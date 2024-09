Deuxième cérémonie annuelle de MADD Canada en hommage aux victimes ontariennes de la conduite avec capacités affaiblies

BRAMPTON, Ontario, 14 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les familles et les amis des victimes tuées dans des collisions dues à l’alcool, au cannabis et/ou à d’autres drogues se rassembleront aujourd’hui à Brampton pour assister à la deuxième édition annuelle de la cérémonie et veille à la chandelle de MADD Canada au monument commémoratif de l’Ontario. Les noms de 22 nouvelles victimes ont été ajoutés au monument de l’Ontario, ce qui porte le nombre total de victimes de la conduite avec capacités affaiblies à 158 depuis l’inauguration du monument en 2023.



« Pour les familles et les amis des victimes, le monument commémoratif de l’Ontario est un lieu privilégié où venir se souvenir de leurs êtres chers », a expliqué Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada, qui a perdu sa mère Beryl Hansen en 1999 dans une collision attribuable à la conduite avec capacités affaiblies. « Il sert également de rappel des conséquences catastrophiques de la conduite avec capacités affaiblies, un crime entièrement évitable. Chaque nom sur ce monument représente non seulement une vie fauchée, mais également une famille changée à tout jamais et l’urgence d’agir. Nous nous engageons à honorer la mémoire des victimes en poursuivant sans relâche nos efforts de lutte contre la conduite avec capacités affaiblies. »

Shannon Thunderbird, aînée des Premières Nations des Tsimshian de la côte, Harkirat Singh, maire adjoint de Brampton, Charmaine Williams, ministre associée des Perspectives sociales et économiques pour les femmes, Hubert Hiltz, surintendant d’état-major du Service de police régional de Peel, Nick Ruller, chef adjoint par intérim du service d’incendie, et André Phelps, chef surintendant de la PPO, se joindront à MADD Canada pour témoigner de leur soutien des familles de l’Ontario et rendre hommage aux victimes.

Depuis 2009, MADD Canada a érigé des monuments commémoratifs en hommage aux victimes de la conduite avec capacités affaiblies au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, au Québec et en Ontario. Nous organisons chaque année des cérémonies sur les sites des monuments pour dévoiler les nouveaux noms qui y ont été gravés et rendre hommage à toutes les victimes. Nous travaillons actuellement en vue de l’établissement de monuments commémoratifs à l’Île-du-Prince-Édouard et en Colombie-Britannique.

MADD Canada tient à remercier la Ville de Brampton de son appui à l’établissement de ce monument commémoratif et de son soutien des cérémonies annuelles.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 647-462-6233, ou ankongmeneck@madd.ca

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

