisi dengan finalis dari 44 wilayah di seluruh dunia, yang mencakup enam benua, Keegan McGregor dianugerahi sebagai pemenang utama oleh deretan legenda industri internasional selama perayaan tahunan budaya koktail global ini.

Keegan dari Highwayman Bar menonjol di antara pesaing lainnya dengan menyajikan serangkaian sajian khas yang merayakan komunitas, keberlanjutan, dan inovasi, untuk mendapatkan tempat di Final Global, yang diselenggarakan di salah satu kota paling bersejarah dan terkenal di dunia, Shanghai. Kompetisi World Class, yang diselenggarakan oleh Diageo, siap untuk menantang dan menginspirasi generasi bartender berikutnya melalui kontes yang penuh semangat dengan memberikan penghargaan kepada mereka yang telah mendorong kreativitas, kemampuan bercerita, dan teknik mereka ke tingkat berikutnya.

Bertemakan 'Warisan Masa Depan', acara tahun ini membuktikan bahwa masa depan bartender tidak pernah semenarik ini, dengan penemuan paduan cita rasa yang unik dan konsep koktail yang mencerminkan semangat yang kentara di bar terbaik di seluruh dunia.

Sebagai bagian dari perjalanannya, sang pemenang menampilkan cara Wiski Scotch dapat terlihat hidup dan meningkatkan generasi baru penyajian menggunakan teknologi, dengan sajian Johnnie Walker Blue Label khusus. Ia juga ditantang untuk membuat duo minuman yang menggambarkan kembali kota asalnya dan Shanghai menggunakan bahan asli serta tequila Don Julio. Untuk kota asalnya, Halifax, Nova Scotia, ia memamerkan karyanya pada hidangan yang disebut Hodge Podge – rebusan sayuran hasil panen setempat – dan menambahkan elemen yang menciptakan sentuhan berbeda pada eggnog klasik. Dalam tantangan vodka Ketel One, Keegan ditugaskan untuk menciptakan inisiatif koktail yang mendukung pertumbuhan komunitas keramahtamahan di lingkungannya di Halifax. Ia juga menciptakan tiga koktail gin pertama dengan Tanqueray No. TEN, yang membawa juri ke perjalanan melalui sejarah bartender dan ke masa depan, dengan setiap minuman memberikan penghormatan kepada legenda industri.

Tantangan Singleton adalah merancang sajian wiski Single Malt Scotch yang teatrikal dan cerdik, dengan memadukan rasa dan suara. Puncaknya adalah tantangan final The Shanghai Showdown, yang menantang Keegan beserta tujuh finalis lainnya untuk menciptakan pengalaman pop-up bar imersif yang melampaui batas bartender serta mengatur suasana masa depan budaya koktail.

Beberapa talenta yang paling dihormati dan mendapatkan penghargaan di industri yang meliputi Agostino Perrone, Direktur Miksologi di Connaught Bar Pemenang Penghargaan di London, Ryan Chetiyawardana, dalang dari dinasti Mr Lyan, Julie Reiner dari tempat terkenal di NYC, Milady's dan Clover Club, bersama tim elite bartender dan pemilik bar dari beberapa bar paling terkenal di dunia menjadi panel juri selama seminggu.

Keegan McGregor, Bartender Global World Class Tahun 2024, mengatakan:

"Perjalanan World Class saya dimulai enam tahun yang lalu, sehingga ini merupakan pengalaman yang sangat spesial untuk diakui sebagai Bartender Global World Class Tahun 2024. Persahabatan di antara pesaing minggu ini telah menginspirasi dan membuat saya bersemangat. Saran terbesar yang saya terima adalah menjadi diri sendiri dan itulah yang saya lakukan."

Kevin Delaney, Manajer Merek Senior Global World Class, mengatakan:

"World Class telah berkembang pesat selama 15 tahun terakhir serta menumbuhkan reputasi sebagai pusat tren dan puncak budaya bar. Program tahun ini terasa seperti puncak dari satu dekade dan setengah tahun pembelajaran serta pertumbuhan untuk program dan komunitas keramahtamahan global kami. Shanghai adalah titik pertemuan unik antara hal tradisional dan modern serta kota tersebut sangat pas untuk minggu kreativitas, profesionalisme, dan keramahtamahan terbaik yang luar biasa. Diageo telah lama berkomitmen untuk merayakan yang terbaik dari industri yang luar biasa ini, dan malam ini kami merayakan pemenang tahun ini, tetapi juga semua orang yang telah menjadi bagian dari World Class selama 15 tahun terakhir. Saya sangat bangga dengan Keegan dan tidak sabar untuk menjadi bagian dari babak baru yang menarik dalam perjalanannya sebagai Bartender Global World Class Tahun Ini".

Pencinta koktail dan pakar industri bepergian dari seluruh dunia untuk mengikuti program sorotan selama tiga minggu yang begitu inovatif dan dinamis. Festival Koktail World Class, yang mendampingi kompetisi ini, menampilkan koktail terbaik di Shanghai dan area sekitarnya, serta kancah bar dengan lebih dari 100 tempat yang berpartisipasi dengan acara dan menu yang unik. Sesi bersama bartender tamu nan spesial diadakan di sejumlah bar Shanghai pemenang penghargaan di Shingo Gokan, Speak Low, Sober Company, dan The Odd Couple; Coa Shanghai, bar koktail yang terinspirasi dari Meksiko, yang berspesialisasi dalam minuman keras agave dan koktail; Hope & Sesame Guangzhou, yang menempati peringkat Nomor 14 di 50 Bar Terbaik di Asia; Epic, bar koktail pemenang penghargaan kreasi Cross Yu yang menampilkan Budaya Setempat dan Era Disko Shanghai, serta Suzu Bar, Shanghai yang kental akan pengaruh Jepang. Juara global World Class tahun lalu, Jacob Martin, juga menyelenggarakan sesi bartender tamu di hotel mewah Mandarin Oriental, di kota tetangga Guangzhou.

