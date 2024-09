Virbac : le conseil d’administration annonce une réduction de capital par voie d’annulation d’actions propres

Le conseil d’administration réuni le 13 septembre 2024 a, sur autorisation de l’assemblée générale mixte du 20 juin 2023, décidé de réduire le capital social de Virbac par voie d’annulation de 67 340 actions propres. Ces actions ont été acquises courant de l’année 2023 dans le cadre du programme de rachat d’actions, autorisé par cette même assemblée générale.



Le capital social de Virbac s’élève désormais à 10 448 325 euros, il est divisé en 8 390 660 actions de 1,25 euros chacune, entièrement libérées.



À ce jour, le groupe familial Dick détient 50,09% du capital social et 66,20% des droits de vote de Virbac.



Les informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions ainsi qu’à la structure de l’actionnariat seront mises à jour sur le site internet de la société corporate.virbac.com





