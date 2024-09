תחרות הקוקטיילים הגדולה בעולם מכתירה את קיגן מקגרגור לברמן השנה העולמי ב- World Class

אלפים התחרו במהדורה ה-15 של World Class על התואר הנכסף

שנגחאי, Sept. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- קיגן מקגרגור (Keegan McGregor) מקנדה זכה בתואר הנחשק של ברמן השנה העולמי לשנת 2024 בתחרות הקוקטיילים הגדולה בעולם, שנחגגת השנה בשנגחאי. קיגן מקגרגור, שהתחרה מול הפיינליסטים מ-44 אזורים ברחבי העולם, המשתרעים על פני שש יבשות, הוכרז למנצח האולטימטיבי על ידי שורה בינלאומית של אגדות תעשייה, במהלך החגיגה השנתית של תרבות הקוקטיילים העולמית.

קיגן מ-Highwayman Bar בלט בין המתחרים האחרים כשהציג סדרה של מנות דגל שחגגו קהילה, קיימות וחדשנות, כדי להרוויח מקום בגמר העולמי, שנערך באחת הערים ההיסטוריות והמפורסמות בעולם, שנגחאי. תחרות World Class, בהנחיית חברת Diageo, נועדה לאתגר ולעורר השראה בדור הבא של הברמנים באמצעות תחרות נמרצת שבה הם מתוגמלים על דחיפת היצירתיות, הסיפור והטכניקות שלהם לשלב הבא.

האירוע השנה, שנשא את הנושא 'מורשת עתידית', הוכיח כי עתיד הברטינג מעולם לא היה מרגש יותר, עם גילוי שילובי טעמים ייחודיים וקונספטים של קוקטיילים המשקפים את החיוניות שרואים בברים הטובים ביותר בעולם.

כחלק מהמסע שלו, המנצח הראה כיצד וויסקי סקוטי יכול להתעורר לחיים ולרומם דור חדש של מנות באמצעות טכנולוגיה, עם הגשה בהתאמה אישית של Johnnie Walker Blue Label. הוא גם אותגר ליצור צמד משקאות שידמיין מחדש הן את עיר הולדתו והן את שנחאי עם מרכיבים מקומיים לצד טקילה דון חוליו. בעיר הולדתו, הליפקס, נובה סקוטיה, הוא הציג לראווה את הגרסה שלו למנה בשם הודג' פודג' - תבשיל עם ירקות מקומיים שנקטפו - ולקח אלמנטים מזה כדי ליצור טוויסט על ליקר ביצים קלאסי. באתגר וודקה Ketel One הוטל על קיגן ליצור יוזמת קוקטיילים התומכת בצמיחת קהילת האירוח בשכונתו בהליפקס. הוא גם יצר שלושה קוקטיילים חלוציים של ג'ין עם Tanqueray No. TEN, שלקחה את השופטים למסע דרך ההיסטוריה של הברטינג ואל העתיד, כשכל משקה חולק כבוד לאגדת תעשייה.

האתגר של סינגלטון היה לעצב משרת וויסקי סקוטי סינגל מאלט תיאטרלית גאונית, המשלבת טעם עם סאונד. השיא היה אתגר הגמר של The Shanghai Showdown, שבו קיגן יחד עם שבעה פיינליסטים אחרים יצרו חווית פופ-אפ סוחפת שחצתה את גבולות הברטנינג וקבעה את הטון לעתיד תרבות הקוקטיילים.

כמה מהכישרונות המוערכים והמוערכים ביותר בתעשייה, כולל אגוסטינו פרונה, מנהל המיקסולוגיה בבר Connaught עטור הפרסים בלונדון, ריאן צ'טיוורדנה, המוח מאחורי אימפריית Mr Lyan, ג'ולי ריינר מ- NYC hot-spots, Milady's ומועדון Clover, לצד צוות עילית של ברמנים ובעלי ברים מאחורי כמה מהברים המפורסמים ביותר בעולם יצרו את פאנל השופטים לאורך כל השבוע.