Kumpulan pakar industri internasional World Class tidak hanya sekadar menilai tantangan dan mengambil alih kancah bar di kota ini, melainkan juga berpartisipasi dalam program Bimbingan World Class perdana dan berkontribusi dalam Industry Forum. Ini terdiri atas seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok, yang berfokus untuk membahas topik terhangat dan paling sering dibahas di industri saat ini, yang dihadapi bisnis dan tenaga profesional keramahtamahan global di setiap wilayah. Ini meliputi “Vibe Architecture” bersama Julie Reiner, Adrián Michalčík, Shelley Tai, dan Ervin Trykowski, yang menerangkan kepada peserta tentang dasar-dasar penting dalam membangun lanskap indrawi yang secara sempurna melengkapi sajian konsumen. “Content is Queen” bersama Jing Zhang, Pemimpin Redaksi Global Jing Daily, Kaitlyn Stewart dari @likeablecocktails, dan Giuliana Pe Benito, Manajer Kebudayaan Global untuk World Class dan Tanqueray, dipandu oleh Gillian Cook, Kepala Kebudayaan Global untuk Diageo Luxury. Bersama-sama, mereka berbincang seputar beragam solusi unik yang dihadirkan kreator konten masa kini guna menghadapi tantangan dalam membangun merek kemewahan dan menjangkau khalayak di era digital.

TENTANG KEEGAN MCGREGOR

Lahir dan besar di Halifax, Nova Scotia, Keegan jatuh cinta dengan dunia keramahtamahan saat ia berkeliling Kanada, setelah mempelajari musik Klasik di New Brunswick.

Keegan memiliki tujuan sederhana, yaitu selalu memastikan pelanggannya menerima sambutan yang hangat - merasa seakan mereka telah diundang ke rumahnya untuk menghadiri pesta dapur dan menyesap minuman yang tepat. Ia terus berupaya membantu mengembangkan pasar yang didominasi pub ini dengan mengedukasi pelanggan dan rekan sejawatnya, serta menarik lebih banyak perhatian terhadap dunia minuman beralkohol. Tahun ini adalah kali ketiga Keegan berkompetisi dalam World Class Kanada.

TENTANG WORLD CLASS

World Class memiliki misi untuk menginspirasi orang-orang untuk mengonsumsi minuman beralkohol dengan lebih baik sekaligus menciptakan pengalaman tak terlupakan. Baik di rumah maupun bar, World Class mendorong konsumen untuk memikirkan dan memedulikan minuman beralkohol yang mereka minum serta di mana dan bagaimana mereka mengonsumsi minuman beralkohol, dan dengan melakukannya, menemukan hal terbaik dari budaya koktail.

World Class telah mendukung, melatih, dan menginspirasi lebih dari 400.000 bartender di seluruh dunia selama lima belas tahun terakhir, sekaligus memasangkan mereka dengan minuman keras terbaik di dunia. World Class adalah otoritas informasi terkait minuman beralkohol, tren, resep koktail, dan wawasan industri terbaru dalam industri minuman beralkohol global.

TENTANG WORLD CLASS INDUSTRY FORUM

World Class adalah perkumpulan global talenta-talenta paling disegani dan terkenal di dunia, dan melalui prakarsa World Class Industry Forum, beragam percakapan yang memicu kreativitas pun dipupuk. Industry Forum merupakan ajang yang menyatukan komunitas ini dan mendorong suara-suara terkemuka untuk membagikan wawasan, membahas dampak, dan membangun warisan yang bertahan lama bagi pihak-pihak dalam industri. Dari penerapan miksologi berbasis teknologi hingga arsitektur suasana, seni meracik hubungan emosional bagi tamu, komunitas ini tetap berkomitmen untuk mengubah budaya koktail dan menghadirkan pengalaman tingkat lanjut bagi setiap pencinta koktail. World Class Industry Forum tahun ini juga mengenalkan program bimbingan empat mata yang baru, yang menawarkan kepada para finalis peluang untuk menerima waktu penuh dedikasi dan panduan khusus dari sejumlah talenta terkemuka kelas dunia di industri, termasuk World Class Hall of Fame.

TENTANG DIAGEO

Diageo adalah pemimpin global di ranah minuman beralkohol dengan koleksi merek yang luar biasa di seluruh kategori minuman keras dan bir. Merek-merek ini meliputi Mortlach, Johnnie Walker, Crown Royal, wiski J&B dan Buchanan’s, Smirnoff, vodka Cîroc dan Ketel One, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray, dan Guinness. Diageo adalah perusahaan global, dan produk kami dijual di lebih dari 180 negara di seluruh dunia. Perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek London (DGE) dan Bursa Efek New York (DEO). Untuk informasi selengkapnya tentang Diageo, karyawan kami, merek kami, dan kinerja kami, kunjungi kami di www.diageo.com. Kunjungi sumber daya konsumsi minuman beralkohol yang bertanggung jawab secara global dari Diageo, www.DRINKiQ.com, untuk mengetahui beragam informasi, prakarsa, dan cara untuk membagikan praktik terbaik. Merayakan kehidupan, setiap hari, di mana saja.

