KFSHRC revoluciona la atención al paciente con programa pionero de embajadores de experiencias

RIAD, Arabia Saudita, Sept. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) redefine la participación y atención al paciente a través de este Programa de Embajadores de Experiencia pionero.

Esta iniciativa capacita a los empleados seleccionados para convertirse en "embajadores" de varios departamentos, liderar proyectos de mejora, monitorear los estándares de servicio y abordar los factores críticos de satisfacción del paciente. Este enfoque optimiza todos los aspectos del recorrido del paciente, desde la calidad de la atención clínica hasta el entorno hospitalario en general.

Una de las características destacadas del programa es el esfuerzo de organización, que crea un ambiente más organizado y tranquilo favorable para la curación. Al centrarse en mantener una atmósfera limpia y sin estrés, KFSHRC aborda directamente las necesidades emocionales y psicológicas de los pacientes, reforzando su dedicación a la atención holística.

Además de mejorar el entorno del paciente, el programa implementa soluciones innovadoras como la tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) para agilizar las operaciones, asegurando que los recursos críticos como las sillas de ruedas estén rápidamente disponibles para los pacientes cuando los necesiten. Este enfoque en la eficacia operacional mejora el acceso del paciente y demuestra la integración transparente de la tecnología en la atención al paciente.

Al redefinir continuamente sus prácticas a través de feedback en tiempo real y soluciones innovadoras, KFSHRC continúa siendo un líder en el sector de servicios de atención médica de talla mundial. Este programa es un modelo de excelencia que podría inspirar iniciativas similares en todo el mundo, contribuyendo al desarrollo de una mayor participación del paciente y estándares de atención.

Es de notar que King Faisal Specialist Hospital & Research Centre fue clasificado en primer lugar en el Medio Oriente y África y en vigésimo lugar en todo el mundo, en la lista de los 250 principales centros médicos académicos en el mundo por segundo año consecutivo. Este reconocimiento es un testimonio del compromiso de KFSHRC con la excelencia y debe infundir confianza en la credibilidad de la institución. Además, en el mismo año, la revista Newsweek lo clasificó entre los mejores 250 hospitales del mundo, consolidando aún más su posición como líder mundial en atención médica.

Contacto de Medios:

Essam AlZahrani

+966 55 525 4429

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1e51bc90-6638-4c5e-a522-cae7a174f781