קיגן מקגרגור, הברמן העולמי של השנה לשנת 2024, אמר: "המסע שלי ב- World Class התחיל לפני שש שנים, כך שזו חוויה מיוחדת מאוד להיות מוכר כברמן העולמי של השנה ב- World Class 2024. האחווה בין המתחרים השבוע הייתה מעוררת השראה וגם החזיקה אותי. העצה הכי גדולה שקיבלתי הייתה להיות עצמי וזה בדיוק מה שעשיתי".

קווין דילייני, מנהל מותג גלובלי בכיר ב- World Class, אמר:

" World Class עברה מחיל אל חיל ב-15 השנים האחרונות וצמחה למוניטין כחממה של טרנדים וכפסגת תרבות הברים. התוכנית השנה באמת מרגישה כמו שיאו של עשור וחצי של למידה וצמיחה עבור התוכנית שלנו וקהילת האירוח העולמית. שנחאי היא מפגש ייחודי של מסורתי ומודרני והעיר קבעה את הסצנה לשבוע מדהים של יצירתיות, מקצועיות ואירוח במיטבו. Diageo מחויבת מזה זמן רב לחגוג את המיטב של התעשייה הנפלאה הזו והערב אנו חוגגים את הזוכה השנה, אך גם את כל מי שהיה חלק מ- World Class במהלך 15 השנים האחרונות. לא יכולתי להיות גאה יותר בקיגן ולא יכולתי לחכות להיות חלק מהפרק החדש והמרגש הזה במסע שלו כברמן השנה העולמי ב- World Class ".

חובבי קוקטיילים ומומחים בתעשייה נסעו מכל רחבי העולם כדי להיות חלק מתוכנית חדשנית ודינמית בת שלושה שבועות של רגעי שיא. פסטיבל הקוקטיילים ברמה עולמית, המלווה את התחרות, הציג את המיטב של שנגחאי וסצנת הקוקטיילים והברים של הסביבה עם למעלה מ-100 מקומות הפועלים עם אירועים ותפריטים ייחודיים. משמרות אורח מיוחדות נערכו במארח הברים עטורי הפרסים של שינגו גוקאן משנחאי, Speak Low, Sober Company ו-The Odd Couple; קואה שנגחאי (Coa Shanghai), בר קוקטיילים בהשראה מקסיקנית המתמחה במשקאות חריפים וקוקטיילים של אגבה; הופ אנד סומסום, גואנגג'ואו, מדורג במקום ה-14 ברשימת 50 הברים הטובים ביותר באסיה; Epic, בר קוקטיילים עטור פרסים מבית Cross Yu, המציג לראווה את התרבות המקומית של שנגחאי ואת עידן הדיסקו, ואת בר Suzu בהשפעה יפנית, שנחאי. הזוכה העולמי בשנה שעברה, ג'ייקוב מרטין, אירח גם הוא משמרת אורח במלון מנדרין אוריינטל היוקרתי, בגואנגז'ו הסמוכה.

הקבוצה הבינלאומית של מומחי התעשייה של World Class עשתה יותר מאשר לשפוט אתגרים ולהשתלט על סצנת הברים בעיר, הם גם השתתפו בתוכנית ההדרכה הראשונה אי פעם ברמה עולמית ותרמו לפורום התעשייה. זה כלל סמינרים, סדנאות ודיונים קבוצתיים, שהתמקדו בדיון בנושאים החמים והמדוברים ביותר של התעשייה, העומדים בפני עסקי אירוח גלובליים ואנשי מקצוע בכל אזור. אלה כללו את "Vibe Architecture" עם ג'ולי ריינר, אדריאן מיכלצ'יק, שלי טאי וארווין טריקובסקי, שהטביעו את המשתתפים באלמנטים החיוניים של בניית נוף חושי המשלים באופן מושלם את ההיצע הצרכני. "התוכן הוא המלכה" עם ג'ינג ז'אנג, העורכת הראשית הגלובלית של Jing Daily, קייטלין סטיוארט מ-@likeablecocktails וג'וליאנה פה בניטו, מנהלת התרבות הגלובלית של World Class ו-Tanqueray, התארחה אצל ג'יליאן קוק, מנהלת התרבות הגלובלית של Diageo Luxury. יחד, הם בחנו את הפתרונות הייחודיים שיוצרי התוכן של היום מביאים לאתגרים בבניית מותגי יוקרה והגעה לקהלים בעידן הדיגיטלי.

