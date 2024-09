Förderung der verarbeitenden Industrie in Jingxi City, Guangxi, als Motor für lokales Wirtschaftswachstum

JINGXI, China, Sept. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vor kurzem wurde die erste Lieferung von lokal verarbeiteten, gerösteten und gesalzenen Cashewkernen aus Jingxi City, Guangxi, nach Kasachstan exportiert, was einen neuen Durchbruch für die verarbeitende Industrie der Stadt darstellt.



Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist über diesen Link verfügbar.

Die Stadt Jingxi hat in den letzten Jahren die Umsetzung eines Entwicklungsmodells forciert, das auf einer Kombination von grenzüberschreitendem Handel und lokaler Verarbeitung basiert. Dabei werden importierte Rohstoffe im grenznahen Wirtschafts- und Industriepark der Stadt Jingxi verarbeitet und die fertigen Produkte auf dem nationalen und internationalen Markt verkauft. Um die Entwicklung der lokalen verarbeitenden Industrie zu fördern, nutzt Jingxi City die Vorteile des grenzüberschreitenden Handels in den Grenzgebieten, treibt den Bau des Longbang Hafens kontinuierlich voran, verbessert die weichen und harten Standortfaktoren des Handelsplatzes und baut ein umfassendes System mit einer Plattform und drei Märkten auf. Dadurch wurde der grenzüberschreitende Handel vereinfacht und standardisiert, was dazu beitrug, dass sich der Hafen von Longbang von einem Transit- zu einem Handelshafen entwickelte und ein günstiges Umfeld für die lokale verarbeitende Industrie schuf.

Derzeit gibt es in der Stadt Jingxi 23 lokale Unternehmen der verarbeitenden Industrie, die im grenzüberschreitenden Handel tätig sind, darunter 9 Unternehmen, die den vorgesehenen Schwellenwert überschreiten. Diese Unternehmen verarbeiten hauptsächlich Produkte wie kühlkettenpflichtige Fischereiprodukte, Nussprodukte und Produkte der traditionellen chinesischen Medizin in verschiedenen Verarbeitungsbereichen.

Nach Angaben der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Jingxi erreichte der Gesamtwert der importierten Waren, die im Hafen von Longbang lokal verarbeitet wurden, von Januar bis Juli dieses Jahres 2,187 Milliarden Yuan. Der Beitrag zur Wertschöpfung der lokalen verarbeitenden Industrie von neun Unternehmen über dem vorgesehenen Umfang erreichte 1,306 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 157,94 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die lokale verarbeitende Industrie ist zu einem neuen Wachstumsmotor für die Wirtschaft der Stadt Jingxi geworden. Die Stadt Jingxi wird die Entwicklung der lokalen verarbeitenden Industrie weiter fördern, die Unterstützung für Unternehmen weiter ausbauen und das Geschäftsumfeld konsequent optimieren, um sicherzustellen, dass bei der Projektumsetzung alle Aspekte berücksichtigt werden.

Quelle: Die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Jingxi

Kontaktperson: Herr Zeng, Tel.: 86-10-63074558

