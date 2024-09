KFSHRC pionero en innovación ética en la atención médica mundial

RIAD, Arabia Saudita, Sept. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) reiteró su compromiso con la innovación ética en sus esfuerzos por defender la investigación médica y la atención al paciente. KFSHRC asegura que su integración de tecnologías innovadoras, como IA y CRISPR, es guiada por estructuras éticas rigurosas que priorizan la transparencia, responsabilidad y bienestar del paciente.

En el centro del compromiso de KFSHRC con la atención médica ética está su Comité de Ética en Investigación. Este comité desempeña un rol crucial para asegurar que toda investigación que involucre sujetos humanos se adhiera a estándares reconocidos mundialmente. Para salvaguardar los derechos y el bienestar de los participantes a través de consentimiento informado y minimización de riesgos, el comité reafirma a las partes interesadas sobre el compromiso inquebrantable del hospital con la atención médica ética.

Los sistemas de IA, como la plataforma ANFAL, están diseñados para mejorar los procesos de toma de decisiones clínicas, someterse a auditorías continuas para evitar favoritismos y garantizar resultados equitativos, con los profesionales médicos que participan en las decisiones para garantizar transparencia y mantener la integridad del sistema. Del mismo modo, la tecnología CRISPR se supervisa estrictamente, centrándose únicamente en las aplicaciones terapéuticas para asegurar que las innovaciones sean transformadoras y éticamente sólidas.

Las asociaciones con organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Harvard permiten que KFSHRC comparta avances y conocimientos con países en desarrollo, fomentando la equidad en la salud mundial. Esto refleja una responsabilidad ética a través de iniciativas innovadoras como redes de telemedicina y programas de desarrollo de capacidades, asegurando accesibilidad a todas las regiones.

La participación de KFSHRC en el evento Saudi Data & AI Authority (SDAIA), en particular en la Cumbre Global de IA (GAIN), destaca su dedicación a integrar la tecnología de IA dentro de la atención médica de una manera éticamente responsable.

El trabajo de KFSHRC en medicina personalizada, IA y genómica ha establecido un punto de referencia para las prácticas de atención médica responsables y éticas. Esta dedicación a la atención centrada en el paciente fue reconocida por el 2024 Tech Impact Award por su iniciativa Home Hemodialysis. Dicho reconocimiento no solo valida los esfuerzos de KFSHRC, sino que también subraya su rol en el avance de los estándares mundiales de atención médica.

Es de notar que King Faisal Specialist Hospital & Research Centre fue clasificado en primer lugar en el Medio Oriente y África y en vigésimo lugar en todo el mundo, en la lista de los 250 principales centros médicos académicos en el mundo por segundo año consecutivo. Este reconocimiento es un testimonio del compromiso de KFSHRC con la excelencia y debe infundir confianza en la credibilidad de la institución. Además, en el mismo año, la revista Newsweek lo clasificó entre los mejores 250 hospitales del mundo, consolidando aún más su posición como líder mundial en atención médica.

Contacto de Medios:

Essam AlZahrani

+966 55 525 4429

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/98056005-a7d7-446c-93fc-1ee46fa6d1e3