אודות קיגן מקגרגור

קיגן מקגרגור (KEEGAN MCGREGOR) נולד וגדל בהליפקס, נובה סקוטיה, והתאהב באירוח במהלך סיבוב הופעות בקנדה, לאחר שלמד מוזיקה קלאסית בניו ברונסוויק.

לקיגן יש מטרה פשוטה לוודא תמיד שהלקוחות שלו מקבלים קבלת פנים חמה - להרגיש כאילו הם הוזמנו לביתו למסיבת מטבח ויש להם את המשקה הנכון ביד. הוא שואף ללא הרף לעזור להצמיח את השוק הנשלט על ידי פאבים על ידי הדרכת לקוחותיו ועמיתיו, והבאת תשומת לב רבה יותר לעולם הניחוחות. השנה הייתה זו הפעם השלישית שקיגן התחרה בקנדה ב- WORLD CLASS.

אודות WORLD CLASS

המשימה של World Class היא לעודד אנשים לשתות טוב יותר וליצור חוויות בלתי נשכחות בתהליך. בין אם בבית או בבר, World Class מעודדת את הצרכנים לחשוב ולדאוג מה, איפה ואיך הם שותים, ובכך לגלות את המיטב של תרבות הקוקטיילים.

World Class תמכה, הכשירה ונתנה השראה ליותר מ-400,000 ברמנים ברחבי העולם במשך חמש עשרה השנים האחרונות, תוך שיתוף פעולה עם מיטב המשקאות עם הניחוחות בעולם. World Class היא הסמכות בתעשיית המשקאות העולמית למידע על המשקאות האחרונים, טרנדים, מתכוני קוקטיילים ותובנות מהתעשייה.

אודות פורום התעשייה ב- World Class

World Class הוא מפגש עולמי של הכישרונות המכובדים והמפורסמים ביותר בעולם, ובאמצעות יוזמת פורום התעשייה ב- World Class, השיחות שמציתות יצירתיות מטופחות. פורום התעשייה מספק פלטפורמה המאחדת את הקהילה ומעודדת קולות מובילים לחלוק תובנות, לדון בהשפעה ולבנות מורשת מתמשכת עבור אלה בתעשייה. מהכנסת הטכנולוגיה המשולבת במיקסולוגיה ועד לארכיטקטורת וייב, האמנות של יצירת חיבור רגשי לאורחים, הקהילה נשארת מחויבת לשנות את תרבות הקוקטיילים ולספק חוויות ברמה הבאה לכל חובב קוקטיילים. פורום התעשייה World Class השנה הציג גם תוכנית הדרכה חדשה לגמרי אחד על אחד, המציעה למועמדים הסופיים את ההזדמנות לקבל זמן ייעודי והדרכה בהתאמה אישית מכמה מהכישרונות המובילים בעולם של התעשייה, כולל היכל התהילה ב- World Class.

אודות DIAGEO

Diageo היא מובילה עולמית במשקאות אלכוהוליים עם אוסף יוצא מן הכלל של מותגים בקטגוריות משקאות חריפים ובירות. מותגים אלה כוללים אתMortlach , ג'וני ווקר, Crown Royal, J&B ו- Buchanan’s whiskies, סמירנוף, Cîroc וודקה Ketel One, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray וגינס. Diageo היא חברה גלובלית, והמוצרים שלנו נמכרים ביותר מ -180 מדינות ברחבי העולם. החברה נסחרת הן בבורסה לניירות ערך בלונדון (DGE) והן בבורסה לניירות ערך בניו יורק (DEO). למידע נוסף על Diageo, האנשים שלנו, המותגים שלנו והביצועים, בקרו אותנו ב-www.diageo.com. בקרו במשאב מרכז השתייה האחראי העולמי של Diageo, בכתובת www.DRINKiQ.com, לקבלת מידע, יוזמות ודרכים לשיתוף שיטות עבודה מומלצות. חוגגים את החיים, כל יום, בכל מקום.

