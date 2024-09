Un investissement dans l’infrastructure de recherche pour soutenir les personnes de grand talent du Canada

Un montant de 86 millions de dollars consacré aux laboratoires et à l’équipement stimulera l’innovation dans des établissements d’enseignement postsecondaire partout au pays

SHERBROOKE, Québec, 13 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, le gouvernement du Canada a annoncé l’octroi de près de 86 millions de dollars par l’entremise de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) afin de soutenir 316 projets d’infrastructure de recherche dans 47 établissements partout au pays.

Cette contribution, octroyée par l’intermédiaire du Fonds des leaders John-R.-Evans (FLJE), aidera les établissements à attirer et à retenir nos meilleurs chercheurs et chercheuses.

L’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national, a fait cette annonce à l’Université de Sherbrooke, au nom de l’honorable François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie et de l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé.

Les projets financés par le Fonds des leaders John-R.-Evans comprennent les suivants :

Prédire l’élévation du niveau de la mer : en raison de l’évolution rapide des glaciers et des calottes glaciaires à l’échelle planétaire, il devient de plus en plus difficile de prédire l’élévation du niveau de la mer, d’autant plus que nous connaissons mal la façon dont la glace interagit avec l’océan. Cela tient en partie au phénomène de vêlage au cours duquel de gros blocs de glace s’effondrent dans l’eau, ce qui rend périlleuse l’étude de l’environnement océanique et glaciaire. Des scientifiques de l’Université du Manitoba tentent de remédier à cette situation au moyen d’un véhicule de surface autonome, financé par la FCI, qui peut mesurer, entre autres, la température de l’océan et celle de l’atmosphère, ainsi que l’épaisseur et la structure de la glace. Les premières mesures seront effectuées sur un glacier situé au sud de l’île d’Ellesmere, dans le nord du Nunavut, en collaboration avec la communauté inuite d’Aujuittuq (Grise Fiord), située à proximité;



Citation

« Les projets d’infrastructure financés par le gouvernement du Canada dans le cadre du Fonds des leaders John-R.-Evans de la Fondation canadienne pour l’innovation soutiennent les chercheurs et chercheuses qui repoussent les limites du savoir tout en favorisant la prospérité économique. À une époque où la concurrence est vive sur la scène internationale, le financement de la FCI aide les établissements à former, à recruter et à maintenir en poste ces chercheurs et chercheuses de talent et à faire en sorte que l’ensemble de la population canadienne tire profit de leurs innovations. »

– Roseann O’Reilly Runte, présidente-directrice générale de la Fondation canadienne pour l’innovation

Faits en bref

Ces investissements dans l’infrastructure font partie d’un financement de 502 millions de dollars annoncé par le gouvernement du Canada afin de soutenir la science, le personnel de recherche et la communauté étudiante.

Les projets soutenus par le Fonds des leaders John-R.-Evans recevront également du financement supplémentaire du Fonds d’exploitation des infrastructures (FEI) de la FCI pour couvrir les frais d’exploitation des infrastructures de recherche. L’investissement total de 85 895 698 millions de dollars comprend 19 822 084 millions du FEI;

Fondation canadienne pour l’innovation

Avec son mandat audacieux et sa vision stratégique, la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) donne aux chercheurs et chercheuses les moyens d’être des leaders mondiaux dans leur domaine et de répondre aux grands enjeux de société. La FCI contribue au financement d’outils, d’équipements et de laboratoires à la fine pointe de la technologie dans les universités, collèges, hôpitaux de recherche et organismes de recherche à but non lucratif. Cette infrastructure est nécessaire à la recherche fondamentale et permet de relever des missions de recherche qui transcendent les disciplines et mobilisent tous les secteurs. Les infrastructures de recherche financées par la FCI favorisent la mobilisation des connaissances, stimulent l’innovation et la commercialisation et offrent un milieu exceptionnel pour assurer la formation de la nouvelle génération.

