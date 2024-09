La Iniciativa “MC Groceries” Destinada para Combatir el Hambre Infantil en el Condado de Montgomery será el Enfoque “En Sintonía con el Concejo” con el Invitado Especial el Concejal Albornoz por Radio América 

MARYLAND, December 9 - For Immediate Release: Thursday, September 12, 2024 La conmemoración del Mes de la Herencia Hispana del Concejo del Condado de Montgomery del próximo primero de octubre será otro tema de discusión

ROCKVILLE, Md., 12 de septiembre del 2024—Los invitados del programa de esta semana de En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán el Concejal Gabe Albornoz, quien preside el Comité de Salud y Servicios Humanos del Concejo del Condado de Montgomery; Carlos Lam, miembro de la Asociación de Guatemaltecos sin Fronteras; Ari Hernández, miembro de la Asociación de Guatemaltecos sin Fronteras; y Pedro Rodríguez, cónsul de El Salvador. El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 13 de septiembre a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music. El programa radial comenzará con una discusión el invitado especial el Concejal Albornoz para hablar sobre "MC Groceries", una iniciativa innovadora en el Condado de Montgomery destinada a aumentar la seguridad alimentaria y erradicar el hambre infantil. El programa utiliza Instacart Health Fresh Funds para ofrecer fondos a un aproximado de 600 familias para realizar sus compras en líneas, posteriormente, los alimentos serán entregados en los hogares de los beneficiarios. El programa "MC Groceries" permite a las familias elegir su supermercado participante de preferencia y seleccionar los alimentos que deseen basados en sus necesidades de salud, y preferencias culturales. El Concejal Albornoz compartirá detalles sobre los criterios de elegibilidad y el proceso de registro. El segundo segmento destacará a la Asociación de Guatemaltecos sin Fronteras, una organización sin fines de lucro con sede en Maryland que se enfoca en brindar acceso a recursos que pueden empoderar a las personas y ayudarlas a alcanzar su máximo potencial. La Asociación de Guatemaltecos sin Fronteras también destaca el uso de la marimba, un instrumento nacional y patriótico de Guatemala. En honor al Mes de la Herencia Hispana, el Concejo del Condado de Montgomery celebrará con una conmemoración especial pautada para el primero de octubre a las 11:15 a.m. La sede del Concejo del Condado de Montgomery será el escenario de una acto cultural donde la Asociación de Guatemaltecos sin Fronteras realizará un acto musical. En esta entrevista se compartirán más detalles de la celebración que contará con un reportaje especial destacando la admirable labor de tres mujeres pioneras de la cultura hispana. Durante el mes de septiembre también se conmemora la independencia de los países centroamericanos, y del país Azteca. Es por ello, que el programa radial concluirá con detalles sobre la celebración de la independencia de El Salvador que realizará en la sede consular el próximo lunes, 16 de septiembre. Habrá comida típica, folklore y entretenimiento familiar. La sede consular esta ubicada en el 926 Philadelphia Ave. en Silver Spring. El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que le conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C. En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas. # # # Release ID: 24-322

Media Contact: Marcela Rodriguez 240-777-7808

