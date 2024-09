Deriv, Global Forex Ödülleri'nde 'En İyi Müşteri Desteği' Ödülüne Layık Görüldü

Deriv'in müşteri öncelikli felsefesi, yatırımcılara güç veren 25. yılına denk gelen Global Forex Ödülleri'nde 'En İyi Müşteri Desteği' ödülünü kazandı.

2024 yılı Deriv için kazanç yılıdır, bu yılın başlarında 'En Güvenilir Broker', 'En İyi Ticaret Deneyimi' (LATAM) 2024 ve 'En İyi Latin Amerika Bölgesi Broker'ı ödülleri kazanıldı.









LIMASOL, Kıbrıs, Sept. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 25 yıllık güven, yenilik ve hizmet mirasına sahip, dünya çapında tanınan bir çevrimiçi ticaret şirketi olan Deriv, Prestijli Global Forex Ödüllerinde 'En İyi Müşteri Desteği' ödülünü kazanarak olağanüstü müşteri desteğiyle tanındı.

Deriv'in 25. yıl dönümüne denk gelen 'En İyi Müşteri Desteği' ödülü, şirketin müşterilere kesintisiz ve destekleyici bir deneyim sunma konusundaki sarsılmaz bağlılığını takdir ediyor ve olağanüstü bir ticaret ortamı sunma konusundaki kararlılığını daha da vurguluyor.

Şirketin son 25 yıldaki başarısı müşteri odaklılık temeli üzerine inşa edilmiştir. Deriv, özel eğitim kaynakları, rekabetçi ticaret koşulları, kullanıcı dostu platformlar ve yenilikçi ürünler sunmaktadır. Ayrıca müşterilerin zamanında ve etkili destek almasını sağlamak için Bilgi Bankası , Yardım Merkezi, Canlı Sohbet ve WhatsApp hizmeti aracılığıyla güçlü müşteri desteği oluşturmaya da sürekli yatırım yaptı.

Deriv eş CEO'su Rakshit Choudhary şunları söyledi: "Müşterilerimiz yaptığımız her şeyin merkezinde yer alıyor. Bu takdir, müşterilerimize yardımcı olma konusunda sürekli olarak beklentileri aşan müşteri destek ekibimizin yorulmak bilmeyen çabalarını yansıtmaktadır. Deriv'in 25. yılını kutlarken, olağanüstü müşteri hizmetleri sunma ve dünya çapındaki tüccarları güçlendirme konusundaki kararlılığımızı yeniden teyit ediyoruz."

“Bu prestijli tanınma, yeniliğe olan bağlılığımızı doğruluyor ve müşterilerimizin bize duyduğu güveni güçlendiriyor. Müşteri Deneyimi Başkan Yardımcısı Jeyavarthini Vairakanan, "Bu bize sınırları zorlamaya, yeni endüstri standartları belirlemeye ve yaptığımız her şeyde müşteri memnuniyetine öncelik vermeye devam etme konusunda ilham veriyor" dedi.

Deriv'in müşteri destek felsefesi dürüstlük, hızlı yanıt verme ve uzmanlık üzerine kurulmuştur. Şirket, ticaretin karmaşık olabileceğinin farkındadır ve müşterilerinin yolculuğunu mümkün olduğunca sorunsuz hale getirmeye çalışmaktadır. İster basit bir soruyu yanıtlayın ister daha karmaşık bir konuyu çözün, Deriv'in destek ekibi her zaman yardıma hazırdır ve her seviyedeki yatırımcılar için eğitim materyalleri ve e-kitaplar sağlamaya yatırım yapmıştır.

Deriv Hakkında

Deriv, 25 yıldır çevrimiçi ticareti herkes için her yerde erişilebilir kılmaya kendini adamıştır. Dünya çapında 2,5 milyondan fazla müşterinin güvendiği şirket, geniş bir ticaret türü yelpazesi sunmakta ve ödüllü, sezgisel ticaret platformlarında popüler pazarlarda 300'den fazla varlığa sahiptir. Şirketin yeniliğe ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığı, yakın zamanda Global Forex Ödülleri'nde verilen 'En İyi Müşteri Desteği' ödülü de dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

