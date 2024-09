PHILIPPINES, September 14 - Press Release

September 14, 2024 Statement of Senator Risa Hontiveros on Quiboloy's camp asking for hospital arrest in Davao City Seryosong mga krimen ng human trafficking, rape, at child abuse ang kinakaharap ni Apollo Quiboloy. Dapat pantay-pantay ang trato sa mga akusado, anuman ang kanilang katayuan o koneksyon. Dapat walang special treatment sa kanya. Napaka-entitled at wala sa lugar ang paghiling niya ng hospital arrest sa Davao. Bakit nga ba sa Davao? Dahil ba may isang kaibigan siyang maimpluwensiya doon? Wala din siyang karapatan na mamili kung saan niya gustong ma-detain. Wala na siya sa loob ng "King Dome," kaya huwag na siyang mag-astang Diyos.

