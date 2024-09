Deriv galardonado con el premio de "Best Customer Support" en los Global Forex Awards

La filosofía de Deriv de dar prioridad al cliente ha sido galardonada con el premio de "Best Customer Support" en los Global Forex Awards, coincidiendo con su 25º año empoderando a los operadores.

LIMASSOL, Chipre, Sept. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deriv, una empresa de trading online reconocida mundialmente con un legado de 25 años de confianza, innovación y servicio, ha sido reconocida por su excepcional servicio de atención al cliente al ganar el premio al "Best Customer Support" en los prestigiosos Global Forex Awards.

El premio al "Mejor servicio de atención al cliente", que coincide con el 25º aniversario de Deriv, reconoce la dedicación inquebrantable de la empresa a ofrecer a los clientes una experiencia fluida y de apoyo, lo que subraya aún más su compromiso de ofrecer un entorno de trading excepcional.

El éxito de la empresa en los últimos 25 años se ha cimentado en su orientación al cliente. Deriv ofrece recursos educativos exclusivos, condiciones de trading competitivas, plataformas fáciles de usar y productos innovadores. También ha invertido constantemente en la creación de un sólido servicio de atención al cliente a través de sus Knowledgebase , Help Center , Live Chat y servicio de WhatsApp para garantizar que los clientes reciban una asistencia oportuna y eficaz.

Rakshit Choudhary, codirector general de Deriv, comentó: "Nuestros clientes están en el centro de todo lo que hacemos. Este reconocimiento refleja los incansables esfuerzos de nuestro equipo de atención al cliente, que supera constantemente las expectativas a la hora de ayudar a nuestros clientes. Al celebrar los 25 años de Deriv, reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer un servicio al cliente excepcional y capacitar a los operadores de todo el mundo."

"Este prestigioso reconocimiento valida nuestro compromiso con la innovación y refuerza la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros. Nos inspira para seguir superando los límites, estableciendo nuevos estándares en el sector y dando prioridad a la satisfacción del cliente en todo lo que hacemos", ha declarado Jeyavarthini Vairakanan, vicepresidente de Experiencia del Cliente.

La filosofía de atención al cliente de Deriv se basa en la integridad, la capacidad de respuesta y la experiencia. La empresa es consciente de que el trading puede ser complejo y se esfuerza por facilitar al máximo el proceso a sus clientes. Tanto si se trata de responder a una simple consulta como de resolver un asunto más complicado, el equipo de atención al cliente de Deriv está siempre dispuesto a ayudar y ha invertido en proporcionar material educativo y libros electrónicos para operadores de todos los niveles.



Acerca de Deriv

Durante 25 años, Deriv se ha comprometido a hacer que el trading en línea sea accesible a cualquier persona, en cualquier lugar. Con la confianza de más de 2.5 millones de clientes en todo el mundo, la empresa ofrece una amplia gama de tipos de operaciones y cuenta con más de 300 activos de los mercados más populares en plataformas de trading intuitivas y galardonadas. La dedicación de la empresa a la innovación y a la satisfacción del cliente le ha valido numerosos reconocimientos, entre ellos el reciente premio al "Best Customer Support" (Mejor servicio de atención al cliente) en los Global Forex Awards.

